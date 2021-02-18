Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку. Об этом он сообщил на специальном брифинге.

Гахария рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. По его словам, исполнение этого решения угрожает безопасности многих граждан.

«Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего нашей страны, её экономического развития и преодоления всех видов кризисов», – заявил Георгий Гахария.

Он отметил, что Мелия никогда не уважал грузинское законодательство, призывал граждан штурмовать парламент 20 июня 2019 года и был одним из организаторов штурма.

«Но, несмотря ни на что, моей абсолютно непоколебимой позицией является то, исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом, создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым», – сказал Гахария.

Георгий Гахария стал премьер-министром после отставки Мамуки Бахтадзе в сентябре 2019 года. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахария был повторно утвержден главой правительства.