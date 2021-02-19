Уровень безработицы в Грузии вырос до 20,4% – Грузстат

В четвертом квартале 2020 года уровень безработицы в Грузии составил 20,4%, увеличившись на 3,8% в сравнении с данными за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщили в Национальной службе статистики страны.

Согласно данным Грузстата, в последний раз аналогичный уровень безработицы фиксировался в 2018 году.

Как пишет «Новости-Грузия», показатель трудоспособного, экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии в четвертом квартале 2020 года составил 50%. Для сравнения, в третьем квартале он равнялся 60,8%.

Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. За отчетный период данный показатель среди мужчин увеличился на 4,7%, а среди женщин – на 2,5%.

В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.

Экономически активным является человек в возрасте 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом, безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.