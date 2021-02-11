Южно-Сахалинский экс-чиновник в поисках грузинской справедливости

Бывшего Южно-Сахалинского чиновника Александра Бандюкова в России обвиняют во взяточничестве и мошенничестве. Он говорит, что обвинения – сфабрикованные, и хочет получить международную защиту в Грузии. Однако Бандюкову не продлевают гуманитарный статус, ему может грозить экстрадиция.