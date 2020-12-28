Трамп в помощь

Грузия получит от США в будущем году более 130 миллионов долларов в качестве помощи на укрепление обороноспособности страны. Американский президент Дональд Трамп подписал сегодня бюджет страны на 2021 год. Правда, для того, чтобы Тбилиси получил весь пакет, нужно соответствовать определенным демократическим критериям, определять которые будет уже новая администрация США.

132 025 000 долларов – именно такую сумму получит Грузия в виде помощи от США для усиления военного потенциала и укрепления обороноспособности страны. Финансирование предусмотрено бюджетом США на 2021 год, под которым президент Трамп сегодня, наконец, поставил свою подпись. Об этом сообщил помощник главы Белого дома Джадд Дир в своем Twitter:

«Президент подписал закон о консолидированных ассигнованиях на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, для оказания чрезвычайной помощи и помощи в связи с коронавирусом, а также для других целей».

Среди других целей и помощь Грузии. Решение Дональда Трампа все же подписать документ, позволило и Вашингтону, и Тбилиси вздохнуть с облегчением – американскому правительству удалось избежать шатдауна, а Грузии можно рассчитывать на выполнение планов, озвученных на днях министром обороны Ираклием Гарибашвили:

«Для усиления обороноспособности страны мы намерены сосредоточиться на развитии местной военной промышленности. В частности, речь идет о модернизации бронетехники производства концерна Delta. Впервые в истории грузинской армии подразделения Сил обороны получат военную технику, произведенную в Грузии. Все шаги по развитию армии основаны на ее институциональном, долгосрочном и устойчивом развитии. На ближайшие 10 лет разработана стратегия национальной обороны, основанная на принципе тотальной обороны».

Немалая часть запланированных реформ будет оплачена из американской помощи. Выделение такой суммы для Грузии в Тбилиси считают оправданным. Один из лидеров «Грузинской мечты» Гия Вольский уверен, что регион Южного Кавказа для США представляет ключевой интерес:

«Для США чрезвычайное значение имеет перекресток между Европой и Азией – транзитный коридор для товаров и энергоресурсов, которым является Грузия».

Впрочем, подписанный бюджет – это лишь часть условия для получения обозначенных сумм. Законом предусмотрено, что не позднее чем через 90 дней после вступления в силу нового бюджета, госсекретарь США должен представить комитетам по ассигнованиям отчет о верховенстве закона и государственных институтах в Грузии. Учитывая, что администрация Дональда Трампа дорабатывает последние недели, заниматься этим вопросом будет уже преемник Майка Помпео Энтони Блинкен.

По мнению одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, при всей необходимости углубления сотрудничества с США, сегодняшнее правительство Грузии своими действиями лишь подрывает прозападный курс страны:

«Нам нужно не только сохранение, но и углубление этих отношений. Но сегодня, в условиях правления Иванишвили и его команды, когда вовсю идет антизападная кампания, эти отношения находятся под угрозой».

Одним из важнейших пунктов в законе о бюджете в Тбилиси считают уточнение относительно территориальной целостности Грузии:

«Бюджетные средства не следует тратить на финансирование ни одной страны, которая признала или установила дипломатические отношения с оккупированными Россией регионами Грузии – Абхазией и Цхинвальским регионом/Южной Осетией», – говорится в документе.

Госсекретарь США должен незамедлительно опубликовать список таких государств на веб-сайте Государственного департамента. К тому же США должны проследить за тем, чтобы исполнительные директора международных финансовых организаций выступали против программ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Но есть одно «но» – глава Госдепа может отказать в ограничении помощи, предусмотренной в этом параграфе, «если это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов».

Но в Тбилиси уверены: национальным интересам США в первую очередь отвечает становление Грузии как сильного и надежного союзника. В грузинском оборонном ведомстве отмечают, что в уходящем году уже была успешно реализована Программа оборонной готовности Грузии, которая подразумевает развитие средств противовоздушной обороны, восстановление и модернизацию авиационного парка, а также переход на вооружение НАТО. В 2020 году была создана современная типовая инфраструктура – все военные базы были переоборудованы и организованы по стандартам Североатлантического альянса, на что из оборонного бюджета было выделено 100 миллионов лари. Новый пакет помощи, уверяют в Минобороны, позволит довести до конца начатые реформы.