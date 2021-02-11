Олеся Маланка: «Начальная школа все силы сейчас бросит на письмо»

С 15 февраля в начальных классах общеобразовательных школ возобновляется учебный процесс, прерванный эпидемией коронавирусной инфекции. О готовности школ к работе и особенностях обучения после четырехмесячных каникул из-за пандемии рассказала завуч сухумской общеобразовательной школы №3 Олеся Маланка.

– Олеся, скажите, пожалуйста, как в школах восприняли сообщение о том, что с 15-го февраля начинается учебный процесс?

– Все этого очень ждали – ждали учителя, детки, родители. Сам образовательный процесс не прекращался, было дистанционное образование. Управление образования работало ежедневно, и к возможному открытию школ нас уже готовили давно.

– В чем выражается эта готовность?

– Школы приведены в порядок согласно санитарным нормам, составлено расписание звонков, определено время, когда будет производиться санитарная обработка классов. В классах будет не более двадцати человек, мы классы уже поделили, малочисленные школы будут на ежедневном обучении.

– В вашей школе сколько учащихся? К какой категории школ вы относитесь? И как у вас будет организован учебный процесс?

Мы и до карантина работали в две смены, и сейчас будем работать так же. Кроме того, нам рекомендовано не превышать определенное количество учащихся в одной смене

– В нашей школе обучаются 816 учеников, и при этом у нас всего 19 кабинетов. Наша школа относится к многочисленным. Мы и до карантина работали в две смены, и сейчас будем работать так же. В четверг, пятницу и субботу будет заниматься начальная школа в две смены, а в понедельник, вторник и среду – старшее звено, тоже в две смены. Если у нас по старшему и среднему звену было 17 классов, то после деления классов их стало 25. В одну смену мы не поместимся. Кроме того, нам рекомендовано не превышать определенное количество учащихся в одной смене.

Учебный план нам предоставило Управление образования, по нему мы всю методическую работу расписали, по возможности сократили учебный план, но хочу сказать, что в программе, которую мы сократили для выхода в школу, оставшиеся темы предметники будут проходить в режиме онлайн. То есть онлайн обучение не отменяется, и будет продолжаться.

– С учетом того, что вам осталось работать в этом году всего четыре месяца, как изменились ваши учебные планы? Как вы втисните всю программу в оставшиеся четыре месяца?

– Дистанционное образование, как бы его ни ругали в социальных сетях, как бы ни говорили, что оно неэффективно, все равно определенные результаты дало. Естественно, когда мы сейчас выйдем в школу, мы начнем с той темы, на которой закончили в октябре. Какие-то темы просто закрепят. Новые темы будут проходить. Учебный план сократили до 15-ти рабочих недель. Думаю, мы все успеем, а то, что не успеем в переводных классах, закрепим уже в следующем году.

– Первые классы не освоили письмо и грамоту, потому что у них не было занятий – что вы планируете в первых классах? И что в выпускных классах?

– Сейчас упор сделаем на 11-й и 9-й классы и усердно начнем готовить детей к выпускным экзаменам. Что касается первых классов, то там учителя ведь тоже вели дистанционное образование. Но какая была проблема: педагог мог объяснить урок устно, но поставить ребенку руку онлайн невозможно. Я думаю, что начальная школа все силы сейчас бросит на письмо и грамоту.

– В вашей школе много возрастных педагогов?

– У нас всего два педагога в возрасте 60 плюс. Один педагог решила остаться дома, другой педагог сказала, что будет работать и всю ответственность берет на себя. У нас коллектив довольно молодой.

– Какие у вас есть способы профилактики и защиты в школе?

Было принято решение о том, что каждый ребенок должен иметь при себе небольшой флакон антисептика и влажные салфетки. Город предоставил нам антисептики, которыми будет обрабатываться школа

– Было принято решение о том, что каждый ребенок должен иметь при себе небольшой флакон антисептика и влажные салфетки. После окончания урока ребенок должен обработать себе руки, потом вытереть их влажной салфеткой и этой салфеткой обработать свое рабочее место. Город предоставил нам антисептики, которыми будет обрабатываться школа.

– Вменяют ли в обязанность педагогам и детям ношение масок во время и вне уроков?

– Ношение масок настолько индивидуально, что обязанности такой нет. Есть детки, может быть, с какими-то заболеваниями, которым неудобно носить эти маски. Будет рекомендовано носить маски.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия