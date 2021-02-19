Шота Дигмелашвли: «Вся карьера Гарибашвили сводится к тому, что он был правой рукой Иванишвили»

Отставки Георгия Гахария активисты движения «Стыдно» требовали давно – с июня 2019 года. Тогда, в ночь на 21 июня, когда Гахария возглавлял МВД, был жестко разогнан митинг на проспекте Руставели. Впрочем, сейчас, несмотря на то, что премьер ушел, активисты позитивных изменений не ждут. Напротив, от нового-старого главы правительства – Ираклия Гарибашвили – они ждут новой волны репрессий. Мы поговорили с одним из основателей движения «Стыдно» Шотой Дигмелашвили.

– Ваше движение более полутора лет требовало отставки Георгия Гахария. Сейчас, когда он это сделал, воспринимаете ли вы это как в каком-то смысле вашу победу? Что вы почувствовали, когда узнали, что он ушел?

Георгий Гахария был лишь одним из офицеров, а не руководящим лицом. Он лишь играл роль первого лица, как и все премьеры с 2012 года. И сейчас, когда Гахария ушел в отставку, от перестановки слагаемых сумма не меняется…

– Что касается отставки Гахария – это последовало за насильственным разгоном антиоккупационной акции 20 июня (2019 года). Этот (разгон) мы рассматривали как сигнал в двух направлениях: с одной стороны, как действия против грузинского народа – действия силы, которая постоянно хвалилась тем, что в отличие от предыдущей власти она якобы не является насильственной. А второе – в качестве сигнала для России, что, мол, здесь протест против ее влияния в Грузии подавили таким образом. Эти события были звеном целой цепочки других (…) И в это время Георгий Гахария, который тогда был министром внутренних дел, невзирая на то, что пролилась кровь (на акции), невинные люди потеряли зрение – получил повышение и стал премьером вместо того, чтобы закончить свою политическую карьеру. Естественно, наряду с требованием перейти на пропорциональную избирательную систему, было и требование об отставке Гахария. Но мы это никогда не рассматривали как реальное решение какой-то проблемы. Потому что дело касается единоличного, теневого правления, где Георгий Гахария был лишь одним из офицеров, а не руководящим лицом. Он лишь играл роль первого лица, как и все премьеры с 2012 года. И сейчас, когда произошло то, что произошло – Гахария ушел в отставку, – от перестановки слагаемых сумма не меняется…

– А то, как он объяснил свой уход – насколько убедительным это было для вас?

Гахария сделал шаг для спасения себя же и не поступил так, как сделал это 20-го июня. Так что здесь речь не о чести, а об инстинкте самосохранения и благодарности за это он не заслуживает

– Он сказал, что делает это для снижения поляризации. Но это ведь непоследовательно. Ты говоришь, что в партии есть какие-то внутренние течения, одно из которых – это течение, которое представляет (Ираклий) Гарибашвили… Тут изначально ясно, что с твоей отставкой и приходом Гарибашвили поляризации станет не меньше, а напротив, она увеличится. То, что этот человек предпочел уйти в отставку сейчас – у него, скорее, сработал инстинкт самосохранения. В событиях 20 июня все стрелки перевели на него, он сам их перевел на себя, потому что в противном случае ему пришлось бы признать, что процесс кроме него контролировали и другие, что были лица, отдававшие приказы, которых быть не должно было. И сейчас Гахария увидел ту же угрозу. Какой выбор был у него? Войти в тот офис, откуда должны были вывести (Нику) Мелия, которого сотни людей, весь политический спектр защищали от исполнения незаконного решения (суда)? Там снова должна была пролиться кровь. И он снова должен был взять это на себя. Поэтому он сделал шаг для спасения себя же и не поступил так, как сделал это 20-го июня. Так что здесь речь не о чести, а об инстинкте самосохранения и благодарности за это он не заслуживает.

– Интересно, что еще неделю назад отношение к Гахария было несколько иным. Определенная часть общества, в том числе я имею в виду людей, критично настроенных к «Мечте», стала как будто мягче относиться к нему, даже поддержала его в каком-то смысле. Для вас что-нибудь изменилось?

– Для меня ничего не изменилось. Если из-за тебя пролилась кровь, а политическую ответственность ты так на себя и не взял, и не имеет значения, произошло ли это из-за его действий или бездействия – Георгий Гахария был человеком, который все это оправдывал. И это ничего не смягчает. Но некая сентиментальность и такое отношение людей к его этому поступку понятны. Потому что у нас никогда не было возможности – когда этот теневой правитель как перчатки менял премьеров – эти люди просто исчезали из политики и просто ничего не говорили о реальных причинах этого ухода. А Георгий Гахария назвал эту причину. Это и вызвало то отношение, о котором мы говорим, в определенной части общества. Впрочем, я бы сказал, что сравнивать людей – кто из них больше виновен, а кто меньше, и тех, кто меньше выставлять героями, – я считаю это нецелесообразным. Это, на мой взгляд, иллюстрирует, насколько ситуация в целом печальна, и к какому стандарту правления Грузия привыкла.

– В ходе всех этих событиях – я имею в виду и отставку Гахария, и процесс Мелия, – Бидзина Иванишвили, который официально заявил об уходе из политики, наш ваш взгляд, какую роль сыграл?

Ночью, когда сигареты закончатся и вдруг найдешь в пепельнице недокуренный бычок – вот так из пепельницы Бидзина Иванишвили достал лояльного исполнителя своих приказов Гарибашвили после того, как некоторые проявили свой характер

– Все это фарс. Теневые правители так просто не встают и не уходят. И тот факт, что Ираклий Гарибашвили, которого сам Бидзина Иванишвили раскритиковал за коррупцию, сперва ушел из политики, а потом вернулся в ранге министра обороны… Мы немного знаем о его образовании – ему 38 лет, а он уже во второй раз становится премьером. Вся его карьера – и в частном секторе, и в правительстве сводилась к тому, что он был правой рукой Бидзины Иванишвили. Один из авторов грузинской службы Радио Свобода – Джимшер Рехвиашвили – использовал очень хорошую метафору в его отношении: ночью, когда сигареты закончатся и вдруг найдешь в пепельнице недокуренный бычок – вот так из пепельницы Бидзина Иванишвили достал лояльного исполнителя своих приказов Гарибашвили после того, как некоторые проявили свой характер.

– Давайте еще про Гарибашвили: что первое приходит вам на ум, когда вы слышите эту фамилию? И чего вы ждете от этого человека?

– Первое – это его попытка сместить фокус с реальной оккупации на создание образа врага в лице Азербайджана. С Гарибашвили всегда были связаны радикальные группы, разговаривающие на языке квази-этнонационализма. (Его имя) связано с притеснением меньшинств, на его счету агрессивный разгон парада 17 мая. Он покровительствует обскурантным силам, представленным в Церкви. Он распространяет этно-националистические идеи в стиле Дугина, которые в конечном счете помогают Путину исполнить свою мечту, считающему, что распад Советского союза был трагедией века. Этого идейного нарратива придерживается Ираклий Гарибашвили. Так что я (с его возвращением) ожидаю ухудшения положения в плане прав человека и репрессией. Это и есть осознанный выбор Бидзины Иванишвили в этом направлении, в направлении ужесточения поляризации.