Ника Мелия ожидает вердикта. Но не он один

Грозит ли заключение лидеру оппозиционного «Нацдвижения», остается главной интригой в Грузии. И в эти минуты в Тбилисском городском суде идет процесс по избранию меры пресечения для Ники Мелия. А в партийном офисе «Нацдвижения» готовятся отразить удар со стороны правящей партии, накануне лишившей оппозиционного лидера депутатской неприкосновенности. Однако, каким бы ни оказалось решение суда, в оппозиции и в правозащитных НПО уже его считают политическим. А посол ЕС Карл Харцель не исключил, что арест оппозиционера сделает ситуацию в Грузии взрывоопасной.

Перед тем, как вынести решение, которое не только изменит судьбу лидера главной оппозиционной партии «Нацдвижения» Ники Мелия, но и кардинально отразится на политической атмосфере в Грузии, судья Нино Чахнашвили смогла повлиять на всю сетку вещания грузинских телеканалов. Перед началом судебного процесса к четырем часам дня она разрешила им транслировать судебный процесс в прямом эфире.

За этим процессом наблюдал в своем партийном офисе и главный фигурант дела – Ника Мелия. Его обвиняют в организации, руководстве и участии в групповом насилии на акциях протеста перед зданием парламента в ночь на 21 июня 2019 года, которую теперь иначе как «Гавриловской ночью» никто не называет.

Сам Мелия после октябрьских парламентских выборов в знак протеста против их фальсификации и несправедливости в стране отказывается носить электронный браслет слежения и платить залог за условное освобождение. Последнее обстоятельство парламент взял за основу, когда накануне лишил его депутатской неприкосновенности. А сегодня Генпрокуратура уже на суде добивается его заключения.

«Они вспоминают про закон и про уголовное дело только тогда, когда это возникает в политической повестке дня», – обратился к судье адвокат Мелия Георгий Кондахашвили.

Прение сторон заняло более четырех часов и обещало продолжиться до позднего вечера.

«Каким бы ни было решение, оно будет политическим, просто будет оформлением решения «Грузинской мечты», – заявил журналистам Ника Мелия. Чтобы поддержать его, весь день к офису «Нацдвижения» подтягивались оппозиционные лидеры и активисты. Молодые люди даже принесли к зданию дрова и бочки, чтобы в случае необходимости стоять там до глубокой ночи.

Настрой в стане оппозиции боевой, многие заявляли сегодня, что в случае решения суда заключить Нику Мелия под стражу, они без боя его полицейским не отдадут. Один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе предостерег власти:

«Сегодня все хорошо понимают, что это отзовется в стране тяжелейшими последствиями. Это будет вхождением в очередную фазу радикализации и противостояния, которая сделает невозможным не только выход из существующего кризиса и политического диалога, но и породит очень много тяжелых вопросов вокруг предстоящих осенью муниципальных выборов. Вот почему заключение Ники Мелия станет шагом к нестабильности и поляризации».

Наряду с политиками, сегодня несколько профильных НПО призвали прокуратуру отказаться от стремления добиваться задержания Ники Мелия. Ника Симонишвили, глава Ассоциации молодых юристов, обратил внимание на следующее:

«Здесь проблема не в каком-нибудь конкретном судье, проблема – в судебной системе. Она систематически управляется определенной группой, которая выполняет заказы властей. Поэтому, какое бы решение ни принял суд – будет это заключение или более легкая форма меры пресечения – в любом случае это будет политическое решение, потому что все предшествующие процессы в этом деле были политическими».

Посол ЕС Карл Харцель не стал предвосхищать события. Он отказался комментировать юридическую сторону дела и призвал всех с уважением отнестись к судебному процессу. Но европейский дипломат охотно поделился своими наблюдениями о том, что дело Ники Мелия показало недоверие общества к системе правосудия, и что поляризация в грузинской политике набирает опасные обороты:

«В последние дни мы наблюдаем резкий рост градуса на политическом ландшафте. Вижу опасность траекторий сегодняшних событий. Возможно, идем к усугублению проблемы, думаю, дело Мелия будет иметь большое влияние на политический ландшафт и сделает невозможным нахождение общего языка и общего решения (политического кризиса)».

А это все, как отметил посол Харцель, отдаляет и пятый раунд переговоров по разрешению политического кризиса. Он призвал стороны делать такие заявления, которые разрядили бы ситуацию, а не накаляли ее.

«Конечно, это отдаляет переговоры», – согласился с дипломатом вице-спикер Гия Вольский. Только в этом один из лидеров «Грузинской мечты» винит «Нацдвижение»:

«То, что происходит в случае с председателем «Нацдвижения», не приближает пятый раунд, и мы об этом неоднократно говорили. Все это точно – не дорога к пятому раунду. Но это и есть цель всей этой команды, которая собирается, совещается и планирует – как не попасть за стол переговоров и все перевести в революционный режим, о чем они открыто говорят и о чем Карл Харцель тоже очень хорошо знает».

Не стали воздерживаться представители правящей силы и от резких оценок в адрес оппозиции. К слову, спикер парламента Арчил Талаквадзе, с присущей ему иронией сказал: «Ника Мелия говорил, что разорвет все цепи, а теперь заперся в своей комнате».

Другие депутаты «Мечты» отмечали, что оппозиция, а главное – Михаил Саакашвили, умышленно толкают Нику Мелия к тюрьме.

Критику представители правящей силы заслужили и от бывшего посла США в Грузии Яна Келли. После того, как парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности, на своей странице в twitter он написал: «Растущий призрак однопартийного правления преследует Грузию».

Оппоненты власти ожидают, что критика со стороны Запада стане жестче, в зависимости от решения суда, заседание которого продолжается и в эти минуты.