Дело о 14-летней девочке: где система дала сбой?

По делу о самоубийстве 14-летней девочки-подростка задержан ее дедушка. Ему предъявлены обвинения по статьям о насилии и об угрозах в отношении внучки.

Спустя почти неделю после смерти девочки задержан воспитывавший ее дед. МВД ограничилось коротким комментарием:

«Следствие установило, что обвиняемый осуществил насилие и угрожал своей несовершеннолетней внучке. Девочка-подросток, рожденная в 2006 году, 9 февраля текущего года совершила самоубийство».

В заявлении также сказано, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В конце прошлой недели был задержан и 23-летний мужчина, которому предъявлены обвинения в доведении до самоубийства и в установлении полового контакта с несовершеннолетней. Дело против него было возбуждено за два месяца до смерти 14-летней девочки-подростка, а задержали его на следующий день после ее кончины.

Известно, что девочка воспитывалась родными отца. Ее отец скончался, а мать – Мэри Романадзе-Цецхладзе переехала в Турцию, где проживала последние годы. Приехав на похороны дочери, она рассказала, что девочка подверглась насилию со стороны дедушки и других родственников после того, как рассказала им о том, что с ней произошло:

«Я знаю, что дедушка (осуществлял) физическое насилие над моей дочерью. Знаю об этом со слов дочери. Нини сказала мне об этом за неделю до ее смерти (…) Когда мою дочь изнасиловали, в тот день, прежде чем отвести ее в полицию, племянники моего свекра ее жестоко избили. Все это рассказала мне дочь. Когда ее отвезли в Тбилиси на экспертизу, чтобы узнать, был ребенок изнасилован или нет, они же видели, что все тело у нее было в синяках».

На обстоятельства, касающиеся повреждений на теле девочки, обращают внимание и в НПО «Партнерство за права человека». Юристы НПО накануне получили доступ к материалам дела. Как говорит председатель организации Анна Абашидзе, они уже обнаружили ряд проблемных вопросов:

«Повреждения на теле установлены. По нашей оценке, (характер) этих повреждений и то, что ребенок рассказывал об их (получении), должны были вызвать подозрения, что это могло быть результатом насилия. Ребенок в показаниях говорит, что это было не насилие. По поводу одного повреждения она говорит, что его нанес ей обвиняемый (23-летний), но в то же время, что ей не было больно и это не было принуждением, а по поводу остальных – что она ударилась о стену (случайно). У следователя и социального работника подобные показания должны были вызвать подозрения и побудить принять дополнительные меры».

В то же время, говорит Анна Абашидзе, опрашивали девочку без адвоката и без психолога. Опросы в общей сложности проводились трижды – это, по ее словам, является прямым нарушением Кодекса о правосудии в отношении несовершеннолетних. Количество опросов, когда речь идет о несовершеннолетних жертвах сексуального насилия, должно быть минимальным, говорит Анна Абашидзе.

В связи с делом, вызвавшим широкий резонанс, сегодня с заявлением выступило Объединение социальных работников. Соцработники вновь заговорили о том, что в условиях неподъемной нагрузки они не имеют возможности курировать каждый порученный им случай надлежащим образом:

«С ресурсами, которые мы имеем на сегодня, мы не можем основательно изучить каждый случай, оценить риски, спланировать превентивные и реабилитационные работы. В системе критический дефицит кадров. Вместо того, чтобы увеличить количество социальных работников, в январе 2020-го на основании реорганизации незаконно были уволены 33 соцработника (…) На этом этапе у нас нет ни одного психолога, который бы работал с бенефициарами в ходе реабилитации».

Тем временем «Движение женщин» запустило 100-дневную кампанию «Из-за Нини». Его представительницы ставят целью привлечь внимание к проблемам, которые продемонстрировало произошедшее с 14-летней девочкой-подростком, и призывают государство провести соответствующие реформы. В частности, они требуют создать

специализированный департамент в прокуратуре, который будет расследовать дела о сексуальном насилии, увеличить количество соцработников и психологов – чтобы каждый ребенок, ставший жертвой насилия, мог получить психологическую помощь. Кроме того, «Движение женщин» требует поставить вопрос ответственности прокурора, работавшего по делу 14-летней девочки.