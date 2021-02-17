Дохватились до власти?

Парламентская оппозиция намерена судиться с 18 депутатами, которые 16 февраля в отсутствие кворума провели заседание законодательного собрания Южной Осетии. Предмет иска – нарушение регламента. Они также намерены обратиться в Генпрокуратуру, как в надзирающий орган, и к президенту, как к гаранту соблюдения Конституции, с заявлением о захвате властных полномочий этими депутатами, то есть совершении тяжкого преступления против народа Южной Осетии.

Вчера, 16 февраля, 18 из 34 депутатов парламента Южной Осетии – представители партий «Единая Осетия», «Единство народа» и поддерживающие их мажоритарии, несмотря на отсутствие кворума, провели заседание законодательного собрания и приняли закон о бюджете на 2021 год.

Очевидно, что парламентарии последовали наставлениям президента. В минувшую пятницу Анатолий Бибилов призвал своих сторонников в парламенте провести заседание 16 февраля, вне зависимости от того, явятся 14 оппозиционных депутатов на него или нет.

«Не ждите больше тех, кто не думает о народе. Сделайте то, что вы должны сделать для своего народа. Никто вам ничего не скажет, пусть даже вы и сделаете это не по регламенту, вы сделаете это для своего народа. Не ждите их больше. Мы не трогаем закон. Регламент – это не закон. Даже если мы немного пойдем против регламента, но сделаем это ради тысяч людей, то эти люди скажут нам спасибо», – отметил президент.

Депутат от партии «Ныхас» Зита Бесаева в интервью «Эху Кавказа» заявила, что парламентская оппозиция считает это мероприятие незаконным:

«По нашему мнению, нарушена Глава I – «Основы конституционного строя республики Южная Осетия», пункт 4 статьи 1 которой гласит: «Никто не может присваивать власть в Республике Южная Осетия. Захват власти или присвоение властных полномочий является тягчайшим преступлением против народа и преследуется по закону». Восемнадцать депутатов парламента так и сделали – перетянули на себя властные полномочия, тем самым совершив тягчайшее преступление против основ конституционного строя. За это они должны нести ответственность».

Оппозиционеры намерены подать в Генеральную прокуратуру жалобу на нарушение закона, а также исковое заявление в Верховный суд, с требованием признать недействительными все нормативные акты, принятые 16 февраля, в связи с нарушением процедуры их принятия. Кроме этого, депутаты намерены обратиться к президенту, как гаранту Конституции, чтобы он не подписывал бюджет, прошедший с нарушениями основного закона.

При этом, говорит Зита Бесаева, оппоненты власти трезво оценивают собственные шансы:

«Исходя из того, что власть сегодня находится в одних руках, и ни одна из ветвей власти не самостоятельна, у меня нет особых надежд на правильное решение. Но в любом случае, мы имеем право обратиться в суд, и там обязаны рассмотреть наше исковое заявление.

– То есть вы не ждете, что ваши жалобы будут удовлетворены, но при этом хотите зафиксировать это нарушение, чтобы государственные институты (или должностные лица) официально выразили свое отношение к произошедшему?

– Конечно, в любом случае посмотрим, как себя суд поведет в этой ситуации. Тогда будет понятно и нам, и народу, придерживаются ли они одной точки зрения».

По словам депутата парламента IV созыва Роланда Келехсаева, у него ощущение, что республика переживает не просто очередной кризис, но сложный исторический период. И как это было уже не раз, поведение людей в эти сложные времена становятся частью их биографии, дескать, что творил, кого поддерживал… Это одна из издержек маленького общества, говорит Роланд Келехсаев:

«Такое впечатление, будто со временем всем чиновникам и политикам припомнят, кто такую позицию сегодня занимал. Противоборствующие стороны, как нарочно, все больше и больше людей втягивают в орбиту этого конфликта – обращаются в инстанции с жалобами и депутатскими запросами, или призывают депутатов провести сессию без кворума, то есть они как бы вынуждают людей сделать выбор, занять позицию. Иными словами, происходит такая как бы маркировка. Это самое неприятное для чиновников и силовиков, они чувствуют в этом угрозу своей карьере. Их карьера началась задолго до прихода к власти Бибилова и, как они надеются, продолжится и после его президентства. Им, конечно, менее всего хочется становиться заложниками политической ситуации».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия