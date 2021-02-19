Кулак Ираклия Гарибашвили: повторение пройденного

В парламенте Грузии на пост премьер-министра официально представлен Ираклий Гарибашвили, уже однажды – с ноября 2013 по декабрь 2015 года – занимавший эту должность. Его кандидатуру и кабинет министров будут утверждать на следующей неделе. Выбором «Грузинской мечты» недовольны оппоненты властей, которые ожидают возвращения к жестким силовым и политическим мерам против их лидеров и сторонников. Сегодня на проспекте Руставели уже были задержаны первые гражданские активисты.

Двух заместителей министров – на ступеньку выше, а вице-премьера – домой, – таким было сообщение Ираклия Гарибашвили после заседания политсовета «Грузинской мечты». Он представил состав обновленного кабинета министров, который будет утверждаться в парламенте вместе с его кандидатурой на следующей неделе. Кресло министра обороны Гарибашвили уступает своему заместителю Джуаншеру Бурчуладзе. А кресло министра инфраструктуры и регионального развития Майи Цкитишвили займет ее заместитель – Ираклий Карселадзе. В ожидании этих новостей в течение дня распространялась информация о том, что с Гарибашвили отказываются работать не только министр инфраструктуры, она же – вице-премьер Майя Цкитишвили, но и министры экономики – Натия Турнава и иностранных дел – Давид Залкалиани.

Видимо, чтобы развенчать слухи о конфронтации Гарибашвили с кадрами подавшего накануне в отставку Георгия Гахария, будущий премьер-министр (а в этом мало кто сомневается), сообщив об изменениях в правительстве, любезно передал слово стоящей рядом Майе Цкитишвили. Но мотив ее ухода еще больше усилил подозрения. По словам Цкитишвили, она воспользовалась тем, что знакома с Гарибашвили со времен работы в банке «Карту», и попросила у него разрешения уйти домой:

«Я искренне попросила его, чтобы он дал мне возможность вернуться к семье, уйти из активной политической жизни и таким образом завершить этот очень интересный, насыщенный девятилетний период моей жизни».

А следующие слова Цкитишвили оказались еще более интригующими. Она, видимо уже на правах «домохозяйки», оказалась единственным бывшим министром, публично поблагодарившим Георгия Гахария, с которым она полтора года трудилась в правительстве в качестве вице-премьера. И только после Гахария Цкитишвили поблагодарила основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили. Такой порядок выражения благодарности за представителями правящей силы еще не наблюдался. На вопрос журналиста – почему она, «пережив» пятерых премьер-министров, не захотела снова работать с Гарибашвили, она практически не ответила:

«Хочу и вас поблагодарить (журналистов), и воспользоваться роскошью не быть больше вашим респондентом».

За нее ответили оппоненты власти, в частности, Хатия Деканоидзе из «Нацдвижения»:

«Между Цкитишвили и Гарибашвили – давнее противостояние. Вот сейчас Гарибашвили ее уволил так, что Цкитишвили вынуждена уйти домой, ей не предложили никакую должность. Все это указывает на очень серьезный внутрипартийный кризис в «Грузинской мечте».

Оппозиционные лидеры сегодня обращали внимание на то, что правящая сила практически перечеркнула перспективу переговоров с ней, назвав Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры. Ведь Гарибашвили отличается своей радикальностью к оппонентам власти и часто прибегает в своих заявлениях в их адрес к языку ненависти.

Именно поэтому еще с утра из стана «Нацдвижения» прозвучали предостережения в адрес властей – даже не сметь штурмовать их партийный офис. Здание, чтобы избежать ареста, уже вторые сутки не покидает председатель «Нацдвижения» Ника Мелия. А его соратник по партии Ника Оболадзе обратился к «Грузинской мечте» и выразил готовность к переговорам от имени всей оппозиции:

«Мы готовы к переговорам. Для этого нужно прекратить политические гонения и начать переговоры о единственно правильном выходе из политического кризиса – досрочных парламентских выборах с новыми правилами. Что же касается Гарибашвили, человека, которого представили на пост премьер-министра, то по отношению к нему в первую очередь на ум приходят такие слова как невежа, радикал, агрессивный и некомпетентный. Это все – Ираклий Гарибашвили. Поэтому мы предупредили их – не вздумайте штурмовать это здание!».

Предложение в «Грузинской мечте» отклонили, напомнив свои условия к бойкотирующей оппозиции – войти в парламент и там обсуждать все вопросы, в том числе и в рамках временной комиссии по установлению нарушений на парламентских выборах 31 октября 2020 года. Об этом сказал вице-спикер Гия Вольский:

«То, что мы слышим от оппонентов – это не предложение о переговорах, это – ультиматум. Они говорят: «Вы уходите, потому что нам не нравятся итоги выборов, не нравится мнение более миллиона избирателей». И в сложившейся политической ситуации должно быть так, как этого желает «коллективный Саакашвили». Но этого не случится».

Оппонентам власти жестких мер от Гарибашвили долго ждать не пришлось. Во второй половине дня обострилась ситуация на проспекте Руставели перед зданием парламента. Там с 1 ноября прошлого года группа активистов движения «За Грузию» протестуют против итогов парламентских выборов. Но только сегодня полиция решила их задержать, не дав им разбить палатку и установить баннер:

«Нам не разрешили установить баннер перед парламентом. Это обычная акция, мы предупредили полицию, даже зачитали соответствующий закон, а им напевать! Этот Гарибашвили устанавливает диктатуру. Гарибашвили, который сейчас пришел (к власти) – диктатор!», – кричал активист Ника Нарсия перед тем, как его вместе с другими 14-ю соратниками задержала полиция. А вечером были задержаны двое представителей «Лело» – Ираклий Купрадзе и Саба Буадзе. Они пришли к парламенту в знак солидарности с активистами.

Задержания и усиленные наряды полиции представители «Грузинской мечты» объяснили стремлением четко следовать букве закона. Активистов же назвали представителями «Нацдвижения», которое жаждет революции. Отвергают в «Мечте» и наличие кризиса в правящей силе. Спикер парламента Арчил Талаквадзе на вопрос – почему вице-спикер Майя Цкитишвили ушла из политики, ответил философски: «У всего есть свое начало и конец».

Завтра парламент, в котором «Грузинская мечта» представлена большинством, а это 90 депутатов, приступит к комитетским слушаниям для утверждения Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра и его кабмина.