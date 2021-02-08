«К этому вопросу стоит подойти осторожно и проводить дезинфекцию школьных помещений»

С 15 февраля в Грузии возобновится учебный процесс во всех школах страны. Власти страны предлагают родителям учеников выбор – позволить их детям заниматься в школьных классах или перейти на дистанционное обучение. Пользователи социальных сетей поделились своим мнением на этот счет.

– Что бы вы выбрали для детей – дистанционное обучение или занятия в школах?

Саломе: Я очень рада, что начинается школа, как и мой сын. У него уже депрессия началась, очень скучает по своим школьным друзьям, устал от нахождения в четырех стенах. Да и не совсем доработана вся эта система дистанционного обучения, бывают проблемы со связью, педагоги не так эффективно проверяют работу, проделанную учениками, как это происходит в классах. Нужна школа и для физического развития детей. Я никогда не могла себе представить, что мой сын когда-нибудь соскучится по школе, педагогам и знаниям, но у него правда без всего этого портится настроение. В общем, несмотря на ситуацию, я очень хочу, чтобы школы открылись своевременно.

Като: Не могу точно ответить на этот вопрос, поскольку в каждой семье разная ситуация. Кто-то может контролировать онлайн-обучение, быть дома с ребенком, кто-то – нет. Но самое главное для меня – это то, что людям дали возможность выбора. Скажется это отрицательно на эпидемиологической ситуации или нет, покажет время, но я так не думаю, поскольку контакты в любом случае есть.

Бачо: Хорошо, что учеба в школах возобновляется, но пока ведь никто не может достоверно знать, какова будет ситуация в плане защиты детей от инфекции. Мы с женой уже долго обсуждаем эту тему и никак не можем прийти к единому мнению. Наверное, в частных школах ситуация лучше, я знаю, что в большинстве из них очень тщательно следят за нормами безопасности. Но никто точно не говорит нам, как часто будут дезинфицировать классные комнаты в государственных школах, во всяком случае, я ничего подобного не слышал. Пусть власти подробнее расскажут, что они планируют на этот счет, тогда легче будет ответить на вопрос.

Анна: Думаю, нашей стране, нам, как родителям нужно быть обеспокоенными интеллектуальным уровнем подрастающего поколения. Мне не кажется, что учеба онлайн может дать все то, что дает учеба в классе. Просто к этому вопросу стоит подойти более осторожно и проводить дезинфекцию школьных помещений, раздавать (дезинфицирующую) жидкость для рук ученикам, и все будет хорошо.

Артем: Я думаю, что детей можно пускать в школы, лично я своего ребенка отпустил бы. Ведь вот уже год, как дети в очном режиме не обучаются. А это очень большой стресс как для школьников, так и для их родителей.

Софо: Я приветствую решение правительства позволить ученикам вернуться в классные комнаты с 15 февраля. Так лучше, ведь дети стали асоциальными, меньше общаются со сверстниками. Мой сын, например, не так ответственно относится к дистанционному обучению, как к учебе в школе. Поэтому для меня, конечно, лучше, чтобы он посещал учебное заведение. Конечно, все это – если будут защищены все нормы безопасности. У меня, кстати, мать – педагог, от нее я точно знаю, что учителям будут проводить ПЦР тест каждые две недели, а это одна из лучших форм защиты и превенции заболевания. Кроме того, эпидемиологи твердят, что дети не входят в группы риска, поэтому лучше продолжить обучение в классных комнатах.