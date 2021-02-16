«Рабы в матрешке» и Ника Мелия без иммунитета

Парламентское большинство сегодня на фоне острой полемики и шумных акций протеста лишило депутатского иммунитета председателя оппозиционной партии «Нацдвижение», скандально известного Нику Мелия. В знак протеста он отказался от уплаты залога, из-за чего Генпрокуратура незамедлительно обратилась в суд с требованием ужесточить меру пресечения и заключить его под стражу. Масла в огонь политических страстей подлили и высказывания российского депутата Сергея Гаврилова по этому вопросу.

88 – «за» и 2 – «против». Итоги парламентского голосования по лишению депутатского иммунитета лидера «Нацдвижения» Ники Мелия вполне уложились в хронику объявленного задержания оппозиционера. Все эти дни Мелия заявлял, что в знак протеста против существующей в стране несправедливости он не намерен платить определенный судом залог. А в суде по существу рассматривается дело, по которому он проходит в качестве обвиняемого в организации, руководстве и участии в групповом насилии на акциях протеста перед зданием парламента 20-21 июня 2019 года. За этой датой с тех пор закрепилось устойчивое название – «Гавриловская ночь».

В ответ «Грузинская мечта» сообщила, что не позволит представителям радикальной оппозиции подрывать в стране верховенство закона.

Масло в огонь в острой полемике подлили слова российского депутата Сергея Гаврилова. Накануне в интервью грузинскому ТВ «Пирвели» Гаврилов высказал мнение, что Ника Мелия держит в заложниках всю страну, и что надо бы тому извиниться, в том числе и перед ним. В то же время Гаврилов сделал реверанс в сторону «Грузинской мечты» и поделился своим наблюдением, связанным с его появлением два года назад в парламенте Грузии. Тогда он участвовал в работе Межпарламентской ассамблеи православия, проходившей в зале грузинского законодательного органа, и занял кресло спикера, что вызвало возмущение грузинских оппозиционных депутатов внутри здания и акции протеста снаружи.

«Я думаю, – сказал Гаврилов, – что даже если бы я не сел ни в какое кресло, если бы я даже не пришел в парламент (Грузии), а заболел, они все равно попытались бы пойти на госпереворот, накалить отношения между Россией и Грузией, и самое главное, попытаться захватить власть в ходе государственного переворота».

Это предположение Гаврилова полностью совпадает с точкой зрения представителей власти на события «Гавриловской ночи». Оно же стало поводом для активистов, устроивших с утра депутатам «Грузинской мечты» коридор позора у входа парламент, изменить традиционное скандирование «Депутаты «Мечты» – рабы Бидзины Иванишвили!». «Вы – Рабы Бидзиновичи Гавриловы!», – кричали одни участники акции вслед депутатам. Другие принесли к входу в парламент колючие проволоки, намекая на то, что оккупационная линия уже разместилась у парламента. К проволокам протестующие прикрепили символические грамоты благодарности Гаврилову и фотографии депутатов «Мечты». Один из участников акции протеста, конституционалист, член движения «За Грузию» Георгий Мумладзе напомнил, как жестоко тогда была разогнана акция протеста и как в ходе разгона шестерым из протестующих полицейские повредили зрение:

«Властью Грузии полностью управляет Кремль. А сегодня здесь руководствуются желаниями Гаврилова. Гаврилова, который в российской Думе поддержал признание наших территорий независимыми, в июне 2019-го приехал сюда, сел в кресло (спикера парламента), а когда мы выразили протест против приезда этого оккупанта, нас чуть не убили. А сейчас человека (Нику Мелия) практически осуждают, чтобы сделать приятное сотруднику ГРУ – Гаврилову, врагу, оккупанту. И тем самым еще больше утвердить российскую оккупацию».

«Им всем придется извиниться, не передо мной – перед страной, государством», – заявил Ника Мелия после того, как на совместном заседании профильных комитетов по правам человека и юридическим вопросам депутаты «Мечты» постановили лишить его депутатского иммунитета и вынести вопрос (как предусмотрено процедурой) на голосование в ходе пленарной сессии.

Наблюдая за процессами из партийного офиса, Ника Мелия вновь отказался платить залог, заявив, что власти не смогут его арестовать, поскольку во время акции протеста он закона не нарушал и был вместе «с другими тысячами грузин». Он обратился к депутатам правящей силы с гневной речью:

«Вы рабы, не Гаврилова, а Бидзины Иванишвили, а чтобы у Бидзины Иванишвили были рабы в вашем лице, его устраивает быть рабом других – Гаврилова и его руководства. Вы как в матрешке: раб, в ней раб поменьше, и так дальше – раб, раб, раб. Даже ценой жизни я не смирюсь с несправедливостью. Хватит, сколько должно продолжаться вот это осуждение людей якобы именем закона!».

