Гахария: Ферзевый гамбит

Неожиданная отставка премьер-министра Грузии, а точнее – формулировка, с которой Георгий Гахария покинул свой пост, воодушевила оппозицию. В стане противников власти уверены: еще немного и правительство будет вынуждено пойти на серьезные уступки.

После того, как премьер-министр Грузии Георгий Гахария, еще совсем недавно утверждавший о незыблемости позиций правящей партии, внезапно покинул ее ряды, расшатав эти самые позиции, противники власти резко перешли в атаку. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал как преданных сторонников, так и ситуативных партнеров из объединенной оппозиции оставить разногласия и довести дело до конца:

«В отставку ушел премьер-министр правительства-узурпатора Георгий Гахария, не пожелавший брать на себя ответственность за кровопролитное исполнение насилия Иванишвили и массовый разгон людей. Это действительно большая победа оппозиционного единства, Ники Мелия и грузинского народа. В этой ситуации необходима осторожность и своевременное достижение соглашений о внеочередных выборах в условиях новой избирательной комиссии и участия международных наблюдателей».

Ставка на Нику Мелия, уже почти получившего статус мученика в глазах оппозиционно настроенных граждан, и попытка привлечения на его сторону представителей дипломатического корпуса, с некоторыми далеко не последними представителями которого у «Нацдвижения» и его лидеров в последнее время отношения явно не складывались, может говорить о том, что бывший президент явно почувствовал то, что окно возможностей приоткрылось, и если вчера «революцию» делать было явно рано, то, возможно, завтра уже будет поздно.

Похоже, что так же думают и в правящей партии – столь срочное выдвижение нового кандидата в премьеры, с откровенно короткой скамейки запасных, говорит о том, что «Грузинская мечта» не может себе позволить безвластия, пусть и условного. Тем более что задумка оппозиции с привлечением иностранных дипломатов частично удалась – в офисе «Нацдвижения», где забаррикадировался Мелия, появился посол Литвы Андрюс Калиндра, а спустя некоторое время последовала реакция МИД этой страны на ситуацию, сложившуюся в Грузии.

«Решение парламента об отказе от юридической неприкосновенности Ники Мелия, лидера основной оппозиционной партии «Единое национальное движение», и возможный арест политика уменьшают возможность диалога между правящей партией и оппозицией, вызывают вопросы об избирательном правосудии и верховенстве закона в стране. Мы призываем власти Грузии и оппозицию воздерживаться от действий, которые ведут к дальнейшему тупику и расколу общества, а также к возможному применению силы против граждан. Дальнейшее обострение ситуации только еще более навредит перспективам страны», – говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.

Почувствовав слабину, которую «Грузинская мечта» старается прикрыть выводом на передовую силовика, пусть и условного, Ираклия Гарибашвили, оппозиция, в лице Ники Мелия, теперь хоть и транслирует полную готовность к переговорам, но предметом этих переговоров, по ее мнению, сейчас может быть только вопрос назначения даты досрочных выборов:

«Я не хочу никого оскорблять, но г-н Гарибашвили комичен. Его как ребенка убрали с поста премьер-министра, потом снова вернули. «Грузинская мечта» закончилась. В отличие от них, мы не лжем. Я обещал, что не буду платить залог, я не заплатил. Вы обещали, что они не смогут меня схватить, они не смогли. Я по-прежнему обещаю своим друзьям, что в этой стране пройдут новые выборы».

Оппоненты власти считают, что отставка правительства, которая стала обязательной с уходом премьера, может стать толчком к разрешению существующего в Грузии политического кризиса, где треть депутатов отказываются работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов 2020 года.

«Грузинская мечта», потерявшая в лице Георгия Гахария сильную фигуру, тем не менее сдавать партию не собирается, через своих лидеров обещая обеспечить исполнения решения суда об изменении меры пресечения Нике Мелия с залога на заключение.

И, что интересно, ушедший с поста главы правительства и из правящей команды, Гахария внезапно перестал быть для оппозиции целью критики. Если с самого начала его премьерства Гахария обвинялся буквально во всем – от получения российского паспорта из рук самого Владимира Путина и до «главного мясника и кровопийцы» пресловутой «Гавриловской ночи», то теперь, после того, как он, в знак несогласия с готовившимся арестом Мелия, покинул свой пост, громко хлопнув дверью, его образ резко потерял негативный окрас. И вот уже один из лидеров оппозиции Давид Бакрадзе говорит, что уважает поступок одного из главных до последнего времени оппонентов:

«Несмотря на мое однозначно негативное отношение к Георгию Гахария после 20 июня, я уважаю шаг, который он сделал сегодня, его ответственность, потому что этим шагом Георгий Гахария дал шанс «Грузинской мечте» вернуться за стол переговоров. Надеюсь, это произойдет, потому что все остальные пути приведут к стремительному краху «Грузинской мечты».

По мнению многих экспертов, неожиданный шаг Георгия Гахария на самом деле не такой уж неожиданный. Его стабильно высокий рейтинг на фоне общего недовольства работой правительства делал из уже бывшего премьера довольно сильную фигуру, что не могло нравиться отцу-основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, и вопрос отставки Гахария уже стоял на повестке дня довольно давно. Арест же Ники Мелия и вероятные беспорядки, которые могли последовать вслед за этим шагом, могли бы стать формальным поводом для вывода нежелательно усилившейся фигуры из партии. Но Гахария сыграл на опережение, и тем самым сохранил рейтинг, получил невольное уважение оппонентов, а также обеспечил себе политическое алиби, считает политолог Гия Хухашвили:

«Сегодняшним своим шагом он показал, что приказы 20 июня исходили не от него, а на него просто это все, так сказать, повесили. Сегодняшнее его решение подтвердило это. И с отставкой Гахария правительство «Грузинской мечты» полностью потеряло свою легитимность. Так что, как бы сейчас ни развились события, внеочередные выборы неизбежны. Другой вопрос, как к ним прийти максимально безболезненно».

Некоторые наблюдатели видят в ушедшем не только с поста, но и из партии Гахария ту самую третью силу, о которой столько говорилось в последнее время. Большинство экспертов сомневаются в том, что демарш Георгия Гахария сродни демаршу другого Георгия – четвертого президента Маргвелашвили, который, уйдя из-под крыла Иванишвили, ушел и из политики.

Бывший премьер обладает если не командой, то уж точно качествами лидера, вокруг которого команда вполне может образоваться. И тогда оппозиционный спектр Грузии может заиграть новыми красками, способными составить конкуренцию не только новоявленному лидеру оппозиции Нике Мелия, но и самому первому гражданину Иванишвили.