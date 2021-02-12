О грузинском регби заявили не городу, но миру

Сторонники Ираклия Абусеридзе избранного главой Союза регби Грузии, обращаются за помощью к послам, аккредитованным в Грузии, и международным организациям. Они утверждают, что правящая партия Грузии вмешивается во внутренние дела общественной организации и пытается захватить над ней власть.

Сторонники Ираклия Абусеридзе продолжают настаивать на том, что именно он, избранный 30 декабря прошлого года, является главой Союза регби Грузии. Проблема же в том, что Агентство гражданского реестра отказалось регистрировать его на этот пост, ссылаясь на неточности в предоставленной документации. Однако сторонники Абусеридзе уверены, что это решение было принято в результате прямого вмешательства людей, близких к грузинской власти. Об этом они уведомили аккредитованных в Грузии послов в письмах с подробным описанием событий в Союзе, говорит регбист Симон Майсурадзе:

«К сожалению, в Грузии у нас не получилось добиться справедливости, поэтому обращаемся к нашим партнерам: международным организациям, посольствам, Международному совету регби. Может, они смогут добиться справедливости».

Тем временем Союз регби готовится к новым выборам президента. По решению некоторых членов правления этой организации, состоятся они 24-го февраля. Абусеридзе и его сторонники признавать их легитимность не намерены. Они утверждают, что решение о проведении очередного голосования принимали члены совета и спортивных клубов, которых запугивают представители власти. Называют и конкретные имена «шантажистов» – это отец лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе – Гия Кобахидзе, тоже ветеран регби, и министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели. Они, как утверждают протестующие, грозят прекратить финансирование клубов, если на пост президента не будет назначена угодная им фигура.

«Это люди, которые злоупотребляют своими полномочиями, используют свое влияние не просто против меня, но против всего регби», – сказал Ираклий Абусеридзе в интервью агентству «Палитраньюс».

Эти обвинения продолжают называть безосновательными представители партии власти. Говорит депутат от «Грузинской мечты Шота Хабарели:

«Вмешательство властей во внутренние дела федераций я считаю неправильным. Все это мы оставили в 2012-м, когда спортивные организации действительно были политизированы. С тех пор федерации остаются независимыми и в их дела представители власти никак не вмешиваются».

Кстати, недовольные решением Агентства гражданского реестра планируют оспорить его в суде. Соответствующий иск будет подготовлен уже на следующей неделе, сообщил «Эху Кавказа» известный регбист Боба Квинихидзе:

«Наши юристы ознакомились с решением Агентства гражданского реестра. Причины, по которым они отказались регистрировать Абусеридзе, адвокаты называют абсурдными, решение это совершенно незаконно. На вопрос, почему возникла такая борьба за пост президента Союза, я ответить не смогу, это нужно спросить у государственных чиновников. Есть среди них те, кто постоянно вмешивался в дела организации, в выборы президента, бывало, из-за них останавливали работу команды. Мы обо всем этом расскажем. Подождем 24-го февраля, когда состоится голосование, посмотрим, как они поведут себя, а потом скажем то, что нужно сказать».

Сторонники Абусеридзе планируют провести акцию 18 февраля возле здания правительственной канцелярии в Тбилиси с требованием к властям прекратить вмешиваться в дела Союза. Между тем, стороны сходятся в одном: все эти процессы негативно повлияют на развитие регби в целом.