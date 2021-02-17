Майнеры и майнерши

Президент Абхазии Аслан Бжания на совещании с представителями властных структур заявил, что в этом месяце, с учетом объема перетока электроэнергии из России, суточный объем ее потребления в Абхазии не должен превышать 8 миллионов 300 тысяч киловатт. Но по информации, которую он получает, снова наблюдается увеличение объема потребления электроэнергии. Тем временем, к радости незаконно подключающихся к сети майнеров, цена биткоина впервые превысила 50 тысяч долларов.

Вчера во второй половине дня только подумалось, что ситуация с электроэнергией в Абхазии вроде бы наладилась, временные отключения ее из-за перегруза сетей происходят все реже, но тут целый ряд одно за другим интернет-сообщений дал понять, что расслабляться пока рано. Во-первых, прогноз погоды на текущую неделю говорит, что завтра и послезавтра не только в горной, но и в равнинной части Абхазии ожидается снегопад, температура воздуха ночью может падать до нуля градусов. Конечно, это не такое похолодание, которое арктические воздушные массы принесли недавно в Западную Европу и Россию, но если иметь в виду, что камины в Абхазии есть только в частных домах и далеко не во всех, а большинство жилищ отапливаются электропечками, повышение в эти дни нагрузки на энергосистему неизбежно.

Во-вторых, пресс-служба президента Абхазии распространила информацию о проведенном Асланом Бжания совещании с членами правительства, главами районных администраций, представителями РУП «Черноморэнерго», Генпрокуратуры и МВД. В этом месяце, с учетом объема перетока электроэнергии из РФ, суточный объем ее потребления в Абхазии не должен превышать 8,3 миллиона киловатт, заявил Бжания, но по информации, которую он получает, в стране снова наблюдается увеличение объема потребления электроэнергии. При этом не весь этот рост объясняется наступлением холодов (ясно, что добытчики криптовалюты в Абхазии не собираются смиренно дожидаться 1 июня – окончания запрета на деятельность майнинг-ферм). Президент сказал, что не намерен впредь проводить большие совещания по этой теме и будет принимать решения на основании полученной информации, а также предупредил должностных лиц о персональной ответственности в случае невыполнения поручений.

В-третьих, мировые СМИ сообщили, что в 15.40 по московскому времени цена самой популярной криптовалюты биткоина преодолела психологический рубеж в 50 тысяч долларов США. За предыдущие сутки она подорожала на пять процентов. За год биткоин вырос примерно на 400 процентов. Резкий его рост начался после объявления в этом году компанией Tesla во главе с Илоном Маском о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. Автогигант заявил, что «в ближайшем будущем» он начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

И, как логическое продолжение всего перечисленного, в нашем районе Сухума, где живу и работаю, вчера сразу же отключили электричество. Правда, продолжалось оно лишь минут пятнадцать.

А вот сегодня отключение началось примерно в двенадцать дня и продолжалось часа полтора. Во время его я дозвонился пресс-секретарю РУП «Черноморэнерго» Алхасу Гагулия и спросил, прежде всего, о том, какие сейчас в целом нагрузки по сравнению с предыдущими месяцами испытывает энергосистема республики. Гагулия сообщил:

«Нагрузки сейчас значительно ниже, чем были в декабре. Благодаря слаженной работе всех региональных подразделений, центрального аппарата, в частности, по отключению незаконно работающих майнинг-ферм, удалось снизить нагрузки до более или менее приемлемого уровня. Хотя они не настолько низки, как хотелось бы, но позволяют проходить нам данный период без ограничений. А там, где нет света какое-то время, это следствие аварий. То есть искусственное ограничение не вводится.

– Не вводится? Ну, вот у нас сейчас часа полтора нет электричества.

– Это, видно, какие-то локальные работы проводятся в результате локальной аварии. От этого никто не застрахован.

– Но это именно авария, или просто была опасность перегруза сети и потому отключили?

– Ну, я не знаю, где это «у нас». Это надо у СУЭСа узнавать.

– О! Вот как раз дали свет!».

После завершения нашего разговора я вспомнил, что перед тем, как электроток отключили на эти полтора часа, он пропадал у нас дважды, на несколько минут с такими же промежутками, так что, скорее всего, это действительно была локальная авария. Так или иначе, но стабильного снабжения электроэнергией в стране добиться еще не удалось. А если учесть скачок цены биткоина до 50 тысяч долларов, задача эта крайне сложная…

Как-то пару-тройку месяцев назад, когда абхазское общество еще только погружалось в постоянные разговоры на тему майнинга, один собеседник в ходе частного разговора выдал фразу: «Вот так нас, абхазов, и приучают к халявному зарабатыванию денег». Я не успел спросить его: «Кто приучает, кроме нас самих? Какие такие злоумышленники и враги наши? Мировая закулиса?», как он вдруг посетовал: «По справедливости, надо было бы дать каждой семье по две-три машинки, чтобы все потихоньку зарабатывали на этом майнинге». И ведь парень-то сидел напротив не из тех, про кого говорят, что у него каша в голове, а всегда мысливший рационально, а тут получилось нечто, напомнившее понятие «когнитивный диссонанс». Возможно, он вспомнил тогда что-то услышанное ранее от разных людей и смешал в своей речи воедино?

Что касается мысли: неплохо было бы в Абхазии, пользуясь дешевизной (пока что) электроэнергии, зарабатывать на майнинге не только толстосумам, но и всем, включая малоимущих, «потихоньку», то не раз слышал ее позднее и от других. А на днях узнал про одну знакомую, отнюдь не богачку, что она тоже «майнерша», имеет два «асика»…

Кстати, когда появляются неологизмы, нередко возникает путаница с их употреблением. Некоторые слово «майнеры» использовали в текстах, понимая под ним оборудование криптоферм, между тем это – люди, которые занимаются данным видом бизнеса.

Ни для кого в Абхазии уже не секрет, что есть в республике «двуликие Янусы», которые во всеуслышание клеймят добытчиков криптовалюты, сами подпольно занимаясь тем же самым. Встречаются в интернет-сообществе и высказывания явно перегибающих палку и ставящих на одну доску майнеров и наркодельцов. Но ясно и то, что люди, в условиях энергокризиса в Абхазии ставящие личную прибыль выше всего и обкрадывающие энергосистему страны, не могут вызывать уважения в народе.

Любопытный обмен мнениями завязался в абхазском сегменте соцсети «Фейсбук» после того, как сразу несколько пользователей выложили вчера информацию о рекордной цене биткоина. Вот несколько комментариев:

«Абхазские майнеры бьются головой об стену, наверное: как не вовремя запрет ввели!»;

«Извиняюсь, кому этот запрет помешал? Не смешите меня»;

«Крупняки продолжают спокойно дело, убрав мелких конкурентов»;

«Вас же просили: называйте АДРЕСА И ФАМИЛИИ ХОЗЯЕВ КРИПТОФЕРМ! А мы вас поддержим!»;

«Ага, сейчас, что б завтра мне дом подожгли!»;

«Я не осуждаю людей, кому трудно и кто вместо печек имеют две-три штуки («асика»). Знаю таких, кто печки отключил, чтоб на жизнь копейка была. Меня злят миллионеры, которые сотнями, тысячами имеют и не могут хотя бы временно отключить»;

«Подарите хоть один аппарат!».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия