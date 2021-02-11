23-летнего парня задержали в Кобулети после самоубийства 14-летней девочки

В городе Кобулети покончила с собой 14-летняя девочка. В семье заявляют, что прошлым летом она была изнасилована. МВД Грузии начало расследование смерти подростка по статье 115 Уголовного кодекса, которая предусматривает доведение до самоубийства.

Сегодня же в ведомстве сообщили, что задержали 23-летнего парня. Ему предъявлено обвинение по статье 140 УК – «Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Дедушка погибшей девочки сообщил журналистам, что в июле 2020 года его 13-летняя внучка могла стать жертвой сексуального насилия со стороны 23-летнего мужчины. Семья узнала об этом два месяца назад, когда предполагаемый насильник снова появился в городе, – пишет «Новости-Грузия»

Дед несовершеннолетней заявил, что семья проинформировала полицию: «Она ждала заключения экспертизы, но оно запаздывало. Этот парень не был задержан. Она переживала из-за этого. Когда я сегодня пришел с работы домой, то обнаружил её мертвой. Сегодня же мы узнали, что он [предполагаемый преступник] арестован».