Экс-начальника департамента потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Александра Бандюкова в России обвиняют во взяточничестве и мошенничестве. Он говорит, что обвинения – сфабрикованные, и хочет получить международную защиту в Грузии. Однако Бандюкову не продлевают гуманитарный статус, ему может грозить экстрадиция.
Южно-Сахалинский экс-чиновник в поисках грузинской справедливости
Бывшего Южно-Сахалинского чиновника Александра Бандюкова в России обвиняют во взяточничестве и мошенничестве. Он говорит, что обвинения – сфабрикованные, и хочет получить международную защиту в Грузии. Однако Бандюкову не продлевают гуманитарный статус, ему может грозить экстрадиция.
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.