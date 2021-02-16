Обзор грузинской прессы

С момента, когда в мире была создана первая вакцина против COVID-19, прошло два месяца. Скоро процесс вакцинации населения начнется и в Грузии, к концу февраля в страну будет завезена первая партия препаратов, пишет газета «Квирис палитра». На начальном этапе процесса прививку будут делать служащим медицинской сферы, затем в домах престарелых и их опекунам, а затем всем людям старше 75 лет. На вопросы, возникающие в грузинском обществе по поводу вакцинации, попытался ответить респондент издания – аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов:

«Не существует медикамента, не имеющего побочных эффектов. То же самое с вакциной. Но этих побочных эффектов очень мало на миллион случаев, например, боль, легкий зуд, чувство слабости в течение двух первых дней. Другие длительные и частые последствия не характерны для современных вакцин. Во время тестирования вакцины Pfizer лишь в 5-6 случаях из миллиона у людей начиналась аллергия, и в 2-3 случаях то же самое наблюдалось с вакциной Moderna. Да, есть вопросы, но сегодня, когда мир «голыми руками» борется с этой болезнью, от которой уже погибли 3 000 наших граждан и 2 200 000 человек во всем мире, только вакцины могут спасти жизни наших любимых бабушек, дедушек и представителей других групп риска».

Эти вакцины прошли все стадии исследований, продолжает Кулумбегов, и на сегодняшний день во всем мире вакцинированы 153 миллиона человек. Среди тех, кому не будет сделана прививка – люди до 18 лет, беременные, а также те, кто проходит курс химиотерапии (они могут быть вакцинированы после завершения курса). В целом, до конца текущего года государство намерено вакцинировать 60% населения, пишет издание.

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«Случай с 14-летней девушкой-подростком продемонстрировал важность надлежащего функционирования системы по опеке над детьми, а также всех организаций, работающих в этой сфере», – с таким заявлением выступают служащие Государственного агентства по опеке, пишет информационный портал netgazeti. Авторы заявления утверждают, что им приходится работать в «невыносимых» условиях, которые только ухудшились в последнее время.

«С имеющимися на сегодня ресурсами, мы не можем досконально изучить каждый случай, оценить риски. Наблюдается нехватка персонала, в январе 2020 года были незаконно уволены 33 социальных работника. Каждый служащий вынужден работать с очень большим количеством дел. Кроме того, много времени занимает перемещение, единственная машина (для служащих) не может удовлетворить все потребности, а ведь именно так социальный работник может своевременно и беспрепятственно добираться до человека, ожидающего помощи. Во время пандемии у социальных работников не было средств для регулярных выездов, и они передвигались на такси за личный счет из-за отсутствия общественного транспорта», – говорится в заявлении служащих агентства.

Они призывают власти обратить внимание на эту проблему, поскольку иначе не смогут оказывать эффективную помощь нуждающимся.

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Новый главный тренер сборной Грузии по футболу – французский специалист Вилли Саньоль прибудет в Грузию уже 21 февраля. Между тем 43-летний ветеран этого вида спорта сделал первый комментарий после назначения.

«Для меня большая честь – стать главным тренером вашей национальной команды со следующей недели. С помощью труда, дисциплины и усердия мы напишем новую главу в истории грузинского футбола», – цитирует Саньоля информационное интернет-агентство sportall.

Почему выбор ФФГ Грузии пал на него, пояснил вице-президент федерации Александр Иашвили.

«Вилли Саньоль сделал очень успешную футбольную карьеру, что, на мой взгляд, очень важный фактор для игроков команды. У будущего главного тренера нашей сборной менталитет победителя, что он неоднократно подтверждал в течение своей футбольной карьеры. По ее завершении Саньоль занял пост технического директора Федерации футбола Франции. Он также успешно работал тренером молодежной сборной Франции и футбольного клуба «Бордо». В мюнхенской «Баварии» он был помощником Карло Анчелотти. Немаловажно и то, что его философия и стиль игры очень близки нашему футболу», – цитирует Иашвили издание.

На посту главного наставника сборной Грузии Саньоль сменил Владимира Вайсса, который покинул команду в ноябре прошлого года.