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«Мы – участники исторического процесса». Энергетический министериал в Баку
В Баку в формате видеоконференции состоялось заседание Консультативного Совета по проекту «Южный газовый коридор». Как пишет Trend, его открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он выразил признательность всем партнерам, принимавшим участие в реализации «Южного газового коридора» – Грузии, Турции, Болгарии, Греции, Албании и Италии.
По словам Алиева, Азербайджан был первой страной, пригласившей иностранные нефтяные компании для работы на Каспийском море.
«В 1999 году мы сдали в эксплуатацию трубопровод, пролегающий от Баку до грузинского порта Супса. Это было очень важно с точки зрения дальнейшего инвестирования, потому что до этого у нас не было выхода на мировой рынок. Азербайджан - страна, не имеющая выхода к морю. Поэтому мы нуждались в трубопроводах, и, таким образом, наше достижение в 1999 году привело к важной перемене. Затем мы стали планировать нашу работу, связанную с основным нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, который был сдан в эксплуатацию в 2006 году. Это означало соединение Каспийского моря со Средиземным», – отметил Алиев.
Азербайджанский лидер говорит, что Баку добился диверсификации маршрутов поставок.
«В 2007 году мы завершили строительство газопровода, пролегающего из Азербайджана в Грузию, а оттуда – в Турцию. Это само по себе было новшеством в истории – Азербайджан стал обеспечивать природным газом соседние страны. Наконец, в 2012 году, спустя год после подписания заявления с Европейским Союзом, мы подписали договор между Азербайджаном и Турцией о строительстве проекта TANAP. Это было очень важным событием с точки зрения реализации Южного газового коридора. После окончания в 2018 году реализации TANAP, в 2020 году был завершен и проект ТАР», – сказал Алиев.
В заседании приняла участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
«Мы все – участники поистине исторического процесса, когда наша мечта и мечта стран региона о поставках каспийского газа в Европу через Грузию стала реальностью. Уже функционирует не только Южно-Кавказский газопровод, который приносит благо Грузии. Благодаря второй фазе разработки месторождения «Шах-Дениз успешно запущен проект TANAP, а теперь и Трансадриатический трубопровод (TAP)», — заявила Турнава.
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече заявил, что в текущем году из Азербайджана в Грузию планируется экспортировать около миллиарда кубометров природного газа, в Турцию – по меньшей мере восемь миллиардов, в Европу – более пяти миллиардов.
- Южный газовый коридор состоит из трех трубопроводов — Южно-Кавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP).
- Трансадриатический газопровод транспортирует природный газ в Европу с месторождения Шах Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря – через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию, пересекая Адриатическое море же достигает южного побережья Италии.
Другие новости дня
РСЕ/РС добивается отмены ограничений на работу в России
Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода заявила, что власти Российской Федерации нарушают двусторонний договор с Чешской Республикой о защите инвестиций – в связи с действиями, направленными на воспрепятствование работе организации в России под предлогом применения закона об "иностранных агентах".
РСЕ/РС выступила с таким заявлением 11 февраля, после того как в течение нескольких последних недель по инициативе Роскомнадзора корпорация была несколько раз оштрафована. Роскомнадзор требует от РСЕ/РС придерживаться жёстких правил маркировки контента, публикуемого на территории России, в частности, перед началом каждого видеоролика, радиопередачи или телепрограммы необходимо размещать 15-секундный видео- или аудиотитр о том, что материал произведен "иностранным агентом". Упоминания об этом, по требованиям Роскомнадзора, должны открывать любой материал журналистов корпорации на любых интернет-платформах, включая посты в мессенджерах и социальных сетях.
РСЕ/РС, одна из трёх новостных организаций, включённых Министерством юстиции России в список медиа-"иностранных агентов", и единственная, оказавшаяся под санкциями за это, не выполняет данных требований. В корпорации отмечают, что Роскомнадзор относится к РСЕ/РС показательно жёстче, чем к другим работающим в России иностранным СМИ.
По имеющейся сейчас информации, Роскомнадзор намеревается передать в суд в общем счёте 260 протоколов, фиксирующих неисполнение новых требований. Общая сумма штрафов может составить 75 миллионов рублей. Судом первой инстанции в последние недели на корпорацию уже наложены штрафы на общую сумму более 15 миллионов рублей. Эти судебные решения обжалуются в установленном законом порядке, РСЕ/РС считает их противоречащими праву граждан на свободный доступ к информации.
В заявлении корпорации указывается, что своими действиями Москва нарушает двустороннее соглашение о защите инвестиций, заключённое между Россией и Чехией в 1994 году. В заявлении содержится призыв к российским властям к переговорам с целью разрешения конфликта. В противном случае против РФ может быть подан иск в международный арбитраж.
"Репрессивные меры со стороны российских властей – это нервная реакция Москвы, цель которой заключается в том, чтобы лишить Радио Свободная Европа/Радио Свобода возможности работать в России в тот момент, когда наша аудитория растёт быстрыми темпами, – заявила главный редактор и исполняющий обязанности президента РСЕ/РС Дейзи Синделар. – Мы намерены использовать все юридические методы для того, чтобы защитить нашу работу в России, с тем чтобы мы могли продолжать заниматься честной и не поддающейся давлению журналистикой – именно тем, чего ожидает от нас аудитория".
Радио Свободная Европа/Радио Свобода – частная некоммерческая медиаорганизация, финансируемая Конгрессом и зарегистрированная в США. Американское законодательство гарантирует независимость редакционной политики корпорации. Штаб-квартира организации с 1995 года находится в Праге, действуя в Чешской Республике, согласно национальному законодательству, в качестве "представительства корпорации". По этой причине в РСЕ/РС полагают, что её инвестиции в России должны быть защищены в соответствии с договором между Чехией и РФ.
На территории России русскоязычные проекты РСЕ/РС, включая Радио Свобода и телеканал "Настоящее Время", располагают десятками штатных сотрудников и сетью из сотен внештатных корреспондентов. Это одна из самых крупных иностранных независимых медиаорганизаций, работающих в России, еженедельная аудитория которой составляет 6,7 миллиона человек.
- Законодательство об "иностранных агентах", принятое в 2012 году и затем неоднократно расширенное, требует от некоммерческих организаций, которые получают финансирование из-за рубежа и которые российские власти считают занимающимися политической деятельностью, отчитываться о своей работе, а также размещать упоминания о внесении в список "иностранных агентов". Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время" и другие проекты медиакорпорации включены в список "СМИ – иностранных агентов" в 2017 году. До вступления в силу в конце прошлого года новых разработанных Роскомнадзором правил, не считая законодательство об "иностранных агентах" справедливым, РСЕ/РС тем не менее выполняла его требования.
- За годы пребывания у власти Владимира Путина давление на независимых журналистов в России существенно ужесточилось. В рейтинге "Свобода прессы в мире" организации "Репортёры без границ" Россия занимает 149-ю из 180 позиций.
- Несколько недель назад группа американских законодателей призвала администрацию США ввести санкции против Москвы в том случае, если российские власти будут усиливать давление на РСЕ/РС.
В Аргентине начался процесс по делу о контрабанде кокаина в Россию
В Аргентине начался суд по делу о контрабанде кокаина, к которому имело отношение российское посольство в Буэнос-Айресе.
В Аргентине двое обвиняемых аргентинских граждан – полицейский Иван Близнюк и морской механик Александр Чикало. Оба они арестованы и вину не признают.
Предполагаемого организатора поставок наркотика Андрея Ковальчука ранее экстрадировали в Россию из Германии. На Ковальчука дал показания Чикало. По его словам, россиянин предлагал ему участвовать в отправке груза в Россию, но получил отказ.
В Москве задержаны три предполагаемых сообщника Ковальчука.
12 чемоданов, в которых было почти 400 килограммов кокаина, были обнаружены на на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в декабре 2016 года. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. Следователи утверждают, что кокаин предназначался для отправки в Россию, Германию и Нидерланды.
В России слушания начались в конце прошлого года. 10 февраля суд допросил российского посла в Мексике Виктора Коронелли, который ранее работал послом в Аргентине. По данным "Коммерсанта", дипломат сообщил, что видел Ковальчука всего один раз.
- Журналисты-расследователи сообщали, что семья Ковальчука неоднократно использовала в незаконных операциях дипломатические документы.
- СМИ сообщали, что для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В ведомстве эту информацию назвали "фейком". Но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета.
Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС из-за санкций
Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае значительного ужесточения санкционного режима против Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, российские власти не хотят изолироваться от мировой жизни, но готовы к этому.
По словам министра в интервью журналисту Владимиру Соловьёву, такое решение может быть принято, если Москва увидит в отношении себя санкции, которые несут риски российской экономике. Заявление сделано после того как власти ЕС рассказали о подготовке нового пакета ограничений против России после отравления оппозиционного политика Алексея Навального.
О подготовке санкций заявил на сессии Европейского парламента после визита в Москву и встречи с Лавровым глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. На заседании депутаты жёстко критиковали его за мягкое отношение ЕС к российской политике.
Дипломат заявил, что во время поездки убедился, что, что Москва не планирует улучшать отношения с Брюсселем. Он заявил, что Россия не оправдала ожиданий Европы по выбору демократического курса и не планирует двигаться по пути верховенства закона.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что после решения российского суда отправить Навального в колонию новые санкции ЕС могут коснуться окружения президента России Владимира Путина. Активы приближённых к нему людей могут быть заморожены, им могут быть запрещены поездки в ЕС. Именно этого добиваются от западных дипломатов соратники Навального.
Грузия при поддержке США получила новое вооружение. ФОТО/ВИДЕО
Министерство обороны Грузии сообщило о получении при поддержке США нового вооружения – крупнокалиберных пулеметов типа M2 с калибром 12,7 мм и автоматических гранатометов MK 19. Грузия также получила очередную партию ручных пулеметов M249 калибра 5,56.
По данным ведомства, в рамках модернизации вооружения Сил обороны Грузии уже идет процесс оснащения подразделений вооружением американского производства. Это усилит возможности Сил обороны и улучшит взаимодействие со странами-партнерами, – заявили в Минобороны.
Грузинские и американские инструкторы Центра боевой подготовки (CTC) на полигоне Вазиани близ Тбилиси организовали показательные стрельбы из полученного оружия. На мероприятии присутствовали министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили.
Умер американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа
В США в возрасте 79 лет умер джазовый пианист и композитор, обладатель 23 премий "Грэмми" Чик Кориа. Кориа умер 9 февраля, но сообщение о смерти появилось на официальном сайте музыканта только вечером в четверг. Причиной смерти стала редкая форма рака, которая была диагностирована лишь недавно.
Музыкальная карьера Чика Кориа продолжалась более полувека. В 1968 году Кориа выступал в составе коллектива Майлза Дэвиса, с которым записал такие знаменитые альбомы, как "In a Silent Way" и "Bitches Brew". В 1972 году он основал собственную группу Return to Forever.
За свою карьеру Кориа выпустил более 80 альбомов, последний - в 2020 году.
В послании, оставленном поклонникам перед смертью, Кориа сказал: "Я надеюсь, что те, кто умеет играть, писать, выступать или делать что-то еще, будут заниматься этим. Если не для себя, то для других", сообщает Би-би-си.
Коронавирус в Грузии: 507 новых случаев, 15 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3336 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 15 пациентов.
За сутки в стране выявили 507 новых случаев коронавируса (днём ранее – 557). Было проведено 24 359 тестов: PCR-тестов – 7908, экспресс‐тестов на антиген – 16 451.
Выздоровели еще 660 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 264 665, выздоровевших – 256 684.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,08%, за последние 14 дней – 3,36%, за последнюю неделю – 3%.
Президент Туркменистана назначил сына своим заместителем
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара вице-премьером и председателем Высшей контрольной палаты (государственный контрольный орган по финансово-экономическим вопросам), а также ввел его в состав Государственного совета безопасности страны.
Отметим, что председателем Кабинета Министров в Туркменистане является сам президент – Гурбангулы Бердымухамедов.
Ранее, с 7 февраля 2020 года, Бердымухамедов-младший был министром промышленности и строительного производства. До того возглавлял администрацию Ахалского велаята.
Политическая карьера сына президента Туркменистана началась в конце 2016 года, когда он был избран членом парламента по итогам дополнительных выборов. С тех пор общественно-политическая активность Сердара Бердымухамедова заметно возросла.
Как пишет «Радио Азатлык», быстрое продвижение сына президента по карьерной лестнице вызывает предположения наблюдателей о том, что 63-летний авторитарный президент готовит его в качестве своего преемника.
В официальных публикациях сына президента Туркменистана называли «сыном народа», а его публичные появления вместе с отцом «символом преемственности поколений».
Он много раз представлял Туркменистан на различных международных встречах, куда обычно президент Бердымухамедов ездил сам.
В 2018 году Сердар Бердымухамедов принял участие во встрече глав государств Центральной Азии, а также в совещании совета министров стран СНГ.
ЕС выделит 40 млн евро на вакцинацию от COVID-19 в странах «Восточного партнерства»
Европейский союз (ЕС) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) помогут Грузии и еще пяти странам «Восточного партнерства» в проведении вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Европейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ).
Как пишет «Новости-Грузия», общий бюджет программы, рассчитанной на три года, составляет 40 миллионов евро. Данный проект станет самой масштабной совместной инициативой ЕС и ВОЗ в регионе за всю историю их партнерства.
Инициатива охватит все этапы процесса поставки, распределения вакцин и проведения вакцинации против COVID-19 в Грузии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Молдове и Украине.
Как указал директор ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге, благодаря программе они смогут обеспечить готовность стран «Восточного партнерства» к вакцинации, укрепить их системы иммунизации и обучить медицинский персонал применению препарата.
«Однако на этом наша работа не заканчивается. Мониторинг использования вакцин и их безопасности должен продолжаться по мере поступления в страны новых партий вакцин и вакцинации все большего числа людей», – сказал Клюге.
Инициатива дополнит работу, осуществляемую в рамках глобальных и региональных инициатив солидарности, таких как механизм COVAX, созданный для равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации.
Даур Кове обсудил в Москве решение ЕСПЧ по иску «Грузия против России»
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове встретился в Москве с Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ), заместителем министра юстиции РФ Михаилом Гальпериным.
Как сообщили в пресс-службе абхазского ведомства, на встрече обсуждался широкий круг вопросов, но особое внимание было уделено решению ЕСПЧ от 21 января по иску «Грузия против России (II).
«В ходе беседы была выражена обоюдная заинтересованность в совместной работе абхазских и российских специалистов по подготовке материалов, направленных на отстаивание интересов Республики Абхазия в ЕСПЧ. Высказан целый ряд предложений по активизации работы в данном направлении.
В завершении встречи было озвучено консолидированное мнение о необходимости активизации, придания нового импульса и качественного усиления межведомственного сотрудничества по линии министерств юстиции Абхазии и России», – говорится в заявлении МИД.
Ранее в Сухуми заявили, что увидели в решении ЕСПЧ «конфронтационный настрой Тбилиси».
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим. По словам министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе, ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии пройдут 11 апреля
В Абхазии 11 апреля пройдут выборы в органы местного самоуправления. Президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания подписал накануне соответствующий указ.
Местные выборы должны были пройти в апреле 2020 года. Из-за повторных выборов президента полномочия местных собраний продлили до осени, но назначенные на 1 ноября 2020 года выборы отменили из-за коронавируса, а полномочия органов местного самоуправления продлили до 11 апреля 2021 года.
Ранее абхазский парламент принял изменения в закон о выборах в органы местного самоуправления, исключающие из бюллетеней для голосования графу «против всех».
ЕСПЧ посмертно присудил 100 тысяч евро охраннику Ахмата Кадырова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посмертно присудил 100 тысяч евро компенсации бывшему охраннику первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюбу Тунтуеву, который был найден мёртвым во владимирской колонии в марте 2019 года. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на "Правовую инициативу". Ранее Тунтуев неоднократно жаловался на пытки и избиения сотрудниками колонии, а также при задержании в Чечне.
Суд в Страсбурге изучил задержание Тунтуева в 2005 году, когда его доставили в Надтеречный РОВД в Чечне, где допросили по делу о взрыве автомобиля в селе Знаменское, сообщили правозащитники. Сотрудники милиции избивали его, пытали электрическим током, заставляли сидеть на корточках, подвешивали его к потолку за наручники с пластиковым пакетом на голове, рассказали в "Правовой инициативе".
После пыток Тунтуев признался в преступлениях. По данным правозащитников , в течение двух месяцев после ареста его продолжали пытать электрошокером и угрожали изнасиловать.
ЕСПЧ признал нарушение статей о запрете пыток и о праве на справедливое судебное разбирательство в деле Тунтуева.
В 2008 году Аюба Тунтуева приговорили к 24 годам колонии по обвинению в причастности к теракту в чеченском селе Знаменское. В 2017 году его осудили ещё на 11 месяцев по делу о нападении на военных 76-й псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне. Тунтуев вину не признал.
В марте 2019 года Тунтуева нашли мёртвым в колонии. Его родственники рассказывали о следах побоев на теле погибшего, но эксперты Следственного комитета не нашли травм.
Во Владикавказе произошёл взрыв в супермаркете «Магнит»
Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете "Магнит", здание полностью разрушено. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на республиканское управление МВД.
По информации РИА «Новости», вероятной причиной ЧП стал взрыв газа.
РБК сообщает, что взрыв произошёл в торговом центре на улице Гагкаева. На видео видно, что трехэтажное здание целиком разрушено. В нем было несколько магазинов и кабинет стоматолога.
По предварительной информации, при взрыве, который произошел в нерабочее время, есть по меньшей мере один пострадавший. Источник «Интерфакса» сообщил об одном погибшем. В Минздраве региона не исключили, что под завалами могут находиться люди.
Журналиста Руслана Тотрова обеспечили госзащитой после нападения
Североосетинский журналист, политический редактор сайта «ОсНова» Руслан Тотров взят под государственную защиту. Ранее на него было совершенно нападение после публикаций и цикла передач об общественно-политическом кризисе в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Тотров будет обеспечиваться госзащитой по меньшей мере на период расследования уголовного дела о воспрепятствовании законной деятельности журналиста, сопряженном с насилием, сообщил корреспонденту Кавказ.Реалии источник в правоохранительных органах Северной Осетии.
