Химца Киут: «Люди из машин выкидывают мусор, а потом поют патриотические песни»

Мусорные свалки в Абхазии в буквальном смысле отравляют жизнь людям, живущим в непосредственной близости от них, они возмущаются и требуют их ликвидации. О переработке мусора речи не идет, власти сосредоточились на строительстве полигона, куда планируют возить мусор со всех районов. Но в рамках этого проекта закрытие и рекультивация существующих абхазских свалок не предусмотрена.

Абхазия – небольшая курортная страна, но есть здесь очень большая проблема, связанная с мусором. Стихийные свалки разбросаны по всей территории, сколько их в общей сложности, не может точно сказать никто. Официально действуют три большие свалки мусора в Гагре, в Очамчире и в Гале, на которые свозится мусор из всех районов.

Пожалуй, самая старая, огромная и непотребная свалка, которая практически постоянно горит, находится в селе Алахадзы Гагрского района, в непосредственной близости от домов жителей. Здесь живет Химца Киут, он рассказал, что свалка функционирует уже 60 лет, распространяя зловоние на огромную территорию и отравляя отходами горения всю округу:

«Этой мусорке порядка 60 лет, обычно мусорки с таким сроком закрывают, потому что они начинают вредить здоровью людей. А у нас там ситуация такова, что привозят мусор со всего Гагрского района, из Гудаутского района и Нового Афона. Причем, свалка находится вблизи жилых строений. Алахадзы – это курортный поселок, первые дома начинаются примерно в ста метрах от свалки. Кроме того, что свалка дымит, там городской водопроводной воды нет, все пользуются своей колодезной водой, и люди пьют эту воду. Там газ метан, диоксины, есть газ, запах которого ты чувствуешь, а есть газ, запах которого не чувствуется, но он очень вреден. Никто не проводил никаких анализов ни почвы, ни воды, не анализировал онкологические заболевания. Дым иногда поднимается на 70-80 метров вверх, доходит до Пицунды, до Гагры мимо кемпинга, а это большой микрорайон, и доходит до бзыбского поста ГАИ».

Химца Киут считает, что проблема свалки давно уже превратилась в катастрофу для местных жителей, но решать ее власти не спешат:

«Я несколько лет занимаюсь этой проблемой, но реакции нет никакой. Единственный выход – это закрытие свалки, но даже простое закрытие не решает проблему, свалку нужно рекультивировать, надо сделать шурфы, чтобы газ вышел, потому что это очень опасно, там и так периодически взрывы происходят. Дым, особенно в теплое время, окутывает все село. В зависимости от розы ветров он дует в ту или в иную сторону. А потом, когда нет дыма, все равно есть запах. Человек, который знает запах свалки, отличит его от запаха любой гари. Это такая гарь многолетняя, очень противная, невозможно переносить. По утрам запах очень сильный, и дым по утрам обычно ползет по селу, он не поднимается вверх, а остается внизу. Это проблема, которую государство должно было решить еще вчера, а воз и ныне там!»

Химца Киут возмущен тем, что в туристической стране проблема мусора никого не волнует:

«Вы даже не представляете размер катастрофы до конца. Меня убивает вот, что мы туристическая страна, по крайней мере, позиционируем себя с этой точки зрения, и нам по барабану этот мусор! Он везде. Люди из машин выкидывают мусор, а потом поют патриотические песни. Меня вот этот диссонанс убивает!»

Несколько лет тому назад в Инвестиционную программу российской финансовой помощи включили строительство мусорного полигона, были выделены деньги, но полигона как не было, так и нет. Он по-прежнему числится в Инвестпрограмме, но будет ли реализован этот проект, пока сказать трудно, хотя начальник абхазского УКСа (Управление капительного строительства) Тимур Агрба полон оптимизма и уверен, что уже в этом году строительство объекта начнется:

«Ситуация с мусорным полигоном следующая: это мероприятие запланировано в Инвестпрограмме 2020-2022. Начало строительства полигона у нас в 2021 году в мае месяце запланировано, окончание работ – в 2022 году, на два года этот объект разбит по финансированию в рамках Инвестиционной программы. На сегодняшний день у нас проектно-сметная документация находится в Российской Федерации, проходит государственно-строительную экспертизу. Проектная документация уже прошла экспертизу, корректируется сметная документация, по регламенту у нас есть время до конца апреля, чтобы пройти экспертизу и получить экспертное заключение, но я думаю, что мы его пройдем гораздо раньше, и будем подавать заявку на финансирование. Думаю, что уже в мае начнется строительство полигона».

В рамках этого проекта закрытие и рекультивация абхазских свалок не предусмотрена. Тимур Агрба согласен с тем, что в центре курортного региона подобной свалки не должно быть. Но он не знает, кто, какими силами и средствами будет ее закрывать. Полигон рассчитан на всю Абхазию, только после того, как он начнет функционировать, можно ставить вопрос закрытия свалки в Алахадзы, и то, при условии, что администрация Гагрского района согласится возить мусор на полигон.

Как ни печально, о переработке мусора в Абхазии речь вообще никто не ведет. Самый амбиционный план властей – построить защищенный полигон подальше от человеческого жилья и свозить мусор туда. На большее замаха нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия