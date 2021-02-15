«Дело врачей»: два постановления по результатам одной проверки

Абхазские медики собрались у здания парламента, чтобы потребовать от законодателей дать оценку действиям прокуратуры и силовиков в Республиканской больнице на минувшей неделе. На расширенном заседании комитета по государственной и правовой политике генеральный прокурор и его заместитель поссорились с председателем комитета, а рассмотрение вопроса депутаты перенесли на ближайшую сессию парламента.

Обращение медицинской общественности к президенту, парламенту и в СМИ было распространено в пятницу вечером. Его подписали 235 медицинских работников: они возмущены действиями прокуратуры и силовых подразделений в Республиканской больнице.

И собаки, и двойное окружение, и ломы на дверях

Сегодня холодная и дождливая погода не помешала медикам собраться у здания парламента, чтобы узнать о реакции депутатов на это событие.

Астанда Бигвава, заведующая отделением патологии родильного отделения Республиканской больницы, и Кама Шулумба, заведующая женской консультацией роддома, считают, что действия силовиков были неадекватными, так как сопротивления в больнице им никто не оказывал:

Астанда Бигвава: Нас возмутил сам факт такого отношения к медработникам. Мы не говорим сейчас о деле, которое было заведено, речь шла о том, что дело продолжается, оно будет на рассмотрении. Это Республиканская центральная больница, в которой кроме медперсонала находятся также и больные, и посетители, и поликлиническое звено там есть. Очень много людей оказались свидетелями такого действа, которое не должно было иметь места даже при том, что есть заведенное уголовное дело, есть фигуранты. Но точно не в таком виде все это должно было происходить, потому что, правда, были и собаки, и двойное окружение, и ломы стояли на дверях, как будто там какие-то террористы.

– Прокуратура заявила, что было сопротивление со стороны медперсонала и заместителя главного врача Воуба, в частности. Что вы об этом можете сказать?

Кама Шулумба: Никакого сопротивления не было. Просто я себе даже не могу представить, как доктор в халате может оказывать сопротивление человеку, который стоит перед ним в маске, с дубинкой и так далее. Единственная просьба к силовикам со стороны медиков была – опечатать этот кабинет (Воуба), поставить охрану, как она и стояла с первой секунды, когда это началось. И дать человеку, который попал в реанимацию с сердечным приступом, прийти в себя, чтобы он сам мог открыть свой кабинет и зайти вместе с людьми, которые бы делали свое дело. В реанимацию попал Георгий Воуба.

Медики требуют, чтобы депутаты дали оценку законности действий органов прокуратуры и МВД.

Прокурор и депутат вошли в клинч: «Ответьте публично или снимите погоны!»

Ситуацию обсуждали на расширенном заседании комитета по государственной и правовой политике парламента, куда пригласили представителей Республиканской больницы, генерального прокурора и его заместителя. Разговор получился бурный и закончился скандалом.

Председатель комитета Валерий Агрба попросил прокуроров разъяснить, почему они по результатам проверки деятельности главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба вынесли два разных решения? Сначала генпрокурор отказал в возбуждении уголовного дела и направил предписание министру здравоохранения наложить административное взыскание на Гургулия и Воуба, а какое-то время спустя, отменил отказ в возбуждении уголовного дела и начались процессуальные действия.

Генеральный прокурор Адгур Агрба сообщил, что в декабре 2019 года в Республиканской больнице проводилась проверка контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов, и были обнаружены растрата и превышение должностных полномочий со стороны главного врача и его заместителя. Прокуратура приняла материалы КРУ, провела собственную проверку и выявила признаки состава преступления. Еще несколько месяцев с материалом работали в Следственном управлении прокуратуры. В возбуждении уголовного дела следователям отказали из-за отсутствия достаточных оснований. Но было вынесено представление министру здравоохранения Тамазу Цахнакия с требованием применить к Гургулия и Воуба меры дисциплинарного воздействия и обязать их возместить причиненный ущерб в размере 2,8 млн рублей.

Представление прокуратуры должно быть рассмотрено в течение 30 дней. Через месяц прокуроры связались с министром здравоохранения, который им ответил, что никакие меры не приняты, и никто не возместил ущерб. 20 дней спустя с Тамазом Цахнакия связались повторно, и он снова сказал, что предписание прокуратуры не исполнено, свое бездействие ничем не мотивировал.

Тогда к генеральному прокурору пригласили главного врача, и Адгур Агрба потребовал, чтобы Гургулия устранил нарушения и возместил ущерб. Но из беседы стало понятно, что возмещать ущерб никто не собирается. Более того, в Генеральную прокуратуру поступило заявление от Георгия Воуба, который требовал дать в СМИ опровержение и заявить о его невиновности.

Прокуратура начала дополнительную проверку, были допрошены свидетели, произведена выемка необходимых документов, которые впоследствии послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

Заместитель генпрокурора Руслан Тыркба напомнил депутату Валерию Агрба, как он приходил в прокуратуру вместе с Воуба и не рекомендовал ему вступать с ним «в клинч», что прозвучало как угроза. По словам Руслана Тыркба, Валерий Агрба заявил ему, что «любое вынесенное вами законное решение я поломаю в суде».

Слова Руслана Тыркба вызвали у депутата бурную эмоциональную реакцию. Валерий Агрба заявил, что прокурор себя дискредитирует тем, что обнаружив хищение, вместо возбуждения уголовного дела предписывает наложить административное взыскание.

Он потребовал, чтобы прокурор, выдвинув ему такие обвинения, возбудил по этим фактам уголовное дело и доказал его вину. В полемическом пылу депутат даже предложил снять с себя депутатскую неприкосновенность. Он уточнил, что не угрожал прокурору, а предостерегал его от совершения незаконных действий. Агрба считает, что сотрудники прокуратуры и Министерства внутренних дел нанесли Республиканской больнице ущерб намного больший, чем сумма растраты. «Давайте, действуйте, ответьте публично за свои слова или снимите погоны!» – потребовал от прокуроров депутат.

Рассмотреть Обращение медицинской общественности пообещали на ближайшем заседании сессии парламента.

Суд не обнаружил доказательств вины в материалах прокуратуры

Между тем в субботу судья Сухумского городского суда Зарина Габеева вынесла решение по ходатайству прокуратуры об избрании меры пресечения в виде ареста для Аслана Цкуа. Это единственный фигурант дела врачей, который был заключен под стражу. Судья Габеева изложила позиции обвинения и защиты:

«Цкуа А.Б. подозревается в пособничестве к совершению тяжкого преступления, наказание за совершение которого предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, что дает основания полагать, что, находясь на свободе, он скроется от органов предварительного следствия и суда. Цкуа А.Б., находясь на свободе, учитывая, что не все участники преступления в связи с состоянием здоровья задержаны, может согласовать свою позицию с соучастниками преступления или иным путем воспрепятствовать своевременному и объективному производству по уголовному делу. Защитник Скнарин И.В. возражал против удовлетворения ходатайства следователя, ссылаясь на отсутствие доказательств по установлению причастности подозреваемого Цкуа в инкриминируемом ему преступлении и необоснованности оснований для избрания меры пресечения».

Выслушав стороны, исследовав представленные прокуратурой материалы, судья не нашла в них доказательств вины Аслана Цкуа:

«Суд, исследовав протоколы допросов свидетелей, указанных в ходатайстве следователя как подтверждающие причастность Аслана Цкуа, установил, что они свидетельствуют о том, что Цкуа с согласия руководства Республиканской больницы использовал помещение больницы для осуществления лабораторных исследований. Однако данных о причастности Цкуа к совершению инкриминируемых ему преступлений, пособничества в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства, в них не имеется. Таким образом, проверив и оценив представленные судебно-контрольные материалы, суд приходит к выводу об отсутствии обоснованности подозрения в причастности Цкуа к преступлению».

Суд в удовлетворении ходатайства следователя об избрании для Аслана Цкуа меры пресечения в виде ареста отказал.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия