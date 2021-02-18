В ожидании ареста Ники Мелия: в офис ЕНД не пустили полицейских

Лидер «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия, в отношении которого Тбилисский городской суд принял решение об изменении меры пресечения с залога на арест, находится в центральном офисе партии.

На место сегодня утром для исполнения решения суда прибыли несколько сотрудников МВД Грузии, однако в офис их не пустили. Полицейские отказались вручать постановление о задержании Мелия его адвокату, Дмитрию Садзаглишвили.

После этого представители МВД покинули территорию, прилегающую к офису ЕНД. Пресс-служба министерства же распространила заявление, призвав представителей оппозиционной партии и их сторонников «воздерживаться от насильственных действий и не препятствовать полиции в исполнении решения суда».

«Согласно Конституции, исполнение судебных решений является обязательным для всех граждан. Невыполнение судебного решения или воспрепятствование его исполнению влечет правовую ответственность. Мы призываем как представителей политической партии, так и их сторонников выражать протест в мирной форме, воздерживаться от насильственных действий и не препятствовать представителям полиции в исполнении решения суда. Любая попытка насилия будет немедленно пресечена полицией, и любое лицо, нарушившее общественный порядок, будет привлечено к ответственности по всей строгости закона», – заявили в МВД.

Отметим, что в течение всей ночи СМИ сообщали о мобилизации на базе Управления особых поручений МВД Грузии, которая находится недалеко от центрального офиса ЕНД.