По версии следствия, телесные повреждения Тотрову нанес заместитель югоосетинского министра обороны Сергей Кабисов. После инцидента он покинул Россию.
В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемого уже допрошен предприниматель Руслан Танделов, приятель Кабисова.
- Нападение на Тотрова произошло 21 января в центре Владикавказа. Двое вошли в офис, где тот записывает подкасты, и в нецензурной форме потребовали прекратить «писать неправду о президенте Южной Осетии». После этого один из них ударил журналиста. Тотрову потребовалась медицинская помощь.
- После того, как правоохранительные органы начали доследственную проверку в рамках статьи о «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов», югоосетинский вице-спикер Петр Гассиев заявил, что Руслан Тотров не может считаться журналистом, а он якобы только блогер.
За сутки в Абхазии выявлено 55 случаев коронавируса, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 271 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 55 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 82 человек, 69 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской больнице 10 февраля скончались два пациента: мужчина 1939 г.р. и женщина 1959 г.р. Основной диагноз пациентов - новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 10, в Ткварчельской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 22, в сухумском российском военном госпитале - 25 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11988 человека. 189 летальных случаев. Выздоровели 11307 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Югоосетинские власти освободили 20-летнего жителя Гори
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили 20-летнего жителя Гори Эрика Друлева. Он уже перешел на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.
Друлева задержали несколько дней назад в районе Рокского тоннеля. По имеющейся информации, он пытался перейти во Владикавказ – там живет его дедушка.
Ранее югоосетинский Верховный суд приговорил еще одного гражданина Грузии – Зазу Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Он был задержан 11 июля 2020 года.
Сегодня в СГБ Грузии заявили, что полная ответственность за «незаконные задержания, незаконные процессы бордеризации и другие последствия оккупации» ложится на Российскую Федерацию – «силу, осуществляющую эффективный контроль над оккупированными территориями».
Граждане Грузии смогут легально устроиться в Германии на сезонную работу
Граждане Грузии смогут получить временную легальную работу на рынке труда Германии. Об этом было заявлено сегодня после встречи министра здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе с послом Федеративной Республики Германия в Грузии Хубертом Книршем.
Как пишет «Новости-Грузия», речь идет о временном легальном трудоустройстве в Германии.
«С 1 апреля в Германии начнутся сезонные работы в секторе сельского хозяйства. Регистрацию можно пройти с 15 февраля, она продлится в течение всего года. Соискатель сначала должен зарегистрироваться на специальном портале по адресу http://workabroad.gov.ge/
Претендент на сезонные работы должен быть гражданином Грузии и соответствовать следующим требованиям:
- Возраст: от 18 до 60 лет;
- Перед отъездом в Германию не ездил в Шенгенскую зону в течение 3 месяцев;
- Обладать физическим здоровьем;
- Иметь мотивацию и опыт работы в уборке урожая;
- Отсутствие какой-либо причины (нарушения), ограничивающей повторный въезд в страну;
- Элементарные коммуникативные навыки на немецком или английском языке (в случае групповой работы необходимо, чтобы хотя бы один участник мог общаться на немецком или английском языках). Требование владения языком определяется работодателем», – пояснили в министерстве.
Срок трудоустройства в Германии — от одного до трех месяцев, режим работы — пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата — 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание.
Германия не реализует подобный проект со всеми странами, это делается впервые за очень долгое время и именно с Грузией, сообщил посол Хуберт Книрш после завершения встречи в Минздраве.
«Мы рады, что смогли подготовить программу временного трудоустройства в этой сложной глобальной пандемической ситуации, и особенно в сложных социальных условиях, созданных пандемией», — сказал посол Германии.
Bellingcat: сотрудники ФСБ связаны с отравлением Кара-Мурзы
Группа Bellingcat обнаружила, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным в день его отравления, систематически отслеживали перемещения оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего перед двумя его отравлениями — в 2015 году и в 2017 году.
- В 2015 году Кара-Мурзе внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Врачи поставили диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Долгое время политик находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжелых металлов в организме политика, но российская судебно-медицинская экспертиза не смогла подтвердить отравление.
- В феврале 2017 года Кара-Мурза был госпитализирован в критическом состоянии в московскую больницу с такими же симптомами, как и в первый раз. Кара-Мурза выжил. Как он позже рассказывал, врачи утверждали, что его шансы на выживание были около 5%.
Bellingcat утверждает, что сотрудники Института криминалистики ФСБ следили за Владимиром Кара-Мурзой в период и до первой госпитализации, и до второй. В расследовании говорится, что за три месяца, предшествовавших госпитализации, Владимира Кара-Мурзу в поездках по России по меньшей мере четыре раза сопровождали предполагаемые сотрудники ФСБ. Это были поездки в Томск, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Поездка в Казань состоялась с 22 по 24 мая 2015 года. Кара-Мурза и его сопровождающие вернулись в Москву менее чем за 48 часов до появления симптомов отравления.
Единственное имя, связывающее все четыре поездки, - это имя Александра Самофала - предполагаемого офицера ФСБ. В базе данных, которую Bellingcat приобрел на российском черном рынке, есть упоминание водительских прав Самофала, выданных в 2006 году. Там его адрес указан как "воинская часть 2567", что соответствует адресу академии пограничной службы ФСБ в подмосковном Голицыно. В течение 2015-2016 года Самофал 12 раз сопровождал Кара-Мурзу в его поездках по разным городам России. Несколько раз с ним вместе оказывался предполагаемый сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев (известен по расследованию об отравлении Алексея Навального), а также Роман Мезенцев, старший офицер 2-й управления ФСБ.
По версии Bellingcat, в первый Кара-Мурза мог был отравлен в Москве путем подмешивания яда в еду или нанесения яда на какие-то предметы в квартире, где жил оппозиционер. Либо яд был нанесен на одежду Кара-Мурзы в гостинице Казани, а надел он ее, уже находясь в Москве.
- Сам Кара-Мурза ранее утверждал, что его целенаправленно пытались отравить веществом, которое, по его предположению, доступно только российским спецслужбам. В качестве мотива преступления оппозиционер называет месть за политическую деятельность в России, в частности – за лоббирование "закона Магнитского", принятого в США в 2012 году. Закон позволил ввести санкции против российских чиновников и представителей силовых ведомств, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека.
«Европейская Грузия» не планируют объединяться с «Национальным движением» – Угулава
Объединение «Национального движения» и «Европейской Грузии» не планируется, – заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия.
Он также прокомментировал информацию СМИ о консультациях одного из лидеров партии Гиги Угулава с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
«Я не могу сказать, была ли у Угулава коммуникация с Саакашвили в последнее время. Вообще, у нас есть коммуникация со всеми партнерскими политическими силами. […] Вопросы нашей партии не решаются коммуникацией с Саакашвили. […] Есть вопросы, где мы являемся партнерами со всеми партнерскими силами, а не только с «Национальным движением». Например, такой вопрос – бойкот и досрочные выборы», – заявил Бокерия.
Ранее в «Европейской Грузии» сообщили, что собираются провести структурные изменения. Лидер партии Давид Бакрадзе сказал, что «о персональных и кадровых решениях» станет известно до конца недели.
СМИ не исключают, что сам Бакрадзе может покинуть партию или пост председателя партии. Недавно из «Европейской Грузии» ушла политик Элене Хоштария.
- «Европейская Грузия» была формально основана в 1999 году отцом политика Георгия Церетели – Нугзаром Церетели, однако до 2016 года значилась только на бумаге. После парламентских выборов 2016 года часть лидеров крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» перешла в «Европейскую Грузию». На последних парламентских выборах партия получила всего 3.79% голосов и пять мандатов.
Путин обсудил с главными редакторами СМИ отравление Навального
На закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ в среду Владимир Путин обсудил причины протестов и отравление Алексея Навального, блокировку западных интернет-сервисов и регулирование цен на продукты, пишет The Bell со ссылкой на участников разговора.
Вопрос о блокировке западных интернет-сервисов задал главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров. В конце 2020 года Госдума дала Роскомнадзору право блокировать иностранные интернет-ресурсы, "допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ". Путин ответил, что пока блокировать YouTube и другие иностранные сервисы государство не собирается, потому что не хочет доставлять неудобств россиянам, которые активно ими пользуются. Блокировка возможна только в том случае, если иностранные онлайн-сервисы начнут представлять реальную угрозу.
Вопрос об отравлении Алексея Навального и январских протестах задал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В ответ Путин изложил свой традиционный взгляд на протесты. "Мы же с вами понимаем, что несогласованные акции инспирированы Западом, Навального используют внешние акторы, которые таким образом проводят политику сдерживания. Что делать, молодежь во все времена всегда радикальна. Но силовики во время последних акций действовали корректно", – говорят собеседники The Bell.
Отвечая на вопрос об отравлении Навального, он пересказал свой первый разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после новости об отравлении. "В разговоре с президентом Макроном я попросил прислать нам анализы, сделанные во французской лаборатории, поскольку наши врачи ничего не обнаружили. Отказ. Тогда я предложил, чтобы наши врачи приехали во Францию в эту лабораторию для ознакомления с результатами анализа. Отказ. Тогда я предложил, чтобы французские специалисты приехали с результатами в Москву. И если мы увидим, что вы нашли то, что мы не заметили, хоть малейшее доказательство, – мы немедленно откроем уголовное дело по расследованию. Отказ. Еще раз: наши лаборатории не нашли никаких подтверждений отравления химическим веществом", – пересказывает Венедиктов слова президента.
