Церцвадзе: Переговоры по поставкам вакцины ведутся по нескольким направлениям

Руководитель Тбилисской инфекционной больницей Тенгиз Церцвадзе рассказал, что переговоры по поставкам вакцины от коронавируса ведутся по нескольким направлениям, в частности, с компаниями-производителями.

По словам Церцвадзе, до конца февраля Грузия получит до 30 тысяч доз препарата Pfizer, которым будут вакцинированы медицинские работники. «Кроме того, ожидаем еще около 200 000 доз вакцины AstraZeneca с платформы «Ковакс», предназначенных для групп риска и медработников», - пояснил Церцвадзе.

«У меня есть неофициальная или полуофициальная информация - кроме этого, наше правительство и соответствующие органы, Центр по контролю над заболеваниями и Министерство здравоохранения, по итогам личных переговоров договорились о том, что еще 150 000 доз прибудут в Грузию сейчас, в феврале-марте. Это уже серьезно, очень хорошо для первого шага.

Мы сможем вакцинировать группы самого высокого риска. С учетом того, что нам и без вакцины удалось улучшить эпидемиологическую ситуацию, это вакцинация поможет данному процессу. Мы считаем, что худший период для Грузии позади. Я назвал гарантированные вакцины, однако вероятное количество поставок вакцины гораздо больше, переговоры ведутся по нескольким направлениям», - сказал Тенгиз Церцвадзе Общественному вещателю Грузии.