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"Дело врачей" дошло до парламента

"Дело врачей" дошло до парламента
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"Дело врачей" дошло до парламента

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Коллеги, родственники и друзья врачей республиканской больницы в Абхазии вышли к парламенту с требованием дать оценку действиям силовиков, ворвавшихся в больницу на прошлой неделе для осуществления оперативных мероприятий. Вопросы к Генпрокуратуре возникли и у депутатов парламента.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

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