Разговор Путина с Макроном 14 сентября 2020 года спустя неделю со ссылкой на источник пересказала газета Le Monde. Газета назвала телефонный разговор "разговором глухих": Макрон заявил, что, поскольку использование "Новичка" частной организацией было бы невозможно, необходимы официальные российские объяснения; в ответ Путин назвал Алексея Навального простым интернет-скандалистом, который уже изображал больного и раньше, а также обвинил Навального и его ФБК в шантаже некоторых политиков и чиновников.
- Алексей Навальный был арестован и помещён в московский следственный изолятор "Матросская тишина" в январе, сразу же после своего возвращения в Россию из Германии, где оппозиционер лечился и восстанавливался после отравления боевым химическим ядом "Новичок". Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и сотрудников ФСБ. В Кремле обвинения отвергают.
Путин коснулся нерыночных мер, которые правительство принимает для борьбы с ценами на продукты: квот и пошлин на экспорт зерна, а также регулирования розничных цен на базовые продукты питания. По словам одного из участников встречи, Путин сказал, что отказываться от этих мер государство не собирается. "Нельзя людям говорить, что у нас хороший урожай, а растут цены на продукты", – пересказывает слова президента источник The Bell. В такой ситуации цены на продукты правильно регулировать.
МИД Украины передал Грузии ноту из-за задержания яхтсменов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар передал временно поверенному в делах Грузии в Киеве Давиду Бочоришвили ноту относительно задержания в Грузии яхты с украинцами Владимиром Дяченко и Юрием Хомичем. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу МИД.
«Василий Боднар призвал грузинскую сторону обеспечить быстрое и непредвзятое расследование задержания в Грузии яхты с гражданами Украины Владимиром Дяченко и Юрием Хомичем. Грузинскому дипломату была вручена нота МИД Украины по этому вопросу и в очередной раз выражена просьба изменить меру пресечения и освободить указанных украинских граждан», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, в контексте недавних заявлений Михаила Саакашвили заместитель министра подтвердил официальную позицию МИДа, что Украинское государство не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, а частное мнение отдельных граждан не должно влиять на развитие стратегического партнерства между странами.
«Украина и Грузия, которые страдают от российской вооруженной агрессии, должны несмотря ни на что держаться вместе, чтобы эффективнее противостоять угрозам Кремля и вместе уверенно двигаться к членству в НАТО. Осознание этого сделает безуспешными любые попытки навредить нашим отношениям», – отметил Боднар.
- В конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая следовала в Турцию вдоль берега Грузии. На её борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич и владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин.
- Все трое были отправлены в СИЗО по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии, они до сих пор находятся под стражей. Однако родные моряков, а также их адвокат утверждают, что украинцы ничего незаконного не совершали, и обвиняют власти Грузии в том, что граждан Украины незаконно задержали в открытом море, а причины такой ситуации исключительно политические.
- Владелец яхты Михаил Батурин ранее работал в охране экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили несколько раз публично обращался к украинским властям с призывом разобраться в этом деле и заявлял, что они не делают «ничего конкретного» для освобождения задержанных.
- Пресс-секретарь МИД Олег Николенко назвал необоснованными обвинения в адрес внешнеполитического ведомства в бездействии по этому делу.
Заседание югоосетинского парламента вновь не состоялось
Заседание парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня вновь не состоялось из-за отсутствия кворума. Как пишет агентство «Рес», на сессию явились 19 депутатов. Отсутствовали члены партии «Ныхас» и Народной партии, а также одномандатники.
В повестке дня было восемь вопросов, в том числе бюджет Южной Осетии на 2021 год.
«Судя по всему, заседание в очередной раз не состоится. Это обыкновенное безумие, которое, к сожалению, охватило часть депутатского корпуса. В зале заседаний находятся депутаты, которые готовы работать. Это «Единство народа», Компартия, «Единая Осетия» и те одномандатники, которые, так или иначе, относятся к этим партиям. Пусть народ решает теперь, что будет дальше», – сказал первый вице-спикер Петр Гассиев.
Часть депутатов бойкотирует заседания парламента с конца августа прошлого года. Они требуют отставки генпрокурора Урузмага Джагаева и справедливого расследования убийства жителя Цхинвали Инала Джабиева.
5 февраля парламентарии (30 из 34) впервые за несколько месяцев собрались на заседание с участием российской делегации во главе с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
Заседание синода ГПЦ завершилось. Главные темы – Давид-Гареджи и вакцинация
Заседание Священного cинода Грузинской православной церкви (ГПЦ) завершилось. Руководитель службы по связям с общественностью патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе заявил, что протокол заседания будет опубликован через несколько часов.
Он сообщил, что члены синода обсудили вопрос монастырского комплекса Давид-Гареджи, тему вакцинации, а также оценили некоторые вопросы «с нравственной точки зрения».
Отметим, что всех членов синода накануне протестировали на коронавирус. Говоря о вакцинации населения от COVID-19, некоторые священнослужители заявили, что она должна быть добровольной.
«Кто пройдет вакцинацию, их не будут объявлять врагами Бога и народа», – сказал митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз (Пачуашвили).
Параллельно с заседанием синода брат осужденного протоиерея Георгия Мамаладзе, Торнике Мамаладзе устроил акцию протеста. Он говорит, что его брат уже четвертый год является «личным узником Бидзины Иванишвили».
- Последний раз правящие архиереи Церкви собирались под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго в марте 2020 года. Тогда представители ГПЦ заявили, что «главная причина пандемии коронавируса – отдаление человека от Бога».
В Москве вновь обсудили вопрос восстановления сухумского аэропорта
Вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган встретилась в Москве с Руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александром Нерадько.
В пресс-службе абхазского ведомства сообшили, что рабочая встреча была посвящена вопросу возобновления авиасообщения в сухумском аэропорту.
«Подробно обсудили вопрос организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта, также рассмотрели вопрос строительства здания и сооружений аэропорта и организации системы управления воздушным движением», – говорится в сообщении.
По словам Кристины Озган, абхазская сторона ожидает, что работы по проектированию объектов аэропортового комплекса будут начаты в этом году. В этой связи она обратилась с просьбой оказать содействие в определении критерий выбора подрядных организаций на выполнение проектно-изыскательских работ.
«Александр Нерадько подтвердил готовность Росавиации оказать всестороннее содействие и отметил, что проводимое в рамках совместной Рабочей группы взаимодействие имеет конструктивный характер и в настоящее время переходит в практическую плоскость: разработана дорожная карта, ведутся консультации с проектными организациями. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации», – сказано в сообщении пресс-службы.
В ноябре прошлого года российская делегация посещала Абхазию для «изучения текущего технического состояния сухумского аэропорта и определения дальнейших шагов по его капитальному ремонту и функционированию». Уже в декабре перспективы восстановления сухумского аэропорта в Москве обсудил абхазский президент Аслан Бжания. В конце января текущего года Бжания заявил, что аэропорт заработает не позднее 2024 года.
Акт «В поддержку Грузии» вновь внесен в Конгресс США
Сопредседатели Группы друзей Грузии, конгрессмены Адам Кинзингер и Джерри Коннолли вновь инициировали в Палате представителей США акт «В поддержку Грузии».
Законопроект подтверждает поддержку Соединенными Штатами независимости и суверенитета Грузии, признает приверженность Тбилиси демократическим ценностям, в том числе с точки зрения свободных и справедливых выборов, а также решительно подтверждает противодействие США российской агрессии в регионе.
Как пишет Первый канал Грузии, в документе отмечается, что «в оккупированных регионах (Южная Осетия и Абхазия) Россия разжигает беспорядки, осуществляет помощь сепаратистским движениям и совершает серьезные нарушения прав человека, включая аресты и убийства».
Согласно акту «В поддержку Грузии», российские силы продолжают притеснять гражданские сообщества вдоль административной разделительной линии и препятствуют праву вынужденно перемещенных лиц на возвращение. Документ поддерживает территориальную целостность Грузии путем введения санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека на оккупированных территориях.
«Прошло уже более 12 лет с тех пор, как российские силы вторглись и оккупировали грузинские земли. Тем не менее, даже несмотря на нарушения фундаментальных прав человека со стороны России, Грузия неустанно работала над развитием демократии и независимости своего народа. По этим причинам важно повторно представить этот законопроект», — заявил Адам Кинзингер.
По словам конгрессмена Коннолли, документ укрепляет партнерство США и Грузии.
«Я горд вновь представить акт в поддержку Грузии, который укрепляет важнейшее партнерство США и Грузии, стратегически важные отношения в критически важной части мира. Этот законопроект еще раз ясно показывает, что Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают суверенитет Грузии, продолжение демократического развития и безопасность, особенно в условиях российской агрессии», — заявил конгрессмен Коннолли.
В документе также говорится, что торговый представитель США должен добиться прогресса в переговорах по соглашению о свободной торговле с Грузией.
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