США подали апелляцию на отказ выдать им Джулиана Ассанжа

Министерство юстиции США подало апелляцию на решение британского суда не выдавать Вашингтону обвиняемого в шпионаже австралийца Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

Ассанж подозревается американскими властями в незаконной публикации тысяч секретных документов. 4 января британский суд заблокировал его экстрадицию. Судья не стала оспаривать запрос по существу, но постановила, что хрупкое состояние психики Ассанжа может привести его к суициду после выдачи.

Защитники Ассанжа рассчитывали, что власти США прекратят его преследования после того, как в стране сменится президент, – отмечает The Washington Post. Партнер австралийца и негосударственная организация «Общество свободы прессы» обратились к администрации Джо Байдена с просьбой отказаться от обвинений.

Сторонники австралийца уверены, что его деятельность можно рассматривать как журналистику, а его преследование – как давление на прессу. Этот тезис отвергался американскими властями во время президентства Дональда Трампа. Обвинение считало, что Ассанж мог сознательно работать на иностранные спецслужбы против Соединенных Штатов.