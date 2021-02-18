«Грузинская мечта» завтра представит кандидата в премьер-министры

Правящая партия «Грузинская мечта» завтра, 19 февраля, планирует представить кандидата на пост премьер-министра Грузии. Как пишет «Новости-Грузия», об этом председатель партии Ираклий Кобахидзе объявил сегодня на брифинге.

Ранее об отставке объявил премьер Георгий Гахария. Он объяснил свое решения разногласиями с членами правящей команды по поводу задержания Ники Мелия – председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» (ЕНД).

«Формирование правительство начнется и завершится в предусмотренные законом кратчайшие сроки… Предположительно, уже завтра соберется политсовет и будет назван кандидат в премьер-министры», – заявил Кобахидзе.

Он подтвердил, что мнение Гахария по поводу сроков исполнения решения суда в отношении Мелия отличалась, однако премьер не смог привести аргументов в поддержку своей позиции. Кобахидзе не стал вдаваться с подробности и говорить о разногласиях в правящей команде.

«Краевым был вопрос о том, должно ли государство решительно показывать свое лицо или нет. Для остальных членов команды ответ на этот вопрос был однозначным – страна, где не обеспечено исполнение закона, не состоится как государство», – добавил он.

Отныне все министры кабинета Гахария являются исполняющими обязанности. Согласно Конституции, у партии, победившей на парламентских выборах, есть две недели на утверждение нового правительства. После истечения данного срока альтернативного кандидата на должность премьер-министра могут представить как минимум 50 депутатов парламента. Если парламент не утвердит премьера, то президент распустит законодательный орган и назначит внеочередные парламентские выборы.