Абхазия и железная дорога

8 лет назад впервые на экспертно-полуправительственном уровне заговорили о необходимости открытия железнодорожного движения через Абхазию. Инициатором почти всегда выступала Армения, тогда как Грузия реагировала довольно вяло, в духе «конечно, было бы хорошо, но…». После перечисления всех «но» становилось ясно, что дорога еще долго не откроется.

Москва по этому вопросу практически никак не реагировала, по крайней мере, официально – вероятно, эта тема поднималась в ходе встреч в рамках формата «Абашидзе-Карасин», но открыто в этом ни одна из сторон не признавалась. Кремль играл свою традиционную роль – «Нас эти дела не касаются, договаривайтесь между собой сами».

Наиболее интересной, как и следовало ожидать, была позиция абхазской стороны. Наигранное, демонстративное безразличие, смешанное с презрением. С гордой осанкой и брезгливым выражением лица в духе «нам оно не надо, так что и спорить не о чем».

Так бы и продолжалось, если бы не октябрь 2020 года, перевернувший с ног на голову всю транспортную карту Южного Кавказа… Азербайджан победил Армению в 44-дневной войне и, соответственно, каких-либо претензий к Еревану больше не имеет. Стало быть, у Баку и Анкары уже нет какой-либо мотивации держать границы с Арменией на замке, и сейчас полное разблокирование всех коммуникаций – исключительно вопрос доброй воли Еревана…

Как только там поймут, что война закончилась и после драки кулаками не машут, открытие всех ныне запертых для Армении границ станет делом времени и техники. В этой ситуации грузинский транзитный маршрут и абхазская железная дорога, как его неотъемлемая часть, теряет эксклюзивное значение.

То ли просто совпало, то ли неизбежное обесценивание единственного полезного актива на территории Абхазии привело к тому, что гордости поубавилось, разговоры о восстановлении движения возобновились. Только на этот раз армяне молчат, грузины не реагируют, русским вообще плевать, а одно заявление за другим делают абхазы.

Вот дела… Куда подевались все эти улыбочки в духе «не очень-то оно нам и надо»? Может быть, все дело в том, что в Сухуми поняли: надо спешить открывать дорогу раньше, чем армянские поезда пойдут в Россию через Баку, а в Европу – через Турцию. Это только сегодня кажется невероятным, но, скорее всего, так оно и будет.

Будет, конечно, нескоро, но ведь и абхазскую дорогу, даже при наличии политической воли, быстро открыть не получится. В общем, товарищи решили поспешить, чтобы не остаться ни с чем.

Но абхазы не были бы самими собой, если бы не попытались сделать это по-своему. Так, чтобы ненавистное заингурье не упоминать. Как будто его вовсе не существует, и Абхазская железная дорога граничит напрямую с Арменией и Турцией.

Показательным было выступление абхазского депутата Астамура Логуа – это был настоящий шедевр двоемыслия, идеологии в духе «тут помню, тут не помню».

В интервью одному из абхазских телеканалов он в течение 2,5 минут подробно объяснял соотечественникам, в чем выгода открытия дороги и сотрудничества с другими странами. Сказал про все – про Армению, про Россию, про Азербайджан, про Турцию, даже про далекий Иран. Рассказал о том, что абхазский парламент направил соответствующее обращение в Госдуму, которая, несомненно, рассмотрит этот вопрос.

В общем, сказал про всех. Разве что Марс забыл упомянуть. В своей длинной программной речи депутат практически не упомянул только одну страну – понятно, какую. Как будто ее нет и как будто вопрос открытия дороги ее касается меньше, чем Ирана.

Ну, правда, в конце спича он с нескрываемой тяжестью, с выражением лица, какое бывало у детей, которых заставляли глотать рыбий жир, все же упомянул про соседей, которые должны, наконец, смириться с независимостью Абхазии.

В данном случае товарищ депутат не один такой – многие другие также пытаются тщательно обойти эту тему, и забыть, что дорога проходит через Грузию, и без согласия Тбилиси по ней не то что грузовой поезд не проедет, но даже простенькая дрезина не проползет.

Я понимаю – сама мысль о том, что от «заингурцев» хоть что-то зависит на их территории, для абхазов совершенно непереносима, и они, путем нехитрого аутотренинга, эту предательскую мыслишку пытаются от себя отогнать. Но, увы, реальность такова, что именно ненавистная Грузия является центральным участком железной дороги, и эту реальность не учитывать не получится.

Что касается шансов, то могу сказать с полной определенностью – любой грузинский политик, который в нынешних условиях даст согласие на открытие дороги, свою жизнь закончит либо за решеткой, либо в бегах, где-нибудь в Ростовской области, по соседству с Януковичем.

Открытие железнодорожного движения без решения политических вопросов невозможно. Конечно, финансово Грузии это было бы выгодно, так как с открытием границ Армении привлекательность теряет не только Абхазская железная дорога, но и грузинский транзит вообще.

Но это не вопрос выгоды. Из Сочи грузовой поезд проезжает через реку Псоу. Куда он въезжает? В Грузию или независимую Абхазию? Или едет поезд из Тбилиси в Краснодар. На Ингури его останавливает таможня независимого абхазского государства. Как прикажете проезжать? Или мы уже признали независимость Абхазии?

Сторонники возобновления движения возлагают надежду на какую-то швейцарскую компанию «Рога и копыта», которая, согласно российско-грузинской филькиной грамоте от 2011 года, должна контролировать все грузы, въезжающие в Абхазию.

На самом деле, и это тупиковый путь. Во-первых, стороны по-разному понимают, какие грузы следует контролировать. Во-вторых, если не на следующий день, то совершенно точно через неделю абхазские и российские погранцы-таможенники, говоря уголовным языком, полностью «зачморят» наивных швейцарских ботанов.

В-третьих, даже если первые два пункта будут налажены, в любом случае, контроль над границами, как политическими, так и экономическими, является эксклюзивным правом государства, и ее передача иностранной частной компании, фактически является признанием независимости Абхазии.

Что также чревато пожизненным заключением.

Так что, вне зависимости от того, насколько тщательно абхазские политики избегают упоминания Грузии в данном контексте, никакого железнодорожного движения не будет…

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