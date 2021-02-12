Защита Трампа выступила в Сенате на слушаниях по импичменту

В Сенате США в пятницу продолжилось судебное разбирательство по импичменту бывшего президента страны Дональда Трампа.

С аргументами 12 февраля выступили юристы экс-главы государства. На доводы в защиту своего клиента у них ушло около трех часов. По закону на это отводиться до 16 часов.

Дональда Трампа обвиняют в призывах к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал результаты президентских выборов прошлого года. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В пятницу, в начале заседания в Сенате, адвокат Трампа Майкл Ван дер Вин заявил, что нынешний импичмент является «неконституционной» и «возмутительной» попыткой политической мести бывшему президенту со стороны Демократической партии. По словам ван дер Вина, Трамп призывал своих сторонников к «мирному патриотическому» протесту 6 января, а также требовал прекращения насильственных действий в Капитолии.

Юрист Дэвид Шоен, отвечая на обвинения в том, что именно воинственные заявления Трампа спровоцировали насилие и мятеж в Капитолии, привел многочисленные цитаты, когда, на его взгляд, подобную жесткую лексику против экс-президента использовали ведущие политики-демократы, пишет «Голос Америки».

Выступление защитников последовало за представлением аргументов обвинителей – менеджеров по импичменту из Палаты представителей. Они излагали доводы в пользу обвинения в течение двух дней. Обвинители заявили о наличии «четких и неопровержимых» доказательств того, что Трамп спровоцировал мятеж, направив толпу своих сторонников к Капитолию для противостояния законодателям.

Дональд Трамп проходит процедуру импичмента уже второй раз. В феврале прошлого года Сенат, в отличие от Палаты представителей, не стал признавать Трампа виновным в злоупотреблении власть и препятствованию расследованию Конгрессу. Нынешний процесс необычен тем, что обвинительный вердикт не приведет к отстранению Трампа от должности, которую он покинул 20 января. Демократы добиваются того, чтобы Дональду Трампу было запрещено баллотироваться на государственные посты в будущем.