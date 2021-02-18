После Гахария. «Грузинская мечта» заменила опору

Ушедшему в отставку с поста премьер-министра Георгию Гахария партия власти нашла замену уже через полдня – преемником станет Ираклий Гарибашвили. Он, уже работавший на этой должности, ныне министр обороны, известен своей решительностью по отношению к политическим оппонентам. Как теперь будет развиваться и без того обострившийся до предела политический кризис в Грузии?

«Второе пришествие» Ираклия Гарибашвили на пост главы правительства многих повергло в шок, и некоторые даже сочли его плохой приметой. Ожидалось, что «Грузинская мечта» преемником назовет председателя партии Ираклия Кобахидзе или мэра Тбилиси Каху Каладзе. В грузинских соцсетях, не скрывая ужаса, допускали, что новым премьером станет министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе или же, скрестив пальцы, называли бывшего министра юстиции Тею Цулукиани.

Между тем, другие кандидатуры, кроме Гарибашвили, и не рассматривались, – заверяли один за другим представители «Грузинской мечты» после заседания политсовета партии и последовавшего за ним собрания парламентского большинства. А депутат Созар Субари даже рассказал журналистам о том, как все с восторгом встретили кандидатуру Гарибашвили, потому что он – «опора «Грузинской мечты».

Сам избранник пообещал, что в случае утверждения его кандидатуры, он постарается быстро наладить ситуацию в стране:

«Наша страна стоит перед множеством вызовов. Это, в первую очередь, ковид-пандемия, безработица, экономические проблемы и тяжелое положение населения. Все это требует быстрого реагирования. Мы намерены оперативно решить проблемы наших граждан. Я скажу очень коротко: мы очень скоро восстановим порядок и то равновесие, которое необходимо для нашей страны, чтобы она продолжила нормальное функционирование, в рамках Конституции».

В оппозиции назначение Гарибашвили расценили как продолжение «Грузинской мечтой» игры мускулами. Кандидата в новые премьеры, бывшего премьера и министра внутренних дел, ныне министра обороны, Алеко Элисашвили – лидер партии «Граждан» – назвал наихудшим выбором «Грузинской мечты» и плохим сигналом Грузии и миру:

«Мы же уже видели, каким премьер-министром был Ираклий Гарибашвили. Результат – ноль. Он сам мучился и страну мучил. То же самое будет и сейчас. «Грузинская мечта» должна была подобрать такого человека, который сделал бы шаги к деэскалации, был бы сторонником переговоров, кто мог бы выслушать требования оппозиции. А они выбор остановили на самом конфронтационном человеке, который готов живьем съесть «националов».

На «бис» Ираклия Гарибашвили вызвали после отставки премьер-министра Георгия Гахария, который выразил надежду на то, что она остановит усиление поляризации и углубление политического кризиса из-за дела лидера «Нацдвижения» Ники Мелия. Утром, заявляя о своей отставке, Гахария говорил, что с арестом Мелия стоило бы повременить, когда на кону стоят безопасность людей и риск усугубления кризиса в стране.

Однако эти надежды не оправдались.

Впрочем, опасно события начали развиваться еще накануне. Сторонники Ники Мелия, после того, как суд изменил ему меру пресечения с залога на арест, заняли оборону в партийном офисе, вместе представителями почти всех оппозиционных партий, и обещали, что без боя Мелия не сдадут.

(Ника Мелия обвиняется в организации так называемого «штурма парламента» в ходе протестных акции в июне 2019 года. Оппозиционер с первого ноября 2020-го, после октябрьских парламентских выборов, в знак протеста против их фальсификации и политизации уголовных дел в стране отказывается носить электронный браслет слежения и платить залог за условное освобождение. На основании этого, парламент лишил его депутатской неприкосновенности.)

Власть начала стягивать к офису «Нацдвижения» усиленные наряды полиции и кареты скорой помощи. И лишь после того, как Гахария подал в отставку, МВД заявило, что на время приостанавливает исполнение решения суда. Но, судя по последовавшему вскоре заявлению председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, оппозиционеру Мелия не стоит расслабляться. Кобахидзе посоветовал Мелия сдаться самому, пока «Мечта» будет занята утверждением нового премьер-министра и правительства.

Кобахидзе не стал акцентировать внимание ни на праве Мелия обжаловать решение суда, ни на заявлениях послов ЕС и США и других западных партнеров о рисках ареста лидера главной оппозиционной силы. Лидер «Грузинской мечты» счел арест Мелия вопросом государственности:

«В стране, в которой не обеспечено исполнение закона, тем более, когда виновники отвечают таким грубым вызовом, не состоится государство. Более того, неисполнение закона будет способствовать политической радикализации и поляризации в стране. Наша ответственность, как власти – прочно и строго защитить достоинство государства».

Впрочем, в речи Кобахидзе многие отметили и его собственные интересы. Среди них директор Центра европейских исследований Фонда Рондели Каха Гоголашвили:

«Грузинской мечте» будет очень трудно, ошибки будут. Потому что Кобахидзе очень явно демонстрирует свои личные симпатии и антипатии. У него, как у политика, слишком сильны эмоциональные проявления, очевидно, что им правят эмоции, и это очень плохо. К счастью, не все зависит только от правящей силы, важна роль оппозиции, и она пока ведет себя более адекватно».

Каха Гоголашвили, анализируя заявления американских конгрессменов, европарламентариев, дипломатов, выражающих опасение, что Грузия может вернуться в 90-е годы прошлого века, и считающих, что «грузинский народ заслуживает лучшего», предполагает, что очень скоро «Грузинской мечте» придется пойти на компромиссы в переговорах с оппозицией, в том числе и в вопросе назначения досрочных выборов.

Между тем, наблюдатели делают из происходящего еще один вывод: основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, которому сегодня исполнилось 65, на самом деле никуда не ушел, во главе правительства оказались два Ираклия – Кобахидзе и Гарибашвили, известные беспрекословным подчинением Иванишвили.

Нового премьер-министра парламент должен утвердить в течение двух недель. Необходимых голосов у «Грузинской мечты» достаточно, и, судя по ее молниеносным шагам, она успеет с этим справиться и в более сжатые сроки.