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Южно-Сахалинский экс-чиновник в поисках грузинской справедливости

Южно-Сахалинский экс-чиновник в поисках грузинской справедливости
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Южно-Сахалинский экс-чиновник в поисках грузинской справедливости

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Бывшего Южно-Сахалинского чиновника Александра Бандюкова в России обвиняют во взяточничестве и мошенничестве. Он говорит, что обвинения – сфабрикованные, и хочет получить международную защиту в Грузии. Однако Бандюкову не продлевают гуманитарный статус, ему может грозить экстрадиция.

Экс-начальника департамента потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Александра Бандюкова в России обвиняют во взяточничестве и мошенничестве. Он говорит, что обвинения – сфабрикованные, и хочет получить международную защиту в Грузии. Однако Бандюкову не продлевают гуманитарный статус, ему может грозить экстрадиция.

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