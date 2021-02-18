Жителей Абхазии вновь предупредили об ограничениях электроснабжения

Компания «Черноморэнерго» предупреждает жителей самопровозглашенной республики Абхазия о временных ограничениях электроснабжения из-за повышенных нагрузок на энергосистему. Об этом говорится в заявлении компании.

«В связи с ухудшившимися погодными условиями и выросшими нагрузками на энергосистему страну, что обусловило ряд аварийных ситуаций, все службы РУП «Черноморэнерго» переведены на усиленный режим работы – для своевременного реагирования на внештатные ситуации. Во избежание выхода из строя оборудования, на подстанциях будут вводиться временные ограничения – при достижении нагрузок критических величин», – сказано в заявлении.

Ранее абхазский лидер Аслан Бжания провел совещание с энергетиками и членами правительства, на котором сказал, что вновь наблюдается увеличение объема потребления электроэнергии.

Отметим, что после остановки на ремонт «Ингури ГЭС» электроэнергия поступает в Абхазию из России. При этом, по словам министра экономики Кристины Озган, у Сухуми накопился долг перед Москвой за переток электроэнергии. Только за период с февраля по апрель 2020 года задолженность составляет 619 млн рублей.