«Единственная альтернатива – это заключение», – констатировал уже с трибуны парламента прокурор Амиран Гулуашвили, выслушав очередной отказ Ники Мелия. Он обратился с просьбой к парламенту снять с него иммунитет, чтобы Генпрокуратура могла ходатайствовать в суде о его задержании.

Не делать этого и не заводить в тупик процесс политических переговоров призвал оппозиционер из партии «Граждане» Леван Иоселиани. Как юрист, он выразил сожаление, что сегодня в парламент не впустили адвокатов Мелия, которые могли ознакомить депутатов со своими позициями. Леван Иоселиани решил взять на себя их функцию и обратить внимание на правовой и политический аспекты вопроса, напомнив, что неуплата залога не является уголовным преступлением.

«Считайте, что неуплата залога – это форма политического протеста Ники Мелия. Если форма политического протеста защищена иммунитетом, почему вы снимаете этот иммунитет? И это в тех условиях, когда за два года со стороны этого человека не было ни единого случая давления на свидетелей, попыток уничтожить улики или скрыться. Из-за отсутствия этих предпосылок суд не счел нужным отправлять его в предварительное заключение. Так почему мы даем зеленый свет тому, чтобы этот человек попал в тюрьму? Нельзя парламент считать продолжением прокуратуры, мы же можем сказать «нет» и дождаться итогов рассмотрения дела, которое сейчас идет в суде, по существу».

В итоге на свои призывы отреагировали сами же оппозиционные депутаты – Леван Иоселиани и Алеко Элисашвили. Они проголосовали «против» лишения иммунитета, а Элисашвили даже был готов заплатить залог за Нику Мелия из своей депутатской зарплаты. Но представители правящей силы, кивая на верховенство закона, были неумолимы. Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе указал на связь Кремля и «Нацдвижения»:

«Сергей Гаврилов – союзник, провокатор и спасательный круг для радикальной оппозиции. Россия Путина всегда желает того, что нужно «Нацдвижению» – дестабилизации в Грузии. «Нацдвижение» всегда делает то, что нужно России Путина для дестабилизации Грузии. 20 июня (2019 года) объективно можно назвать «днем провокации Гаврилова и ночью Мелия». Никанор Мелия сознательно и с конкретной целью выходит за рамки закона. После провала проекта так называемой фальсификации выборов, «наци» для помощи вновь обращаются к Гаврилову».

При этом Мдинардзе не вспомнил о том, что Гаврилов прибыл тогда в Тбилиси по приглашению представителей «Грузинской мечты».

За приостановление депутатского иммунитета решила дистанционно проголосовать глава комитета по вопросам образования Тея Цулукиани. Находясь из-за коронавируса в самоизоляции, со своей страницы Facebook она с иронией обратилась к Нике Мелия:

«Ты сегодня не сможешь стать политическим героем, штурмуя с таким трудом созданное независимое государство и его парламент, дяденька!».

Досталось от депутатов правящей силы и Народному защитнику Нино Ломджария. Ее обвинили в некомпетентности и предвзятости из-за того, что она призвала не лишать Нику Мелия депутатской неприкосновенности. Такое решение омбудсмен считает ударом по имиджу Грузии:

«За превышение силы против десятков граждан и журналистов в ходе событий 20 июня (2019 года) уголовно преследуются только трое рядовых полицейских (меры пресечения не предусматривают заключение). На этом фоне арест председателя оппозиционной партии без надлежащего обоснования и процессуальной необходимости нанесет большой удар грузинскому правосудию и сделает его похожим на те, которые существуют в недемократических странах. Такой международный имидж значительно замедлит процесс развития западного вектора страны, который вместе со многими другими благами подразумевает и защиту фундаментальных прав человека», – говорится в заявлении Народного защитника.

Поддержку Нике Мелия выразили и другие правозащитники и оппозиционеры. К вечеру партийный офис «Нацдвижения» был полон представителями большинства оппозиционных партий. Некоторые, выражая солидарность Мелия, готовы были даже «защищать его, в случае штурма силовиков». Предположения, что события могут развиваться быстро, появились после того, как Генпрокуратура, сразу же после голосования в парламенте, обратилась в суд с требованием заключения Ники Мелия.

Тбилисский суд для рассмотрения вопроса должен назначить заседание в течение 24 часов.