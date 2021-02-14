Очная учеба во всех государственных школах Грузии возобновится с завтрашнего дня

С понедельника, 15 февраля, в Грузии полностью возобновится очное обучение в государственных школах. По решению властей, завтра в классы смогут вернуться учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Поскольку из-за пандемии коронавируса в стране действовали строгие ограничения, большинству из них пришлось учиться дистанционно в течение почти года. Две недели назад, с 1 февраля, очная учеба также возобновилась в Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави.

Примерно 12% школьников во всех городах Грузии пожелали остаться на «дистанционке» – это более 35,7 тысячи человек. Если их родители решат перевести ребенка на очную форму обучения, по средам они смогут оставить соответствующие заявки на специальном сайте Минобразования.

Для учеников с 5 по 12 классы ношение масок в школе обязательно. Дети с особыми образовательными нуждами освобождаются от этого обязательства.

В Минобразования заявляют, что каждая государственная школа обеспечена необходимыми ресурсами для соблюдения мер безопасности и превенции распространения вируса. Учреждениям переданы дезинфицирующие растворы, бесконтактные термометры, дезбарьберы, в порядок приведены школьные туалеты.

Помимо мер безопасности, предусмотренных протоколами, в школах регулярно будет проводиться тестирование на коронавирус педагогов и административного персонала. Раз в две недели проверять будут как минимум 20% сотрудников. В случае подтверждения Covid-19 у школьников или учителей, в образовательных учреждениях будут применять точечные ограничения – на дистанционное обучение перейдет либо вся школа, либо конкретный класс, сообщает агентство «Новости-Грузия».