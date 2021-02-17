Посчитали бюджет, не считая депутатов

Депутаты от партий «Единая Осетия» и «Единство народа» сегодня приняли бюджет на 2021 год, несмотря на отсутствие кворума. Из 34 парламентариев на заседание явились лишь 18, при необходимых 23. Напомним, президент Анатолий Бибилов на прошлой неделе пригрозил принять бюджет без участия оппозиционных депутатов, бойкотирующих заседания из-за дела Джабиева.

Почти пять месяцев четырнадцать депутатов бойкотировали парламентские заседания. 7 сентября прошлого года они заявили, что не возобновят работу, пока президент не отправит в отставку генерального прокурора Урузмага Джагаева, как ответственного за убийство силовиками во время допроса 27 августа прошлого года 30-летнего жителя Цхинвала Инала Джабиева.

Президент генпрокурора не уступил, и депутаты требования не отозвали, несмотря на колоссальное давление, которому они повергались все это время со стороны Анатолия Бибилова и его команды.

В результате противостояния парламент не смог собраться, поэтому не утвердил новый Кабмин и не принял бюджет на 2021 год.

Ситуация не то чтобы критическая, но неприятная для президента. Получается, он не контролирует парламент и в целом ситуацию в республике? Неудобно, в первую очередь, перед Москвой. Анатолий Ильич гневался и периодически предлагал разные варианты решения этой проблемы. Последняя была озвучена им в пятницу, перед отъездом в Москву. Сводится она к следующему: ну его, этот кворум! Давайте проведем сессию без него, простым большинством! Иными словами, если нельзя, но очень хочется, то можно.

Члены партии власти – спикер парламента Алан Тадтаев и его первый заместитель Петр Гассиев выдвинули две версии или два основания, как такое возможно – провести сессию без кворума.

Версия Алана Тадтаева звучит следующим образом:

«Весенняя сессия 5 февраля была открыта 30 из 34 депутатов, сегодня продолжение этой сессии, в зале заседаний присутствуют 18 из 34 депутатов».

То есть, товарищ спикер сделал вид, что не в курсе происходящего вокруг парламента, а заодно подставил российских коллег из Федерального собрания, делегация которых недавно приезжала во главе с Константином Косачевым.

Тогда российские коллеги попросили оппозицию согласиться на проведение совместной сессии, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. Константин Иосифович подчеркивал, что российская делегация не для того приехала, чтобы вмешиваться во внутренние дела. Он гарантировал, что это мероприятие не будет использовано против оппозиции. Очевидно, что Косачев не мог давать таких обещаний, не заручившись в свою очередь гарантиями спикера. Теперь, получается, Константина Косачева подставили, товарищ Тадтаев все-таки использовал это визит как средство против оппозиции.

Версия №2 от Петра Гассиева сводится к следующему. Любой нормативно-правовой документ вступает в законную силу только после опубликования в государственной газете «Южная Осетия». Регламент парламента никогда не публиковался, значит, в силу не вступил. Соответственно, по логике первого зама, парламент должен руководствоваться статьей №70 Конституции РЮО, согласно которой конституционный закон принимается конституционным большинством, а простой (в том числе бюджет) – простым. То есть, чтобы его принять, не нужно собирать кворум, достаточно явки простого большинства.

Депутат от оппозиционной партии «Ныхас» Давид Санакоев называет такое толкование закона лукавством:

«Этот регламент у нас работает с 2004 года, до этого работал другой регламент, пока его не отменили и не приняли новый. Он опубликован на сайте парламента. Он не должен, как они говорят, быть подписанным президентом и опубликованным в правительственной газете. Нет, этого не должно быть. Если бы этот регламент регулировал гражданские права и свободы, тогда другое дело, как нормативно-правовой акт, он вступает в силу после его опубликования, т.е. после ознакомления с ним граждан. Но регламент – это другое, он не относится к правам и свободам человека, он регулирует работу и отношения внутри парламента, относится только к депутатам и больше ни к кому. Регламент у нас законный, действующий».

По мнению Давида Санакоева, все участники этого действа понимают, что оно незаконно. Понимает это и главный вдохновитель сессии – Анатолий Бибилов. Неслучайно, считает Санакоев, заседание провели после отъезда президента в Москву, дескать, он не имеет к происходящему никакого отношения. В самом деле, есть от чего отстраняться. Сегодня, ни много, ни мало, члены пропрезидентских партий – «Единой Осетии» и «Единства народа» упразднили регламент законодательного собрания, говорит Давид Санакоев:

«Неслучайно эта сессия состоялась в отсутствие президента. Он думает, что переложил всю ответственность на партии – на «Единую Осетию», «Единство народа» и тех мажоритариев, которые голосовали вместе с ними. Но на самом деле президент несет ответственности не меньше депутатов, потому что это он подбивал их на проведение сессий без кворума. Он все ссылался на то, что это необходимо сделать, мол, да, это нарушение, но все равно давайте это сделаем, потому что так надо. Мы видим, к чему приводит эта практика нарушения законов, регламентов. Убийство Инала Джабиева – тоже звено этой цепи правонарушений. Мы, четырнадцать депутатов, боремся за законность: нельзя обходить закон в угоду одному человеку или одной политический силе. Этого нельзя делать, потому что это чревато для государства, для народа. Вот эти депутаты, которые сегодня проголосовали, несут ответственность за свои действия, но при этом они даже не понимают, что сделали и к чему это может привести. По всей видимости, им сказали – они проголосовали. Но это же парламент! Они сами должны соблюдать законы и следить за тем, чтобы и другие его соблюдали. А сейчас что происходит?»

Депутат от партии «Ныхас» Зита Бесаева служила в парламенте начальником юридического отдела еще до признания республики в 2008 году. Она работала с депутатами разных созывов, и теперь, когда сравнивает парламентариев тех лет с нынешними, ей становится грустно:

«Когда я только начала работать в парламенте, было тяжелое военное время, но и работа была совершенно другая. Я застала там людей старой закалки – с великолепной исполнительной дисциплиной, с ответственностью за свои поступки. У них было понимание, что они работают во благо народа, государства. А сегодня, к сожалению, к власти приходят люди, совершенно далекие от государственного устройства, от государственного мышления. У них нет понимания, что они не в своей вотчине сидят, но возглавляют законодательный орган страны.

– Как, по-вашему, к чему все идет? Чем закончится этот кризис?

– Я не знаю, до чего мы докатимся, но, к сожалению, я ничего хорошего не вижу. Что это может вызвать, какой негатив? Наше население, как мина замедленного действия, рано или поздно реакция будет. Люди все-таки взорвутся, потому что невозможно терпеть то, что происходит у нас. Невозможно жить в таком государстве, когда ты вечно находишься в стрессовой ситуации. Когда ты понимаешь, что как бы ты ни был прав, как бы ни действовал по закону – они все равно сделают так, как им хочется. Это ненормально».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия