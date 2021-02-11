Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт. Ему было 78 лет

Медиамагнат, издатель и владелец американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт умер в больнице в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. Об этом The Washington Post сообщил его брат Джимми Флинт. Причиной смерти называют сердечную недостаточность.

Первый номер журнала Hustler вышел в свет в 1974 году. Через два года он основал компанию Larry Flynt Publications. Бизнес-империя Флинта включала в себя десятки журналов, интернет-порталов, клубов и одно казино.

Ларри Флинт был участником многочисленных судебных процессов против сторонников ограничения порнографии, в ходе которых отстаивал право на свободу слова. В судах он неизменно ссылался на Первую поправку к Конституции США, гарантирующую право на свободу высказываний.

Выигранный Флинтом в Верховном суде судебный процесс против священника Джерри Фалуэлла, обвинившим издателя в клевете, стал основой для вышедшего в 1996 году фильма Милоша Формана "Народ против Ларри Флинта". Сам Флинт сыграл в этом фильме судью, председательствующего на процессе.

В 1978 году после неудачного покушения Флинт оказался парализован и до конца жизни передвигался в инвалидной коляске.

Журнал Hustler не раз использовался для политических заявлений. Так, в 2012 году Флинт на страницах журнала пообещал вознаграждение в один миллион долларов за информацию о налоговых декларациях кандидата в президенты США от республиканской партии Митта Ромни. В 2017 году Флинт предложил 10 миллионов долларов за любой компромат, который мог бы привести к импичменту президента США Дональда Трампа.