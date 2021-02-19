Абхазское «дело врачей» стало политическим

В среду высший совет оппозиционной общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» принял решение о проведении 11 марта внеочередного съезда ОО. На нем ветераны войны планируют обсудить ряд организационных вопросов, а также общественно-политическую ситуацию в стране.

В заявлении «Аруаа» говорится, что ветеранская организация уже дважды откладывала дату проведения съезда из-за пандемии, в соответствии с решениями руководства страны об ограничительных мерах. (Так, ранее оповещалось, что есть намерение провести его во второй половине февраля). И далее: «Мы считаем, что ограничения, оставленные в распоряжении от 10 февраля, в части проведения массовых мероприятий, были оставлены, дабы воспрепятствовать проведению нашего съезда. Иначе как понять, что театры и концертные площадки открылись, а такие мероприятия, как съезд, – запрещены? Съезд – это не штурм административных зданий и перекрытие центральной трассы. Нами принято решение обеспечить делегатов съезда необходимыми средствами индивидуальной защиты. Надеемся, что власть в лице президента не пойдет на обострение и в без того сложной общественно-политической ситуации и не поставит его вне рамок конституционного поля, так как мы законопослушно перенесли съезд на 11 марта».

Напомним, что распоряжением президента Аслана Бжания от 10 февраля, несмотря на некоторое улучшение эпидемиологической ситуации в республике, значительная часть ограничительных мер в ней была продлена до 10 марта. Остается надеяться, что за оставшиеся три недели до четверга 11 марта эта ситуация улучшится до той степени, которая позволит власти снять запрет на проведение таких массовых мероприятий, как съезды партий и общественных организаций. В этом, думается, заинтересованы все: и потенциальные пациенты с медиками, и власть – чтобы не рисковать из-за запрета обострением отношений с оппозиционерами, ну и, конечно, сами оппозиционеры, кроме, может быть, наиболее радикально настроенных, привыкших исходить из принципа «чем хуже, тем лучше».

Между тем, в центре внимания абхазского общества остается так называемое «дело врачей». (Если кто вдруг в нашей аудитории о нем не осведомлен, поясним, что к знаменитому «делу врачей» 1953 года, когда в последние месяцы жизни Сталина в СССР развернулись гонения на «безродных космополитов», то бишь всех подряд медиков-евреев, данное никакого отношения не имеет; оно связано с уголовным делом антикоррупционной направленности, возбужденным Генпрокуратурой против двух руководителей Республиканской больницы и еще одного фигуранта).

Особенно бурно в интернет-сообществе обсуждается посвященное этому делу расширенное заседание комитета по государственной и правовой политике парламента Абхазии в понедельник, 15 февраля, в значительной мере вылившееся в перепалку между генпрокурором Адгуром Агрба и его заместителем Русланом Тыркба, с одной стороны, и председателем комитета Валерием Агрба, с другой. В концовке заседания Тыркба напомнил парламентарию, как тот приходил в прокуратуру вместе с фигурантом дела зам. главврача больницы Георгием Воуба и не рекомендовал замгенпрокурора вступать с ним «в клинч», что «прозвучало как угроза», а также, мол, заявил: «Любое вынесенное вами законное решение я поломаю в суде». В ответ Валерий Агрба сказал, что не угрожал прокурору, а предостерегал его от совершения незаконных действий. И в свою очередь «предостерег» его: «Лучше вам снять погоны и в ковид-центр пойти, баллоны таскать. На вахту». Последнюю реплику одно из абхазских интернет-изданий даже вынесло в заголовок своей публикации об этом заседании.

Увиденный репортаж на Абхазском телевидении с заседания комитета произвел столь негативное впечатление на одного из активистов «Фейсбука», в прошлом генпрокурора, что он задался в этой соцсети вопросом: стоило ли госканалу давать все в эфир? Но большинство комментаторов ему возразили: это в доинтернетовские времена можно было о чем-то умолчать, что-то «вырезать», а сейчас, когда интернет тут же заполняется соответствующими видеороликами, итогом стало бы только обвинение в адрес СМИ, что оно хотело что-то скрыть…

Вчера вечером на том же Абхазском телевидении состоялась беседа за «круглым столом» в прямом эфире на эту резонансную тему, но, к сожалению, как давно в Абхазии повелось, двое из троих приглашенных потенциальных защитников врачей прийти отказались, исходя, не исключено, из того соображения, что будут «играть на чужом поле». Разговор то и дело заходил именно о слушаниях в парламенте 15 февраля. Общественно-политический деятель, депутат первого, т.н. «золотого» созыва парламента Абхазии Давид Пилия начал с того, что не владеет достаточной информацией о происходившем в Республиканской больнице, и продолжил:

«Что касается так называемого открытого слушания в парламенте, то я его, конечно, смотрел. И если бы я на какое-то время закрыл глаза, мог представить себе, что нахожусь в какой-то другой стране. Что это далеко не наша Абхазия. Потому что разговор парламентариев меня просто шокировал. Вспоминаю заседания нашего созыва парламента, девяносто первого года, когда оппонентами нашими были грузины, достаточно подготовленные депутаты Верховного Совета Абхазии, и у нас очень уважительный был обычно разговор, за редким исключением он не выходил за рамки корректности. А то, что я видел в парламенте на днях – не знаю, что это вообще за балаган, что за разговоры… Половина – жаргон, мне не понятный. Ну, а другая половина – какие-то поучения, решили устроить кому-то трепку. Для чего это делалось, нетрудно догадаться. Все это очень возмутило нашу общественность. Возмутило меня, моих друзей, моих близких. Много было звонков: «Давид, вы что, вы будете терпеть, вы не дадите оценку этим событиям? Что мы людям показываем, что показываем нашему обществу?».

Наверное, можно представить себе какое-то идеальное общество, где, услышав о некоем уголовном деле, будут спокойно ждать результатов следствия, а затем, если будет суд, суда. Но в Абхазии, с ее хорошо известным корпоративным, земляческим, фамильно-родственным и внутриполитическим делением такое, увы, непредставимо. Поэтому обращение 235 представителей медицинской общественности к президенту, парламенту и в СМИ, распространенное в пятницу, 12 февраля, где высказывалось возмущение действиями прокуратуры и силовых подразделений в Республиканской больнице, не то что никого не удивило, но и было воспринято как нечто абсолютно естественное, хотя многие подписанты, можно не сомневаться, лишь краем уха слышали о происходившем там. И в то же время некоторые (пусть даже в шутку) удивлялись тому, что в этой истории по разные стороны баррикады оказались представители одной фамилии Агрба, самой, правда, сейчас большой в Абхазии, – генпрокурор и председатель парламентского комитета. Ну и, конечно, очень скоро стало выясняться, что представители политических сил, поддерживающих власть, дружно выступают в поддержку правоохранителей, а оппозиционеры – в поддержку врачей, против которых возбуждено уголовное дело.

К сожалению, в этой ситуации при оценке происходящего очень мало кому удается остаться беспристрастным. А если и удается, то уж вне подозрений в пристрастности – точно не удастся. Вот и в отношении Давида Пилия не удивлюсь, если услышу от какого-нибудь сторонника оппозиции, что его эмоциональная речь на АТ, то, что он остановился именно на этом моменте из всей резонансной и противоречивой, со многими наслоениями, истории с «делом врачей», обусловлена тем, что он в свое время принадлежал к тому политическому лагерю, представители которого сейчас входят во властную команду.

А вот другой общественно-политический деятель – Астамур Какалия – который тоже не входит сейчас ни во властную, ни в оппозиционную команды, поделился в СМИ мнением, где сделал упор на аспект, служащий поддержке фигурирующих в деле врачей:

«Мы все эти 25 лет имитируем борьбу с коррупцией, но когда один миллиард рублей по Инвестпрограмме, по словам президента – нецелевое использование, когда банковские дела, по которым тоже никаких результатов нет, и в итоге мы видим обвинение врачей на 1,2 миллиона рублей – это как гора родила мышь. Это пока обвинение, его еще предстоит доказать». Так что из этого – делать вывод, что он находится в стане оппозиции и выступал с неких «партийных» позиций? Нет, у него своя ниша в общественно-политической жизни – упорная борьба за вступление в действие 20-й статьи Конвенции ООН и декларирование доходов госчиновников».

Но вот что касается политических партий и общественных организаций с политической направленностью, то тут все было вполне предсказуемо. Упоминавшееся РОО «Аруаа» выступило 13 февраля в поддержку подозреваемых врачей:

«Мы, ветераны войны, возмущены действиями, санкционированными властью на территории и в здании Республиканской больницы. Возмущение ветеранов войны не может не вызывать то, что спецназ МВД был использован для проведения обыска в кабинете главврача Республиканской больницы, Героя Абхазии Аполлона Гургулия и кабинете его заместителя, Воуба Георгия, без санкции прокуратуры, но при ее действии, что крайне удивляет и возмущает. При этом действие происходило, словно при задержании опасного преступника, рецидивиста. В то время, когда никто из обвиняемых не скрывается от следствия, а напротив, сотрудничает с ним. Неправовыми действиями силовиков была парализована работа главного медучреждения страны. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать правоохранительные органы в борьбе с преступностью. Вместе с этим мы помним, как совсем недавно люди приближенные к власти были оправданы, даже после погони и стрельбы в сотрудников милиции. Уголовное дело, возбужденное против главного врача ЦРБ, Героя Абхазии, Гургулия Аполлона Алмасхановича, считаем запланированное акцией по преследованию, отстранении от занимаемых должностей лиц, ранее назначенных прежней властью, ветеранов. Адвокаты, суд, прокуратура в этом разберутся. Мы уверены, что наш боевой товарищ не совершал преступления…».

А вот фрагмент из опубликованного вчера ГИА «Апсныпресс» сообщения о заявлении провластной политической партии «Амцахара»:

«Президиум партии «Амцахара» рассматривает прошедшее 15 февраля в парламенте заседание комитета по государственной и правовой политике с приглашением руководства Генеральной прокуратуры и привлечением представителей медицинского сообщества, а также родственников подозреваемых, как «попытку оказать давление на прокуратуру и повлиять на ход следствия… Никто, в том числе и депутаты парламента, не вправе вмешиваться в деятельность Генеральной прокуратуры, любое вмешательство подрывает устои государства и препятствует установлению законности и правопорядка. Необходимо соблюдать принцип верховенства закона и равенства всех перед ним». В партии «Амцахара» считают, что «былые заслуги, в том числе и в период Отечественной войны народа Абхазии, никому не дают право нарушать закон». Вместе с тем президиум «Амцахара» обращает внимание и на то, что виновность лица в совершении того или иного преступления устанавливает только суд, а любые другие методы являются незаконными и деструктивными. «Мы, как и все граждане Абхазии, благодарны нашим врачам и всем медицинским работникам за их отважный труд, особенно в период пандемии COVID-19. Считаем недопустимым преподносить действия Генеральной прокуратуры в отношении тех, кто подозревается в совершении преступления, как акцию, направленную против медицинского сообщества. Уверены, что подобного рода попытки потерпят неудачу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия