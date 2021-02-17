Обзор югоосетинской прессы

Газета «Южная Осетия» публикует интервью с депутатом парламента Еленой Джиоевой о разработке нового закона «О профилактике семейно-бытового насилия». Этот вопрос до сих пор никак не регулируется в республике. «Если близкие люди могут оказать содействие и помочь, то государство, при отсутствии соответствующей правовой базы в этом вопросе, фактически бессильно», – говорит Джиоева. Близкие не всегда проявляют понимание, отметила она. Законодатели собираются взять за основу российской закон, но он не полностью соответствует положению дел в Южной Осетии. А частности, административное наказание в данном случае не действенно. «Установление уголовной ответственности за побои в отношении близких лиц считаю наиболее справедливым законодательным решением, способствующим повышению защищенности от насилия в семье. В этом направлении возможны два подхода: 1) профилактический – необходимо предупреждать насилие; 2) реагирование на свершившийся факт (убийство). И чтобы нам не пришлось принимать меры по факту, нужно создать эффективную систему профилактики домашнего насилия», – говорит Елена Джиоева, и подчеркивает, что несравнимо больше внимания нужно оказывать именно профилактике. «Нужно развивать именно систему профилактики, психологической, консультационной помощи и поддержки жертвам насилия, сумевшим вырваться из этих разрушающих отношений. Необходимо не просто дать правоохранительным органам рычаг воздействия, но и обучить их, как реагировать в таких случаях, на что обращать внимание, ведь это очень тонкая и опасная сфера, где и жертву, и агрессора зачастую можно распознать только по каким-то неочевидным признакам», – говорит Елена Джиоева в интервью.

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Пользователи социальных сетей обсуждают принятие парламентом бюджета на 2021 год без кворума. Пользователь Сослан Табуев пишет: «У меня другой вопрос возник: почему те депутаты, которые сегодня приняли бюджет, до сих пор морочили головы людям и президенту? Что мешало им принять бюджет раньше?» «Конституционный переворот – это один из выходов из кризиса. ЕО и Президент берут все под свой контроль и ответственность. Что будет дальше просто?» – спрашивает Алекс Козаев. «Много интересных вопросов всплывает: не меньшим ли было бы злом распределять без принятия бюджета, чем так оскорблять четыре созыва и сам институт власти? Если регламент не опубликован, то какая необходимость в этом здании большинству собираться? Почему не на свадьбах, в ресторанах, дачах чиновников, ожидающих пролонгацию полномочий? Почему правительство заодно не утвердили?» – интересуется пользователь Зураб Баззаев.

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На фоне политического кризиса газета «Республика» решила напомнить об инициативе 18-летней давности. «Идея была более масштабной и заключалась в том, чтобы одновременно со всех святых мест Алании представители нашего народа, всех фамилий, обратились к Дунескæнæг (Богу), чтобы молитва прозвучала со всех уголков Алании. При этом старейшины заранее должны тщательно разработать всю процедуру, расписать ее детально, установить конкретную направленность тоста-молитвы и другие нюансы, чтобы данный ритуал не превратился в обычное пиршество...», – пишет газета. Новостным поводом для публикации стала акция осетинской молодежи, которая решила вознести общую молитву. «В минувшее воскресенье представители осетинской молодежи отправились к трем знаковым национальным святыням Алании – Джеры Уастырджыйы дзуар, Рекомы дзуар и Гомарты дзуар – просить благости у высших сил для нашей Родины, которую последние десятилетия, начиная с 90-х годов, серьезно лихорадит», – пишет газета. Автор обращается к Нартскому эпосу и цитирует историка Васо Абаева: «Не существует такой альтернативы: либо миф, либо история. Какими бы фантастическими ни казались события и образы героического эпоса, тщательный анализ и сопоставление с историческими реалиями народной жизни позволяет распознать в них наряду с мифологическим вымыслом отражение конкретной исторической действительности». Автор напоминает о том, что национальная вера, насчитывающая многие тысячелетия (а Нартский эпос – ее составная часть), смогла сохраниться и в условиях противодействия со стороны христианских миссионеров, а после – в советский период, во времена коммунистического атеизма.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия