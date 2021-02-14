Срок разрешения на временное проживание в Грузии вырастет с 6 до 12 лет

За осуждение бывшего президента голосовали 57 сенаторов – этого недостаточно

Президент США Джо Байден прокомментировал результаты голосования по делу об импичменте его предшественника Дональда Трампа в Сенате, заявив, что, хотя оно и не привело к осуждению Трампа, «суть обвинений не подлежит сомнению». По словам Байдена, даже те, кто проголосовал за оправдание Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу, признали, что он несет по крайней мере моральную ответственность за провоцирование нападения своих сторонников на Капитолий 6 января. Эти события, как и последовавший импичмент Трампа, Байден назвал «печальными страницами в истории» США, которые напомнили о хрупкости демократии.

Байден также отметил, что за осуждение Трампа проголосовали не только его оппоненты-демократы, но и 7 республиканцев, это беспрецедентный случай в истории.

Голоса в Сенате по вопросу об осуждении Трампа распределились так: 57 - за и 43 - против. Голосование прошло вечером в субботу 13 февраля. Демократам, инициировавшим импичмент, не хватило 10 голосов - для осуждения президента необходима была поддержка двух третей сенаторов.

Заявление в связи с завершением процесса выпустил и Трамп. Он назвал процесс продолжением «охоты на ведьм». «Отражением печальной картины наших дней стало то, что представители одной политической партии в Америке получают возможность свободно пренебрегать принципом верховенства права... подвергать преследованиям, шантажу, замалчиванию и подавлению всех людей или точек зрения, с которыми они не согласны» - заявил бывший президент. Его аккаунты в большинстве соцсетей заблокированы, заявление распространили адвокаты Трампа.

Он был подвергнут импичменту в Палате представителей 13 января, еще до истечения срока его полномочий. Суд в Сенате проходил, когда Трамп уже стал частным лицом. Формальное осуждение его в Сенате могло бы закрыть ему путь к пользованию привилегиями, полагающимися бывшим президентам, а также закрыть возможность баллотироваться на должность вновь.

Комментаторы отмечают, что результаты голосования показали, с одной стороны, что Трамп не потерял влияния на Республиканскую партию и после ухода с поста президента, с другой - что в партии есть и голоса, осуждающие его.

На сторону обвинения в Сенате встали сенаторы-республиканцы Ричард Берр, Билл Кэссиди, Бен Сассе, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Пэтт Туми и Сьюзан Коллинз. Берр, Ромни, Сассе, Коллинз и Мурковски являются давними противниками Дональда Трампа в Республиканской партии, Туми собирается уйти из политики, а Билл Кэссиди, как пишет «Голос Америки», изменил свою точку зрения на действия Трампа 6 января только на этой неделе: ранее он голосовал в поддержку бывшего президента.