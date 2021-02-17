Южная Осетия: для регистрации машин необходимо сдать грузинские номера

Кабмин самопровозглашенной республики Южная Осетия разрешил жителям Ахалгорского и Джавского районов регистрировать машины с грузинскими номерами. По информации Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД), владельцы данных транспортных средств смогут полноценно передвигаться по территории Южной Осетии.

«Как только мы получим постановление – приступим к этой процедуре. Для её прохождения у владельца машины должны быть паспорт гражданина Южной Осетии и документы на его транспортное средство. Грузинские номера будут сдаваться на месте, и только после этого будут выдаваться югоосетинские номера», – сказала старший госавтоинспектор УГИБДД Альма Валиева.

Югоосетинское правительство 10 февраля постановило, что перерегистрировать машины с грузинскими номерами необходимо до 1 июля.

«До этого срока им разрешен в одностороннем порядке единовременный вывоз транспортных средств, находящихся в их собственности или владении, на территорию Грузии», – говорится в сообщении, опубликованном агентством «Рес».

Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что власти «решили пойти гражданам навстречу, чтобы создать им максимально комфортные условия для регистрации своих машин в Южной Осетии».