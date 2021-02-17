Владимир Кара-Мурза заявил о слежке. За ним ездит машина ФСБ

Российский оппозиционный политик и общественный деятель Владимир Кара-Мурза обнаружил слежку за собой в Москве. Об этом он рассказал изданию The Insider.

По словам Кара-Мурзы, сначала люди в штатском ехали за его машиной на автомобиле с номером У 563 СА, а когда он пересел на общественный транспорт, они также проследовали за ним. Кроме того, как утверждает оппозиционер, подозрительные лица подсаживались за соседние с ним столики в кафе.

В расследовательской группе Bellingcat сообщили, что автомобиль с номером У 563 СА закреплён за ФСБ. На одном из фото, опубликованном изданием The Insider, эта машина припаркована возле здания администрации президента России.

Ранее группа Bellingcat обнаружила, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным перед его отравлением в прошлом году, систематически отслеживали перемещения оппозиционера Владимира Кара-Мурзы перед тем, как он дважды был госпитализирован с симптомами отравления – в 2015 и 2017 годах.

"Количество совпадающих поездок – семь направлений и четырнадцать рейсов – делает случайное совпадение статистически невероятным. Публичность Кара-Мурзы и картина постоянной слежки обладают значительным сходством с другими попытками покушений этой группы ФСБ", – подчеркнули в Bellingcat.