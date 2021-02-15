"Дело врачей" дошло до парламента

Коллеги, родственники и друзья врачей республиканской больницы в Абхазии вышли к парламенту с требованием дать оценку действиям силовиков, ворвавшихся в больницу на прошлой неделе для осуществления оперативных мероприятий. Вопросы к Генпрокуратуре возникли и у депутатов парламента.