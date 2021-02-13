Китай отказался передать ВОЗ данные о первых случаях COVID-19

Власти Грузии продолжат процесс снятия ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, если эпидситуация не ухудшится. Об этом глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заявила сегодня, 13 февраляЮ на брифинге, передает агентство «Новости-Грузия».

Средний показатель выявляемости новых случаев заражения коронавирусом за последние 14 дней составил 3,2%. С 1 февраля в Грузии начали отменять некоторые ковид-ограничений. Власти Грузии опасались, что рост мобильности негативно повлияет на эпидемиологическую ситуацию, однако до сих пор увеличения заболеваемости по стране не наблюдается.

По словам Турнава, межведомственный координационный совет решит, какое из ограничений отменят следующим.

Как известно, с 15 февраля в масштабах Грузии полностью возобновится очная учеба в школах, откроются объекты питания. Ресторанам и кафе пока что можно будет рассаживать гостей только за столиками на улице. Кроме того, по выходным все заведения, так же как магазины и муниципальный транспорт, работать не будут.

Министр сообщила, что на следующей неделе встретится с представителями ресторанной сферы, чтобы обсудить их претензии и предложения. Одновременно Турнава считает, что объекты питания прежде всего должны думать о здоровье посетителей. Она указала, что сейчас наиболее привлекательны для граждан именно те объекты, где строго соблюдают меры безопасности.

С 28 ноября 2020 года в Грузии действуют ограничения, направленные на превенцию распространения коронавируса, в том числе запрет на передвижение пешком и на автомобиле с 21:00 до 05:00.

22 января было объявлено, что с 1 февраля ограничения начнут поэтапно отменять. Правительство уже отменило запрет на регулярное авиасообщение, действующий с марта прошлого года. Также заработали крупные торговые центры и магазины, непродовольственные рынки. Восстановил работу общественный транспорт.