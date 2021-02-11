Граждане Грузии смогут легально устроиться в Германии на сезонную работу

Граждане Грузии смогут получить временную легальную работу на рынке труда Германии. Об этом было заявлено сегодня после встречи министра здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе с послом Федеративной Республики Германия в Грузии Хубертом Книршем.

Как пишет «Новости-Грузия», речь идет о временном легальном трудоустройстве в Германии.

«С 1 апреля в Германии начнутся сезонные работы в секторе сельского хозяйства. Регистрацию можно пройти с 15 февраля, она продлится в течение всего года. Соискатель сначала должен зарегистрироваться на специальном портале по адресу http://workabroad.gov.ge/

Претендент на сезонные работы должен быть гражданином Грузии и соответствовать следующим требованиям:

Возраст: от 18 до 60 лет;

Перед отъездом в Германию не ездил в Шенгенскую зону в течение 3 месяцев;

Обладать физическим здоровьем;

Иметь мотивацию и опыт работы в уборке урожая;

Отсутствие какой-либо причины (нарушения), ограничивающей повторный въезд в страну;

Элементарные коммуникативные навыки на немецком или английском языке (в случае групповой работы необходимо, чтобы хотя бы один участник мог общаться на немецком или английском языках). Требование владения языком определяется работодателем», – пояснили в министерстве.

Срок трудоустройства в Германии — от одного до трех месяцев, режим работы — пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата — 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание.

Германия не реализует подобный проект со всеми странами, это делается впервые за очень долгое время и именно с Грузией, сообщил посол Хуберт Книрш после завершения встречи в Минздраве.

«Мы рады, что смогли подготовить программу временного трудоустройства в этой сложной глобальной пандемической ситуации, и особенно в сложных социальных условиях, созданных пандемией», — сказал посол Германии.