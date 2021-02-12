Георгий Гахария пожаловался на хулиганов

Премьер-министр Георгий Гахария, общаясь с журналистами, опроверг слухи о своей отставке. Высказал свое мнение глава правительства и по поводу продолжающегося бойкота парламента оппозиционерам, и о возможном задержании лидера «Нацдвижения» Ники Мелия. Но пресса ждала сегодня новостей и с другого фланга: после окончания заседания «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе обещал внести ясность в вопрос о своем дальнейшем пребывании в партии вообще, и на посту председателя, в частности.

– Ха-ха-ха, – актерским смехом ответил Георгий Гахария на вопрос о слухах, пророчащих его замену председателем правящей «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе. Георгий Гахария всю неделю не общался с прессой, что только подогрело эти слухи, да еще его назначенцев, уволенных из министерств, Гахария стал трудоустраивать губернаторами, чтобы, как следовало из гипотез об отставке, укрепить тылы хотя бы в периферии. В ходе сегодняшнего представления одного из этих назначенцев в Самегрело, у журналистов, наконец, появилась возможность узнать все из первых уст.

Премьер-министр Гахария пожурил журналистов. Почему они гоняются за этими сплетнями почти год, как им все это не надоело, и почему бы им не заняться более глубокими, злободневными вопросами, – недоумевал он. Тем более что в стране экономический кризис, вызванный пандемией, а он, как и вся его команда «Грузинской мечты», работают, не покладая рук, чем и объясняется его отсутствие на партийных заседаниях последнего времени.

«Ираклий Кобахидзе – достойный лидер команды «Грузинской мечты» и мой хороший друг. И на этом надо закончить спекуляции и сплетни. Мы делаем одно дело».

Однако журналисты продолжали отвлекать премьер-министра от государственных дел. Что он думает по поводу продолжающегося бойкота оппозиции и решения лидера «Нацдвижения» Ники Мелия не платить залог? – спрашивали они. Сегодня истек недельный срок, данный Генпрокуратурой оппозиционеру. Мелия обвиняют в руководстве и участии в групповом насилии на акции протеста 20-21 июня 2019 года. Сам политик дело считает политический мотивированным, чем и объясняет свое неповиновение закону.

Глава правительства осудил не только неповиновение Мелия, но и недавние призывы к неповиновению другого лидера «Нацдвижения» – Михаила Саакашвили.

– Весь этот бойкот и саботаж должны завершиться, – заявил Георгий Гахария, напомнив, что политике место в парламенте, а не на улице.

«Я все это оцениваю как политическое хулиганство, больше никак. Когда люди не могут создать нормальный политический контент, не могут выйти на содержательные дебаты – они просто политический хулиганят. Кто-то хулиганит здесь, в Грузии, кто-то политически хулиганит вне страны. Наши граждане все это видят и оценивают. Наши граждане очень хорошо знают, кто заботится о них и что означает забота о людях. Все это отразилось в результатах выборов. Партии с огромными амбициями с трудом преодолели 2-3%. Самое плохое, что мы теряем время. Эта поляризация политического поля, к сожалению, становится проблемой будущего и безопасности страны».

Но призывы Георгия Гахария к ответственности оппозиция не услышала. Ника Мелия в конце рабочего дня, по истечении срока выплаты залога, объяснил свои мотивы:

«Да, я признаю, что этим свои поступком хочу разорвать цепь несправедливости, попыток изобразить черное белым, насмешек и издевательств. Я действительно этого хочу, и хочу, чтобы об этом узнало все международное сообщество».

Убежденный в своей правоте и в политическом преследовании властью, Ника Мелия с пафосом признался, что ощущает такой прилив сил, что готов даже пулю остановить своей грудью.

После этой речи оппозиционера в «Грузинской мечте» еще больше убедились в том, что Мелия «хочет облачиться в фальшивую мантию героя». Глава парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе не скрывал, что парламентское большинство стоит перед дилеммой после того, как Генпрокуратура уже обратилась к ним с запросом о приостановлении депутатского мандата Ники Мелия. Из объяснений депутата можно предположить, что в «Грузинской мечте», с одной стороны, хотят доказать, что перед законом все равны, и в то же время осознают, что задержание Мелия привлечет внимание западных партнеров и еще больше ухудшит ситуацию. Примечательно, что второго февраля парламентское большинство провалило голосование по приостановлению депутатских полномочий продолжающих бойкот парламента оппозиционеров, в том числе и Ники Мелия.

Свое решение в «Грузинской мечте» объяснили нежеланием давать «Нацдвижению» возможность саботировать работу парламента и дать колеблющимся депутатам время одуматься.

То, что такими колеблющимися не надо считать лидеров «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе и Гиги Угулава, им самим пришлось уверять журналистов сегодня вечером, после партийного собрания. Давид Бакрадзе сообщил, что покидает пост председателя партии, а Гиги Угулава намерен уйти с должности генсека. Оба политика не исключили, что после этого покинут и партию. Все это они объяснили необходимостью реорганизации партии после выборов. Однако то, что еще один лидер – Гига Бокерия – остается на должности главы политсовета «Европейской Грузии», убедило многих, что и на следующей неделе, наряду с возможным задержанием Ники Мелия, в грузинском обществе будут обсуждать и перспективы «Европейской Грузии», лидерам которой уже сегодня приходится опровергать не только возможное вхождение в парламент, но и примирение с бывшим соратником Михаилом Саакашвили и воссоединение с «Нацдвижением».