Ходоки из Лыхны пришли на защиту экс-министра

Вчера, когда в абхазском парламенте кипели страсти в связи с «делом врачей» – руководителей Республиканской больницы, параллельно развивалась и другая, чем-то схожая с этой история. В селе Лыхны Гудаутского района, крупнейшем в Абхазии – с населением около шести тысяч человек, – на знаменитой Лыхненской поляне (некоторые считают, что правильней называть ее дворцовой площадью, ибо она была перед дворцом владетельных князей Абхазии) собрались его жители. Они были возмущены тем, что против уроженца села, бывшего министра по налогам и сборам Абхазии Даура Курмазия, 4 февраля по собственному желанию освобожденного от должности, по слухам, заведено уголовное дело.

Затем они провели собрание в зале сельского Дома культуры (в интернете были выложены снимки, на которых участники собрания сидели в масках и на социальной дистанции друг от друга) и оправили четверых своих представителей в Администрацию президента Абхазии для встречи с главой государства.

Когда в СМИ появилась информация об этом, интернет-комментаторы восприняли ее неоднозначно. Некоторые высказались так:

« Вот пока такая практика хождений к президенту не прекратится, мы не имеем права называть себя состоявшимся государством. Даур – отличный специалист и человек, но то, что происходит, работает против него»;

«Это давление на президента и правоохранительные органы, в действия которых президент не имеет права вмешиваться, а может только контролировать законность. Другое дело – односельчане могут выдвинуть общественного защитника, дать Курмазия положительную характеристику, нанять адвоката…».

О результатах вчерашней встречи в СМИ ничего не сообщалось. Сегодня «Эхо Кавказа», чтобы узнать об этих результатах, а также уточнить мотивацию «ходоков», связалось с одним из ее участников – жрецом святилища Лыхныха, у которого уже на протяжении многих столетий собираются на традиционные моления представители фамилии Шакрыл, Сергеем Шакрылом. Кстати, ему только что, накануне, исполнилось 85 лет. В связи с коронавирусной пандемией он в последние месяцы почти не покидает свой дом, но вчера сложившаяся ситуация заставила его это сделать. Вот, что было, по его словам, после того, как на площади в центре села собрался народ:

«А потом, значит, мы зашли в зал. Попросили людей: «Мы сейчас поедем к президенту, а вы оставайтесь. Мы ваше слово ему передадим». То есть мы постарались, чтобы собравшиеся не поехали в Сухум проводить какие-то митинги, не доводить дело до неприятностей. И чтобы этого не было, депутат парламента наш (Михаил) Сангулия, я, председатель Совета старейшин Гобечия Валико и общественник наш Шурбей Константинович Аджба поехали к президенту. Президент нас принял. Мы доложили, что пришли не для предъявления каких-то требований. Нет, абсолютно. Мы его попросили, мы сказали прямо: «Мы помогать вам пришли. Постарайтесь, чтобы это не разгоралось дальше, как-то потушить, чтобы не было… Чтобы дальше люди не столкнулись, народ наш». Он говорит: «В дела прокуратуры я не имею права вмешиваться…». Но прекрасно принял нас, внимательно выслушал. Расстались мы по-теплому, понимая друг друга.

– А сколько примерно людей собралось на Лыхненской поляне?

– Человек двести-триста собралось. При этом мы чувствуем, что не триста, а всю поляну может заполнить народ, такой настрой. А еще у нас все Лыхны, вся Гудаута возмущены действиями Генпрокуратуры в Республиканской больнице (с применением СОБРа) в отношении ее главного врача. Также и о Курмазия говорят, что столько труда он вложил еще раньше, чтобы поднять курорт Пицунда. Пицундцы за него стали выступать».

Сергей Шакрыл подчеркнул, что собравшиеся в Лыхны не согласны с практикой, когда до решения суда распространяется информация с обвинениями в адрес тех или иных лиц. Так было в отношении главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулиа, и так, они опасаются, может быть и в отношении Даура Курмазия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия