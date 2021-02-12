Министр обороны Грузии прибыл в парламент, оскорбил журналистов, сделал вид, что ничего не было, и вновь обвинил несогласных с линией «Грузинской мечты» в антигосударственной деятельности. Но внутриполитические разногласия не мешают партнерам Грузии поддерживать развитие обороноспособности страны, и не только.

Журналисты «сумасшедшие», заграница нам поможет – так, если коротко, можно описать итоги визита в парламент министра обороны Грузии. Ираклий Гарибашвили, прибыв в высший законодательный орган на закрытое заседание группы доверия, чтобы отчитаться о расходах своего ведомства за 2020 год, нелестно высказался в адрес представителей СМИ, засыпавших его вопросами. Этот выпад министра по цитируемости даже перевесил повестку его встреч. Позже, выйдя со встречи, Гарибашвили все же сделал комментарии, но от своих слов в отношении журналистов отрекся, заверив, что ничего подобного не произносил. Тем не менее, вновь не удержался от обвинений, заявив, что некоторые СМИ занимаются антигосударственной деятельностью:

«Вы назвали нас сумасшедшими.

– Вам показалось. Я ничего подобного не говорил. Это вина вашей идеологии. В данном случае, идеологии телеканала и его спонсоров. Ваше телевидение напрямую финансируется «Национальным движением», и вся проводимая политика является антигосударственной».

Перед тем, как появиться в парламенте, Гарибашвили посетил расположенный в окрестностях Тбилиси полигон Вазиани, где в сопровождении командующего Силами обороны Георгия Матиашвили наблюдал за тем, как грузинские и американские инструкторы проводят показательные стрельбы из оружия, переданного Пентагоном в рамках помощи, оказываемой США Грузии. В частности, Минобороны получило крупнокалиберные пулеметы M2 и автоматические гранатометы MK 19. Кроме того, из Соединенных Штатов прибыла партия ручных пулеметов M249.

По данным ведомства, в рамках модернизации вооружения Сил обороны Грузии, идет процесс оснащения подразделений вооружением американского производства. Это, как утверждают грузинские военные, усилит возможности Сил обороны и улучшит взаимодействие со странами-партнерами.

Вообще, 2021 год в плане поддержки со стороны США для Грузии должен стать беспрецедентным. В американском бюджете, подписанном в декабре тогда еще президентом Трампом, на помощь Грузии предусмотрено 132 025 000 долларов. Если, конечно, госсекретарь США в своем отчете, который он должен представить не позднее чем через 90 дней после вступления закона о бюджете в силу, не станет слишком ругать ситуацию с верховенством закона и подотчетности государственных институтов.

Впрочем, друзья Грузии в американском Конгрессе оперативно представили обновленному законодательному органу США обновленный же «Закон о поддержке Грузии». Авторами документа, как и в прошлый раз, выступили конгрессмены Адам Кинзингер и Джерри Коннолли.

Закон, в частности, подтверждает неизменную поддержку Соединенными Штатами Америки независимости и суверенитета Грузии, признает приверженность Грузии демократическим ценностям, включая свободные и справедливые выборы, а также подтверждает обязательство Соединенных Штатов обеспечить сопротивление агрессии России в регионе.

Как отметил Адам Кинзингер, «Закон о поддержке Грузии» призван укрепить территориальную целостность страны, обеспечив введение санкций против лиц, ответственных за нарушения прав человека на оккупированных территориях или причастных к ним:

«Прошло более 12 лет с тех пор, как российские войска вторглись и оккупировали грузинские земли. Тем не менее, несмотря на нарушения Россией основных прав человека, Грузия неустанно работала над развитием своей демократии и борьбой за независимость своего народа. По этим причинам важно, чтобы мы вновь приняли этот закон. Как сопредседатель Грузинской фракции, я твердо стою на стороне наших грузинских друзей в противодействии российской агрессии. Я хочу поблагодарить моего коллегу, конгрессмена Коннолли, за его приверженность свободной и демократической Грузии».

Со своей стороны, Джерри Конноли подчеркнул, что в законопроекте зафиксированы североатлантические перспективы Грузии:

«Я горжусь тем, что вновь представляю «Закон о поддержке Грузии», который укрепляет жизненно важное партнерство США и Грузии, стратегически важные отношения в критически важном регионе мира. Этот законопроект демонстрирует твердую поддержку суверенитета, дальнейшего демократического развития и безопасности Грузии, особенно перед лицом российской агрессии. Как президент Парламентской ассамблеи НАТО, я рад, что в этом законопроекте признается, что Грузия является давней страной-кандидатом в НАТО».

Предыдущая редакция «Закона о поддержке Грузии» была принята Палатой представителей 22 октября 2019 года. Так что конгрессмены уверены, что в этот раз закон также будет проведен через обе палаты законодательного органа США.