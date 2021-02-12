«Дело врачей» набирает обороты

Генеральная прокуратура Абхазии сегодня запросила санкцию на арест Аслана Цкуа, который проходит по так называемому «делу врачей». Напомним: в минувшую среду в Сухуме прошли наделавшие много шума «оперативные мероприятия» с участием ОМОНа, который нагрянул в Республиканскую больницу.

В Абхазии продолжаются процессуальные действия по уголовному делу, возбужденному против главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба. Третьим по делу проходит Аслан Цкуа, которого следствие называет бухгалтером больницы. Цкуа – единственный фигурант уголовного дела, который был задержан, и сегодня в суде прокуратурой был поднят вопрос об избрании для него меры пресечения.

Следствие обвиняет их в том, что они, используя оборудование, расходные материалы и персонал больницы, с целью извлечения прибыли проводили платные исследования, чем нанесли ущерб в размере около трех миллионов рублей.

По имеющимся данным, Генеральная прокуратура просит санкцию на арест Аслана Цкуа на период следствия. Ему вменяют статью 288 УК РА о превышении должностных полномочий. Однако, насколько известно, он не является сотрудником больницы и должностных полномочий у него нет. Цкуа был индивидуальным предпринимателем и охранником больницы, а выданная ему лицензия давала право только на забор крови. Судебное решение о мере пресечения ожидается завтра.

Уголовное дело не кажется из ряда вон выходящим, и в то же время общество было взбудоражено спецоперацией с участием ОМОНА, которая осуществлялась в больнице в понедельник. Ни прокуратура, ни МВД в этот день никак не информировали граждан о происходящем, что стало благодатной почвой для разного рода слухов. В частности, телеграмм-каналы и пользователи соцсетей сообщали о том, что ОМОН штурмует кабинеты главного врача и его заместителя, чтобы взять их под стражу.

О том, что происходило в больнице, телеканалу Абаза-ТВ рассказал депутат парламента и врач-хирург Алхас Джинджолия. Вот, как он описывает, что увидели депутаты, когда приехали на место действия спецназа и следователей прокуратуры:

«Мы просто зашли в коридор и видим такую картину: сотрудники силовых органов в масках, люди все возбужденные, полный коридор пациентов, между ними люди в халатах, хаос какой-то происходил. Мы, естественно, пообщались с медработниками, пытались выяснить, что происходит. Нам объяснили, что идет попытка задержания, обыска и так далее. Потом мы поехали в прокуратуру, пообщались с силовиками, с представителями МВД, прокуратуры, СГБ, они давали свою оценку происходящему. Уже вечером, после нашего визита, как нам рассказали, я лично этого не видел, состоялся чуть ли не штурм кабинетов. Это вообще ни в какие ворота не лезет, не думаю, что там была необходимость в таком виде воздействовать».

Депутаты не могут вмешиваться в работу следствия и не планируют это делать, но форму, избранную для проведения процессуальных мероприятий, Алхас Джинджолия назвал «недопустимым напором со стороны силовиков»:

«Мы не имеем права вмешиваться в следственные и процессуальные действия, это не наше дело, но хотелось бы сказать о форме проведения этих мероприятий. Мы все какой-то срок проработали в медучреждениях, и на нашей памяти никогда не было такого, чтобы против медработников такие меры воздействия применялись. Люди, стоящие в коридорах, кто-то испуганно, а кто-то с любопытством наблюдали за всем происходящим. Недоверие к медработникам в обществе и так присутствует, везде подспудно стоит вопрос о платности услуг, который вызывает этот взаимный негатив. Я говорю о недопустимом напоре со стороны силовиков в адрес медработников. Никто ведь не пытается скрываться от правосудия или противодействовать его проведению».

Алхас Джинджолия отметил, что ситуации, подобные той, из-за которой в республике разгорелся скандал, возникают, прежде всего, из-за неурегулированности вопросов финансирования медицины:

«Вся коррупция, касающаяся медицины, не только в безграмотности врачей, но еще и в отсутствии понятной для людей и для государства системы финансовых взаимоотношений населения и государства или государства и медицинских структур. Но это же надо решать по-другому, и не было бы, возможно, всех этих проблем, которые мы сегодня наблюдаем. Дайте медикам внятную и понятную формулу финансирования. Сразу возникает вопрос ко мне, почему не даете? Но мы ждем мнения Кабмина, там уже третий год лежит документация, которая дала бы оценочную стоимость всех медицинских услуг. Это нужно не только для внутреннего рынка, но и в туристической стране для потенциального страхования. Потом, когда государство финансирует медицинские учреждения, если бы оно это делало регулярно и бесперебойно, не было бы, наверное, вопросов, и не было бы такой потребности искать источники финансирования. Но когда тебя оставляют один на один с потоком пациентов, медицинское сообщество вынуждено приспосабливаться тоже».

Что касается прокуратуры, то вчера ее пресс-служба проинформировала о том, что процессуальные мероприятия по задержанию главного врача на территории больницы не производились, а специальное подразделение МВД обеспечивало охрану служебных кабинетов и других помещений. Перед началом обыска в кабинете заместителя главного врача, Георгий Воуба пытался препятствовать его проведению, а в последующем родственники Воуба и медицинский персонал больницы чинили препятствия работе следственных органов. По версии прокуратуры, поэтому и пришлось привлечь специальное подразделение МВД.

Одновременно с этим, прокуратура высказывает мнение о том, что распространяемая «в интернет-ресурсах информация о попытке задержания главного врача Республиканской больницы с участием спецподразделения МВД направлена на дискредитацию органов предварительного расследования». Прокуратура не конкретизирует, какие именно это ресурсы, и в чем заключается дискредитация. Мы обращались в пресс-службу, но внятного разъяснения о действиях силовиков не получили.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия