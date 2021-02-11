Bellingcat: сотрудники ФСБ связаны с отравлением Кара-Мурзы

Группа Bellingcat обнаружила, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным в день его отравления, систематически отслеживали перемещения оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего перед двумя его отравлениями — в 2015 году и в 2017 году.

В 2015 году Кара-Мурзе внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Врачи поставили диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Долгое время политик находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжелых металлов в организме политика, но российская судебно-медицинская экспертиза не смогла подтвердить отравление.

В феврале 2017 года Кара-Мурза был госпитализирован в критическом состоянии в московскую больницу с такими же симптомами, как и в первый раз. Кара-Мурза выжил. Как он позже рассказывал, врачи утверждали, что его шансы на выживание были около 5%.

Bellingcat утверждает, что сотрудники Института криминалистики ФСБ следили за Владимиром Кара-Мурзой в период и до первой госпитализации, и до второй. В расследовании говорится, что за три месяца, предшествовавших госпитализации, Владимира Кара-Мурзу в поездках по России по меньшей мере четыре раза сопровождали предполагаемые сотрудники ФСБ. Это были поездки в Томск, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Поездка в Казань состоялась с 22 по 24 мая 2015 года. Кара-Мурза и его сопровождающие вернулись в Москву менее чем за 48 часов до появления симптомов отравления.

Единственное имя, связывающее все четыре поездки, - это имя Александра Самофала - предполагаемого офицера ФСБ. В базе данных, которую Bellingcat приобрел на российском черном рынке, есть упоминание водительских прав Самофала, выданных в 2006 году. Там его адрес указан как "воинская часть 2567", что соответствует адресу академии пограничной службы ФСБ в подмосковном Голицыно. В течение 2015-2016 года Самофал 12 раз сопровождал Кара-Мурзу в его поездках по разным городам России. Несколько раз с ним вместе оказывался предполагаемый сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев (известен по расследованию об отравлении Алексея Навального), а также Роман Мезенцев, старший офицер 2-й управления ФСБ.

По версии Bellingcat, в первый Кара-Мурза мог был отравлен в Москве путем подмешивания яда в еду или нанесения яда на какие-то предметы в квартире, где жил оппозиционер. Либо яд был нанесен на одежду Кара-Мурзы в гостинице Казани, а надел он ее, уже находясь в Москве.