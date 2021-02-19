МИД РФ предложил иностранным дипломатам привиться «Спутником V»

Министерство иностранных дел России предложило всем сотрудникам иностранных посольств сделать прививки от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает "Коммерсантъ". По оценкам издания, в общей сложности могут быть вакцинированы 12 тысяч дипломатов и членов их семей. Вакцинация "Спутником V" для дипломатов бесплатная.

Дипломаты более 25 государств, в том числе стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также СНГ, где разрешено использование вакцины "Спутник V", выразили желание привиться.

Сотрудники дипмиссий нескольких стран Европейского союза рассказали изданию на условиях анонимности, что им не запрещают вакцинироваться "Спутником V", но не рекомендуют делать этого, до того как российский препарат получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам. Один из дипломатов рассказал, что посольский врач предупредил его: в случае возникновения тяжелых побочных явлений после вакцинации незарегистрированным в ЕС препаратом воспользоваться медицинской страховкой для лечения будет невозможно.

Посол Италии Паскуале Терраччано недавно сделал прививку российской вакциной. В посольстве США изданию сообщили, что посол Джон Салливан не будет делать прививку российским препаратом, так как "не хотел бы принимать дозу "Спутник V", которая предназначена для гражданина России".

Накануне газета The Washington Post писала, что из-за отсутствия одобренных на Западе препаратов некоторые сотрудники посольства США в Москве попросили российские власти привить их "Спутником V". При этом, как отмечает издание, Госдепартамент не рекомендует своим сотрудникам прививаться российской вакциной, но разрешает принимать собственные решения.