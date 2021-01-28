Игра в майнинг-прятки, или «держите энерговора!»

Руководство Абхазии объявило решительную борьбу с незаконным подключением майнинговых ферм к энергосистеме республики. Но специфика абхазского общества состоит в том, что ни власть, ни критикующая ее оппозиция не спешат называть имена владельцев этих ферм.

В последние месяцы в Абхазии две основные беды – к глобальной проблеме борьбы с коронавирусной пандемией с ноября прошлого года добавился острый энергокризис, вызванный, в частности, непосильной нагрузкой на электросети расплодившихся в республике ферм по добыче криптовалюты. И даже несмотря на то, что в декабре был введен полный запрет до 1 июня на деятельность майнинговых ферм, даже несмотря на то, что цена основной криптовалюты – биткоина – с начала января сейчас снизилась с рекордных сорока с лишним тысяч долларов США до примерно 30 тысяч, криптодобытчики все равно не хотят отказываться от этого весьма прибыльного в условиях Абхазии бизнеса. Как рассуждала по этому поводу одна интернет-форумчанка, «легкие деньги не приводят к добру, алчность ведет к зависти, «у кого-то больше и я хочу», а итог один – разруха и бедность в целом в стране».

Хотя органы власти на местах и энергетики регулярно рапортуют в СМИ об отключениях обнаруженных майнинг-ферм (к примеру, около 30 незаконных ферм по добыче криптовалюты было выявлено сотрудниками СУЭС и представителями Администрации Сухума в период с 23 по 26 января), снизить нагрузки на энергосеть, чтобы обойтись без продолжительных отключений электричества – где реже, где чаще – пока не удается. Сложность заключается в том, что машинки для майнинга (в народе их называют «асиками») их владельцы теперь стараются распределить в минимальном количестве по разным местам – подсобным помещениям, подвалам, гаражам и т.д., где их труднее обнаружить. А еще одна специфическая особенность «охоты на майнеров» в Абхазии состоит в том, что имена владельцев обнаруженных в ходе рейдов ферм практически никогда не озвучиваются, при этом некоторые из них сами шумят громче всех, призывая к «нещадной борьбе с расхитителями электроэнергии» – по известному принципу «держи вора!». К примеру, сотрудница одного заведения общепита рассказывала, как, сидя там, в кругу друзей, бурно возмущался незаконными криптодобытчиками человек, об активной деятельности которого в этой сфере вскоре доподлинно стало известно. Ну и, конечно, как обычно, на все это накладывается внутриполитическая борьба.

Вполне закономерно, что вчера поздно вечером большое двухчасовое интервью на Абхазском телевидении президента республики Аслана Бжания гендиректору АГТРК Ирине Агрба началось с темы проблем энергосистемы страны и борьбы с незаконным майнингом. В какой-то момент беседы Агрба заговорила о недавнем видеообращении в соцсетях Адгура Ардзинба, занявшего второе место на последних президентских выборах в стране и называемого ныне лидером объединенной оппозиции:

«Недавно на своей странице в Фейсбуке бывший вице-премьер и министр экономики Ардзинба Адгур практически обратился к вам, к президенту. И вот он говорит… я могу процитировать, почему бы нет? «Пусть президент посмотрит на свое окружение. Закон должен работать для всех. Открыто могу заявить, что вокруг вас есть люди – наверное, имеются в виду чиновники – в вашей команде, которые занимаются этим бизнесом, этим видом деятельности». И что чиновники сами занимаются укрывательством и так далее. Что бы вы ответили, как прокомментируете это обращение к вам, это обвинение?

– Вы знаете, я об этом впервые слышу от вас, но коль скоро такой факт, о котором вы говорите, был… Я не знаю, какую цель, делая это заявление, преследовал бывший министр экономики и бывший вице-премьер. Если он сделал его с целью помочь в борьбе с теми, кто занимается незаконной добычей криптовалюты, то будет правильно, если он назовет конкретные имена. Потому что это предполагает персонифицированный подход. Кто именно, о ком идет речь. Я буду бывшему министру экономики и бывшему вице-премьеру за это очень и очень благодарен. Нужны факты, а если фактов нет, это очень похоже на то, что называется «навести тень на плетень». Хотел бы сказать, пользуясь случаем, что такие подходы, если факты не будут озвучены, не будут укреплять доверие между нами, не будут укреплять возможности для диалога с оппозицией. Поэтому я жду следующего заявления: имена и фамилии. Если будут названы имена, фамилии и факты, то меры будут приняты. Я ничего не исключаю. Вы знаете, мое окружение – это Администрация президента, это кабинет министров, все, кто там работают, число людей доходит до тысячи».

Ну, что ж, будем теперь ждать, чем ответит на это Адгур Ардзинба… Между тем, сегодня один интернет-форумчанин под ником, давно известный как сторонник действующей власти, откликнулся таким комментарием: «Может быть, среди окружения АГБ (Аслана Георгиевича Бжания) и есть владельцы криптоферм, не исключаю. Но уважаемый Адгур Ардзинба начал бы со своих сторонников и соратников. Очистив свое окружение, можно заняться и провластными. Обычно очищение начинают с себя. Сначала убирают вокруг своего дома, а потом начинают убирать и улицу». А известный оппозиционер Темур Надарая написал в Фейсбуке: «Интересно получается. Президент, отвечая лидеру оппозиции, требует назвать чиновников, владеющих майнерами. В то время как лидер оппозиции говорил о том, министр ВД на совещании прямо сказал, что некоторые чиновники прикрывают майнингистов. Тогда пусть президент спросит у силовиков, и они ему скажут».

А в понедельник многие телезрители и интернет-пользователи в Абхазии обратили внимание на довольно нервное, необычно для него, начало выступления главы Администрации Сухума Беслана Эшба на первом заседании недавно созданного городского оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты:

«Уже обсуждают, что у нас, у глав администраций, оказывается, есть фермы, и мы решили сами фермы свои отключить. Дошло до этого абсурда».

Позднее выяснилось, что мэр реагировал так на обвинение в свой адрес. Но чье? Какого-то интернет-анонима? Да сегодня столько всего пишут про кого угодно, что стоит ли обращать внимание на подобное? Оказалось, что тут действительно действовали анонимы, но гораздо эффектнее обычного. В публикации «Паразиты: зачем делают из Sputnik Абхазия приманку для фейков?» на сайте этого мультимедийного агентства сообщалось: «Один из абхазских Telegram-каналов опубликовал сообщение под видом страницы Sputnik Абхазия. Это можно было расценить как шутку, но это далеко не шутка. К сожалению, людям, сделавшим это, окончательно изменили чувства вкуса и меры. Авторы этой топорной подделки не отдают себе отчета в том, что, солгав в малом, они подрывают доверие вообще ко всей информации, которую распространяют, и зарабатывают репутацию шулеров, паразитирующих на чужом имени, не имея своего. Эксплуатируя чужой бренд, своего не построишь. Печально, что все комментарии, в которых подписчики этого канала разоблачали опубликованный фейк, администраторы канала тщательно удалили. Вот вам и свобода слова, которой всегда гордились в Абхазии», – заявил руководитель агентства Руслан Бганба.

И тут же была помещена картинка, скопированная из публикации неназванного Telegram-канала, где на известном многим фоне с логотипом агентства было фото Беслана Эшба и следовал заголовок крупным шрифтом – «Беслан Эшба принял решение отключить все свои фермы по добыче (майнингу) криптовалют».



Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия