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Ираклий Карселадзе: В 2021 году 150 населенных пунктов впервые получат централизованное водоснабжение
Сегодня, 20 февраля, в парламенте Грузии рассматривается вопрос о доверии правительству. В формате комитетов будут заслушаны кандидаты в министры окружающей среды и сельского хозяйства, экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры, финансов, иностранных дел. На совместных комитетских заседаниях также обсудят правительственную программу на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства», представленную кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Гарибашвили.
Как отметил кандидат в министры регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе на комитетском слушании в парламенте Грузии, «самой важной задачей для министерства, наряду с дорогами, является водоснабжение, канализация, системы, которые также жизненно важны, и 2020 год в этом тоже был очень продуктивным».
По его словам, только в 2019-2020 годах в результате инвестирования 500 миллионов лари были улучшены системы водоснабжения для 360 тысяч бенефициаров, и особенно примечательно, что впервые в истории круглосуточное водоснабжение осуществляется в Кутаиси, Чиатуре и Зугдиди.
Ираклий Карселадзе сообщил, что уже в 2021 году в результате инвестирования 349 миллионов лари в системы водоснабжения и канализации впервые получат централизованное водоснабжение 220 тысяч человек в 150 населенных пунктах страны.
- Слушания членов кабмина Гарибашвили продолжатся и завтра, 21 февраля. 22 февраля члены нового правительства встретятся с политическими группами – парламентским большинством и оппозицией. В этот же день на пленарном заседании парламент примет решение о выражении доверия новому правительству. Для его утверждения необходимо согласие более 75 депутатов. Правящая партия «Грузинская мечта» представлена в законодательном органе 90 парламентариями.
Другие новости дня
За сутки на Северном Кавказе умер 31 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 645
За последние сутки на Северном Кавказе умер 31 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 645.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 16 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Дагестане - четыре, в Адыгее - два, в Калмыкии - пять, Ингушетии и Кабардино-Балкарии по одному.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7 628 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 162 человека.
- Краснодарский край + 162 (37 176 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 152 (46 509)
- Кабардино-Балкария + 76 (20 407)
- Дагестан + 60 (29 411)
- Калмыкия + 50 (18 659)
- Карачаево-Черкесия + 47 (18 714)
- Северная Осетия + 39 (15 440)
- Ингушетия + 26 (14 600)
- Адыгея + 19 (13 679)
- Чечня + 14 (11 206)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 225 801 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 20 февраля, выявлено 4 151 984 человека с коронавирусом.
В Махачкале избит координатор штаба Алексея Навального
В ночь на 20 февраля в пригороде Махачкалы был избит координатор создающегося здесь штаба оппозиционного политика Алексея Навального Руслан Аблякимов. До этого несколько дней за активистов следили неизвестные.
«В районе 23:00 я находился вместе с двумя знакомыми девушками на смотровой на склоне горы Тарки-Тау. С двух сторон подошли около семи молодых людей, повалили на землю, начали меня бить ногами по голове. Потом подняли, спрашивают - что ты здесь делаешь? Зачем из Москвы приехал? Ничего не отвечал, продолжили бить. Хотели скинуть с горы, но их заводила остановил», - рассказал Абляков Кавказ.Реалии.
Координатор махачкалинского штаба Навального добавил, что напавшие не тронули девушек, оттеснив их в сторону во время избиения, а затем всю дорогу не скрываясь следовали за ними на машинах. Активист подал заявление в РОВД Советского района Махачкалы и прошел обследование в травмпункте.
«Было подозрение на сотрясение мозга, потому что сильно тошнило, но врач зафиксировал только гематомы», - добавил Руслан Аблякимов.
Он не сомневается в том, что избиение связано с политической деятельностью – перед этим несколько дней за ним следили, поступали прямые угрозы от неизвестного, которого активист предположительно называет сотрудником Центра по противодействию экстремизму МВД Дагестана.
Редакция Кавказ.Реалии не располагает комментарием пресс-службы МВД по Дагестану.
- Ранее Фонд борьбы с коррупцией заявил о готовящемся открытии штаба Алексея Навального в Махачкале. Сообщается, что пока для него ищут помещение.
Ника Мелия: Визит члена Сейма Литвы в это трудное время служит спасению демократии
«Визит председателя комитета по иностранным делам Сейма Литвы в это трудное время служит спасению демократии», - сказал председатель «Национального движения» Ника Мелия в связи с визитом Жигимантаса Павильониса.
По словам Мелия, обеспокоенность стратегических партнеров Грузии в основном связана с будущим страны, потому что в таком состоянии никто не примет ни в НАТО, ни в ЕС.
«Сегодня вся оппозиция и общество объединились не для поддержки Ники Мелия, мы реально боремся за спасение демократии. Пока власть не осознает, что должна признать оппозицию, процессы не будут нормализованы. Если во время визита нашего главного союзника что-то стоит на первом плане, так это наша перспектива на последующие годы. Никто в НАТО и ЕС не станет дожидаться государства, находящегося в таком состоянии», — сказал Ника Мелия.
- Политический кризис в Грузии резко обострился из-за намерения властей заключить под стражу лидера оппозиции Нику Мелия. Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Его вина не доказана, однако прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ранее Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, чтобы избежать ограничения свободы. Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.
- 17 февраля более 500 соратников и сторонников оппозиции собрались в офисе ЕНД, выражая поддержку Мелия. 18 февраля утром полиция уже планировала штурм здания, однако он был отменен после того, как в отставку неожиданно подал премьер-министр Георгий Гахария. Он заявил, что у него возникли разногласия с членами правящей команды по поводу реакции на действия Мелия.
Глава Роскосмоса ответил на посадку американского марсохода мемами
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в твиттере две картинки после успешной посадки на Марсе американского аппарата «Персеверанс».
На одной фотография Рогозина смонтирована к снимку, сделанному марсоходом с планеты, картинка сопровождается подписью: «Первое, что увидели американцы на Марсе».
Второй твит содержал картинку с изображением группы марсиан, которые держат растяжку с лозунгами на английском «Янки, возвращайтесь домой» и плакат «Марс для марсиан».
Позднее сообщения были удалены. До недавнего времени личный твиттер чиновника был одновременно официальным твиттером Роскосмоса. В официальном телеграм-канале госкорпорации американское космическое агентство НАСА было поздравлено с успешной посадкой заместителем Рогозина Сергеем Савельевым.
Мосгорсуд оставил в силе решение отправить Навального в колонию
При этом Мосгорсуд зачел в срок отбывания наказания время, которое Навальный провел под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года, а также месяц в СИЗО «Матросская тишина». С учетом этого, оппозиционер будет находиться в колонии около 2 лет и 5 месяцев, а не 2 года и 8 месяцев, как следовало из решения Симоновского суда.
Навальный был приговорен в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили еще на год). В феврале 2021 года суд заменил это наказание на реальное заключение по представлению Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство посчитало, что политик нарушает условия своего наказания и скрывался от него.
Защита Навального настаивает, что Навальный не скрывался, а проходил реабилитацию в Германии. А у инспекции ФСИН был адрес оппозиционера, по которому Симоновский суд направлял документы. Прокурор в ответ заявила, что политик пытался декларировать «право быть выше закона», так как, он должен был являться на регистрацию, когда ему скажут, а не когда ему удобно.
В последней речи в ходе заседания политик заявил, что не жалеет, что вернулся в Россию, что сила - в правде, а Россия «будет не только свободной, но и счастливой».
Навальный прокомментировал решение Мосгорсуда: «Полтора месяца скинули - уже нормально».
- Само дело «Ив Роше», по которому Навальный был осужден, он и его сторонники считают политически мотивированным. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что рассмотрение дела нарушило право Навального на справедливое разбирательство.
- В субботу в здании Бабушкинского суда запланирован еще один суд с участием политика. Мировой судья, как ожидается, вынесет приговор по делу о клевете против участника съемки рекламного ролика за поправки в Конституцию, которого, как утверждает следствие, Навальный назвал холуем и предателем.
Иване Мачавариани: В ближайшие 3-4 года основной вызов правительства - это сокращение внешнего долга
Сегодня, 20 февраля, в парламенте Грузии рассматривается вопрос о доверии правительству. В формате комитетов будут заслушаны кандидаты в министры окружающей среды и сельского хозяйства, экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры, финансов, иностранных дел. На совместных комитетских заседаниях также обсудят правительственную программу на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства», представленную кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Гарибашвили.
По заявлению кандидата в министры финансов Грузии Иване Мачавариани, основной вызов правительства в ближайшие 3-4 года - это сокращение внешнего долга. Как заявил он, представляя правительственную программу на совместном заседании пяти комитетов парламента, необходимо с 2022 года начать сокращение внешнего долга и, соответственно, дефицита.
«В этом году прогнозируется рост экономики в пределах 4%. Только в 2020 году экономика Грузии потеряла 4 миллиарда лари. В 2020-2021 годах общие потери составят 8,5 млрд лари. Несмотря на то, что в 2021 году ожидается окончание пандемии, в течение следующих 3-4 лет в мире и у наших торговых партнеров менее ожидаем быстрый экономический подъем.
Нашим основными вызовом в данные годы будет сокращение государственного долга, исходя из негативных эффектов пандемии, который в отношении внутреннего валового продукта (ВВП) превысил 60%-й порог. Параллельно с сокращением долга должен ежегодно сокращаться и дефицит. Необходимо с 2022 года его радикальное сокращение и возвращение к допандемической отметке. Но важно, чтобы это не происходило за счет таких экономических мероприятий, которые помешают экономическому росту и не позволят нам иметь быстрый подъем в постпандемический период», - сказал Иване Мачавариани.
- Слушания членов кабмина Гарибашвили продолжатся и завтра, 21 февраля. 22 февраля члены нового правительства встретятся с политическими группами – парламентским большинством и оппозицией. В этот же день на пленарном заседании парламент примет решение о выражении доверия новому правительству. Для его утверждения необходимо согласие более 75 депутатов. Правящая партия «Грузинская мечта» представлена в законодательном органе 90 парламентариями.
За сутки в Южной Осетии выявлено 7 новых случаев инфицирования COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в самопровозглашенной республике Южная Осетия выросло за сутки на 7 и достигло 3008.
«В республике за сутки проведено 82 исследования, из них подтверждены еще 7 случаев коронавируса. Сняты с учета за сутки 12, всего выписаны 2129 пациентов», - сообщила сегодня, 20 февраля, информагентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. Под наблюдение медиков остаются 879 человек.
Всего за время пандемии коронавируса проведено 17938 исследований, скончались более 70 человек.
Турнава: В результате запланированных реформ восстановление экономики Грузии произойдет очень быстро
Сегодня, 20 февраля, в парламенте Грузии рассматривается вопрос о доверии правительству. В формате комитетов будут заслушаны кандидаты в министры окружающей среды и сельского хозяйства, экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры, финансов, иностранных дел. На совместных комитетских заседаниях также обсудят правительственную программу на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства», представленную кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Гарибашвили.
Выступая на совместном заседании парламентских комитетов: финансово-бюджетного, по отраслевой экономике и экономической политике, аграрным вопросам, окружающей среде и природным ресурсам и региональной политике и самоуправлению, и.о. министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила: «Мы абсолютно уверены, что по-прежнему удержим макроэкономическую стабильность и очень быстро начнем оздоровление экономики».
По словам Натии Турнава, последним знаком и подтверждением этому является оценка международной рейтинговой компании «Fitch», которая оставила суверенный кредитный рейтинг Грузии без изменений.
«Это означает, что не только мы убеждены, что по результатам запланированных реформ произойдет очень быстрое восстановление экономики и макроэкономической стабильности ничего не угрожает, а именно так оценивают это международные организации и международные рейтинговые агентства. Так сегодня выглядит Грузия в глазах иностранцев в постпандемический период с инвестиционной точки зрения - как макроэкономически устойчивое, привлекательное, благонадежное и ориентированное на реформы государство. Такая оценка также отражена в седьмом обзоре программы Международного валютного фонда, в котором говорится, что страна по-прежнему продолжает следовать евроатлантическому курсу и проводить реформы, ориентированные на Европу», - сказала Турнава.
- Слушания членов кабмина Гарибашвили продолжатся и завтра, 21 февраля. 22 февраля члены нового правительства встретятся с политическими группами – парламентским большинством и оппозицией. В этот же день на пленарном заседании парламент примет решение о выражении доверия новому правительству. Для его утверждения необходимо согласие более 75 депутатов. Правящая партия «Грузинская мечта» представлена в законодательном органе 90 парламентариями.
Прибывший в Тбилиси член сейма Литвы призывает власти Грузии пойти на уступки оппозиции
Власти Литвы готовы выступить посредниками диалога между оппозицией и властями Грузии, который поможет разрешить существующий политический кризис. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Зигимантас Павильонис, прибывший в Тбилиси.
Рабочий визит Павильониса в Грузию был спланирован в чрезвычайном режиме, вскоре после того, как суд принял решение о задержании лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. Сам литовский политик заявил, что в Тбилиси планирует провести встречи как с представителями правящей партии «Грузинская мечта», так и оппозиции.
Сегодня утром у Павильониса состоялись переговоры с лидерами «Европейской Грузии», а затем и с руководством «Единого национального движения». По данным телекомпании «Мтавари», также у него назначена встреча с грузинским коллегой - председателем комитета по международным отношениям парламента Грузии Николозом Самхарадзе.
«Говорите друг с другом, прекратите политические репрессии, освободите политических заключенных, прекратите политические дела в судах, которые не способствуют процессу, и начните наведение мостов в будущее. Мы готовы помочь. Именно поэтому я надеюсь на то, что дело Ники Мелия разрешится положительно», - заявил Павильонис после встречи в офисе ЕНД.
Он считает, что сейчас власти Грузии должны пойти на уступки, однако, в конечном счете, необходимо найти решение, которое бы оказалось приемлемым для всех сторон. Павильонис также указал, насколько сотрудничество властей и оппозиции важно для процесса интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Это ваш выбор - быть лидером или стать жертвой различных внутренних и внешних ударов, - отметил член сейма Литвы.
«Когда Литва вступала в ЕС и НАТО, правые и левые всегда работали вместе. [Оппоненты] нас никогда не задерживали. Если репрессии и конфликт продолжатся, если продолжится путь угроз, шансы Грузии уменьшатся. Членами НАТО и ЕС становятся только лучшие», - добавил он.
- Политический кризис в Грузии резко обострился из-за намерения властей заключить под стражу лидера оппозиции Нику Мелия. Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Его вина не доказана, однако прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ранее Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, чтобы избежать ограничения свободы. Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.
- 17 февраля более 500 соратников и сторонников оппозиции собрались в офисе ЕНД, выражая поддержку Мелия. 18 февраля утром полиция уже планировала штурм здания, однако он был отменен после того, как в отставку неожиданно подал премьер-министр Георгий Гахария. Он заявил, что у него возникли разногласия с членами правящей команды по поводу реакции на действия Мелия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
COVID-19 в Армении: число случаев коронавируса за сутки увеличилось на 223
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 223, в общем составив 170 234. По состоянию на 11:00 20 февраля число выздоровевших пациентов увеличилось на 113 и сейчас составляет 161 903.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще один человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3159.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 799 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4373, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 700 797 (3509 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса нового типа
В России зарегистрирована третья вакцина от ковида отечественного производства - «КовиВак» разработки научного Центра имени Чумакова. Препарат основан на «убитом» вирусе, его эффективность не раскрывалась.
«КовиВак» доставляет в организм фрагменты «убитого» коронавируса нового типа, чтобы вызвать иммунную реакцию. Это считается классической схемой работы вакцин, аналогичные препараты уже разработаны и применяются в Китае и Индии.
Разработчики препарата еще не отчитывались о его эффективности. Для его производства требуются лаборатории высокого уровня биологической защиты, что сокращает массового выпуска. В Центре Чумакова рассчитывают, что к середине марта смогут производить до 400 тысяч доз в неделю. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала ранее, что вакцинация «КовиВаком» ожидается с конца марта, цитирует ее «Интерфакс».
- Эффективность существующих инактивированных вакцин от коронавирусной инфекции ниже, чем у применяемых препаратов, разработанных по другим методикам. Китайская CoronaVac показала эффективность 50.4 процента при применении в Бразилии. Разработчики китайской Vero заявляют об эффективности 79%.
- До регистрации «КовиВака», в России были зарегистрированы вакцины «Спутник V», разработанную в центре имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Масштабное производство запущено только у «Спутника», ее эффективность оценивается разработчиками в 91,6 процента.
В Грузии выявлено 396 новых случаев коронавируса, выздоровели 469 человек
В Грузии за минувшие сутки выявлено 396 новых случаев коронавируса, выздоровели 469 инфицированных, 19 пациентов скончались. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
По настоящее время в Грузии с начала пандемии подтверждено 268 097 случаев коронавируса, общее количество выздоровевших составляет 261 066 человек, умерли - 3 425.
Почти 43% новых случаев, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 170. В Имеретии выявили 59 фактов, в Шида Картли – 41, в Кахетии – 32, в Самегрело и Земо Сванети – 27, в Гурии – 25, в Квемо Картли – 11, в Аджарии – 8. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 6 новых случаев заражения, в Мцхета-Мтианети – 9, а в Самцхе-Джавахети – 8.
За последние 24 часа проведено 18 015 тестов на коронавирус, в том числе 11 021 экспресс-теста на антигены и 6 994 PCR-теста.
Ежедневная положительная выявляемость составила 2,2%, за последние 14 дней - 2,6%, за 7 дней - 2,4%.
На карантине находится 281 человек, в стационарах - 1 769, в клинических гостиницах - 228.
Парламент Грузии начал процедуру утверждения нового правительства
Вопрос о доверии правительству Грузии сегодня, 20 февраля, рассматривают комитеты парламента страны. В формате комитетов будут заслушаны кандидаты в министры окружающей среды и сельского хозяйства, экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры, финансов, иностранных дел. На совместных комитетских заседаниях также обсудят правительственную программу на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства», представленную кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Гарибашвили.
Слушания членов кабмина Гарибашвили продолжатся и завтра, 21 февраля. 22 февраля члены нового правительства встретятся с политическими группами – парламентским большинством и оппозицией. В этот же день на пленарном заседании парламент примет решение о выражении доверия новому правительству. Для его утверждения необходимо согласие более 75 депутатов. Правящая партия «Грузинская мечта» представлена в законодательном органе 90 парламентариями.
В обновленном составе правительства будут всего два новых министра. На пост главы Минобороны Грузии Гарибашвили предложил Джуаншера Бурчуладзе, а руководителем Министерства регионального развития – Ираклия Карселадзе.
- Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД).
- Правящая партия «Грузинская мечта» представила на должность главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили, который уже возглавлял грузинское правительство в 2013-2015 годах, а в кабинете Гахария занимал пост министра обороны.
Меркель заявила об отсутствии прогресса в соглашениях по Донбассу
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии прогресса в Минских договоренностях по Донбассу.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер подчеркнула, что конфликт на востоке Украины и поведение России – это важная тема, которая стоит перед трансатлантическим объединением Евросоюза и США.
По словам Меркель, Вашингтон и Брюссель должны сотрудничать с Москвой, обращая внимание на имеющиеся разногласия по поводу урегулирования ситуации в Донбассе.
На днях руководитель офиса украинского президента заявил, что Минские соглашения в том виде, в котором они подписаны, выполнить невозможно. При этом Киев заверил, что со своей стороны выполнит принципы, заложенные в договоренностях.
В свою очередь представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов недавно упрекнул Украину в обострении обстановки в регионе и отказе от обязательств по прекращению огня.
- Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда части Донецкой и Луганской областей Украины вышли из-под контроля Киева.
- Жертвами конфликта стали 13 тысяч человек. Не менее полутора миллионов мирных граждан покинули свои дома.
- В регионе урегулированием конфликта занимается трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ.
- Выработкой политического решения конфликта занимается «Нормандская четверка» – четырехсторонняя группа глав государств и руководителей МИД. В группу входят Германия, Россия, Украина и Франция.
- Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооруженных сепаратистов на востоке Украины. Москва все обвинения отвергает.
Джо Байден: Америка вернулась на мировую арену, трансатлантический союз вернулся
Америка вернулась на мировую арену, трансатлантический союз вернулся. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Байдена, Вашингтон полностью настроен на то, чтобы сотрудничество Европы и Америки продолжалось. «Демократия не возникает сама по себе и должна одержать победу над автократией», – сказал Байден.
Байден в своей речи отметил, что Россия совершала злонамеренные и согласованные действия для подрыва демократии в Соединенных Штатах, Европе и других странах. Кремль такие сообщения всегда отвергал.
Президент призвал европейских союзников твердо стоять на позициях Вашингтона. При этом Байден позитивно оценил продление российско-американского договора о сокращении ядерных арсеналов.
Президент США подчеркнул, что Вашингтон останется приверженцем территориальной целостности Украины.
Помимо прочего, США, по словам Байдена, внесут два миллиарда долларов в программу COVAX Всемирной организации здравоохранения. Благодаря программе неблагополучные страны смогут получить вакцину от коронавируса.
Джо Байден стал первым президентом США, выступившим с речью на Мюнхенской конференции.
Кроме того, ранее сегодня президент США выступил на виртуальной встрече «Большой семерки» (G7). Высокопоставленный сотрудник Белого дома заявил журналистам, что участие Байдена во встречах G7 и в конференции в Мюнхене знаменует решительный призыв к объединению трансатлантического альянса и партнерства.
- В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Ранее в группу входила и Россия. В годы ее участия объединение называлось G8. Россия была де-факто исключена из группы после аннексии Крыма в 2014 году.
В Абхазии за сутки выявлен 21 новый случай инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 221 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 21 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 59 человек, 49 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Ткварчельской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 15, в сухумском российском военном госпитале - 19 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12671 человек. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11947 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Крупный пожар в Гудауте привел к трагическим последствиям
Крупный пожар в Гудауте привел к трагическим последствиям. Сигнал о возгорании в частном гостевом доме поступил в пожарную часть в 17 часов 10 минут. К приезду пожарных пламя охватило несколько этажей строения, сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
В гостевом доме проживали семьи с детьми. В тушении пожара были задействованы 3 пожарных расчета ПСЧ Гудауты. При тушении пожара в помещении были обнаружены тела двоих детей 2018 и 2020 годов рождения.
«Лело» протестует против назначения Гарибашвили – задержаны пять человек
Пять человек были задержаны на акции против выдвижения кандидатуры Ираклия Гарибашвили на пост премьера Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Митинг у здания парламента в центре Тбилиси проводили члены молодежного крыла оппозиционной партии «Лело». Собравшиеся считают, что назначение Гарибашвили только усилит политическую напряженность и поляризацию в обществе.
«Мы ожидали, что кто-то проявит здравый смысл и выдвинет кандидата, у которого будут умственные и моральные ресурсы для окончания этого кризиса путем соглашения. Но они выдвинули кандидатуру человека, политическим наследием которого считается только коррупция и невежество. Мы вновь призываем их одуматься», - сказал один из лидеров «Лело» Саба Буадзе.
Ситуация обострилась, когда протестующие попытались оставить протестную надпись на тротуаре. Полицейские помешали им. Именно в это время начались задержания. По информации «Лело», в участок доставили членов политического совета партии Сабу Буадзе, Тазо Датунашвили и Ираклия Купрадзе, а также представителей молодежного крыла Луку Тевзадзе и Георгия Талахадзе.
Всем задержанным вменяется в вину неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов (статья 173 Кодекса административных правонарушений Грузии).
К настоящему времени акция «Лело» у парламента уже завершена. Ранее сегодня полиция задержала у законодательного органа еще 20 человек – гражданских активистов, требовавших досрочных парламентских выборов и пытавшихся установить палатки, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Число задержанных на протестной акции в Тбилиси увеличилось до 20-ти
До 20 человек увеличилось число задержанных на протестной акции у парламента Грузии в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Формула» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Среди задержанных активисты разных общественных движений и организаций оппозиционной направленности, которые требуют назначения досрочных парламентских выборов. В течение двух последних месяцев их палатки были установлены у заднего входа в здание законодательного органа. Сегодня же демонстранты попытались перенести их на проспект Руставели. Полицейские помешали им. Они окружили примерно полсотни демонстрантов, отобрав у них палатку. Несколько раз эта ситуация повторялась. В ходе стычек неоднократно демонстранты и сотрудники МВД оказывались на проезжей части, что затрудняло передвижение автомобилей.
В ведомстве считают, что все задержанные нарушили статью 173 Кодекса административных правонарушений, которая подразумевает неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов.
Член «Единого национального движения» и депутат парламента Леван Хабеишвили, прибывший на место, попросил объяснить, почему полицейские не позволили гражданам реализовать свое конституционное право и опротестовать политический и экономический кризис, существующий в стране. «Вместо того, чтобы позволить пришедшим воспользоваться их конституционными правами, полиция украла у них палатку. Палатку украли и лично у меня», - заявил Хабеишвили. Долгое время он требовал от сотрудников МВД либо вернуть палатку, либо составить протокол о краже. Ему обещали вернуть ее, но позже.
Сейчас ситуация у парламента остается напряженной. Там проходит еще одна протестная акция - активисты оппозиционной партии «Лело» протестуют против назначения премьер-министром Грузии Ираклия Гарибашвили. Сегодня он представил законодательному органу обновленный состав кабинета министров Грузии.
На месте мобилизовано большое количество сотрудников правоохранительных органов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Армении одобрили использование вакцин Sputnik V, AstraZeneca и Pfizer
Профессиональная комиссия одобрила использование в Армении трёх вакцин от коронавируса: Sputnik V, AstraZeneca и Pfizer .
По словам министра здравоохранения Анаит Аванесян, вакцинация начнет проводиться в Армении уже с марта, хотя, как она отметила, небольшое число прививок уже было сделано с помощью Sputnik V.
Армения еще в прошлом году с целью приобретения вакцины против коронавируса присоединилась к международной инициативе COVAX FACILITY, которая нацелена на предоставление всем заинтересованным странам равных возможностей приобрести имеющуюся на рынке вакцину.
К примеру, была предложена вакцина, разработанная специалистами британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, которая имеет относительно низкую эффективность - 70%, вакцина американо-германского совместного производства Pfizer с эффективностью 95%, американская Moderna с эффективностью более 94%. Параллельно Армения вела переговоры о приобретении российской вакцины Sputnik V.
Специалист в области здравоохранения Давид Мелик-Нубарян, сравнивая эти вакцины, сказал: «С чисто технической точки зрения, например, Sputnik V имеет некоторые преимущества. Например, если Moderna и Pfizer требуют особого режима хранения и транспортировки, то есть, очень низких температур, они очень чувствительны к вибрации, то в случае с вакциной Sputnik V таких требований нет. С этой точки зрения и AstraZeneca, и Sputnik V будет легче применять в Армении. Представьте, вакцину надо перевезти из Еревана в Мегри, понятно, что там будет большое количество вибраций, будет очень сложно обеспечить температурный режим, который у Pfizer составляет -70. С этой точки зрения они более приемлемы для нас».
Вакцинация от коронавируса в Армении будет проводиться в два этапа. Согласно списку, на первом этапе в группы риска входят: постояльцы и сотрудники учреждений социальной защиты, медицинские работники, люди в возрасте 65 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями. Дети в настоящее время не включены в программу обязательной вакцинации.
По словам министра здравоохранения, вакцинация в Армении не будет обязательной, она будет только добровольной. Для тех, кто находится в группе риска, вакцинация будет бесплатной. Однако неизвестно, во сколько обойдется вакцина для граждан, не входящих в группу риска.
Иран назвал условие для «немедленного» закрытия ядерной программы
Иран "немедленно закроет" свою ядерную программу сразу после отмены американских санкций, передает Reuters. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Зариф, подтвердив согласие Тегерана вернуться за стол переговоров с Вашингтоном.
Он заверил, что Иран никогда не стремился к ядерному оружию и что оно не является частью иранской оборонной доктрины. "Отмените все санкции и дайте шанс дипломатии", – сказал министр.
Накануне администрация Джо Байдена выразила готовность возобновить сделку, из которой прошлый американский президент вышел в 2018 году.
Тегеран назвал 23 февраля крайним сроком для США: если к этому моменту Вашингтон не приступит к отмене санкционного режима, Иран грозит запретить доступ к своим атомным объектам Международному агентству по атомной энергии. Соединенные Штаты и европейские участники соглашения призвали Иран воздержаться от этого шага и повторили свою обеспокоенность недавними действиями Тегерана, направленными на производство урана с обогащением до 20 процентов и металлического урана, который используется для производства ядерной бомбы.
Зариф, в свою очередь, говорил в недавнем интервью, что новая американская администрация, по его мнению, не только не выполнила свои обязательства, но и продолжает политику "максимального давления" Трампа.
Гарибашвили сообщил, что в правительстве Грузии будет два новых министра
Кандидат на пост главы правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в Кабмине будет два новых министра.
На пост министра обороны страны будет представлена кандидатура действующего заместителя главы ведомства – Джуаншера Бурчуладзе.
Пост министра регионального развития и инфраструктуры Грузии займет Ираклий Карселадзе. Он был заместителем руководителя ведомства и главой Департамента автомобильных дорог.
Экс-министр инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила, что приняла решение уйти из активной политики.
Все остальные министры прошлого кабинета Георгия Гахария останутся на своих должностях.
Парламентское большинство планирует утвердить обновленный состав правительства уже в понедельник, 22 февраля.
- Ранее «Грузинская мечта» представила на пост премьер-министра кандидатуру Ираклия Гарибашвили. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2012 года он был главой МВД, а с ноября 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял правительство. В сентябре 2019 года Гарибашвили вернулся в Кабмин на пост главы оборонного ведомства.
- Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра накануне утром. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. Он считает, что «исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни граждан или создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым».
Россиянина, следившего за журналистом Габуния, приговорили к четырем годам тюрьмы
Россиянина Магомеда Гуциева, задержанного в июне прошлого года в Тбилиси, приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии.
По информации ведомства, суд установил, что Гуциев пересекал границу Грузии по поддельному паспорту на имя Васамбека Бокова в период с 2 октября 2016 года до 11 марта 2020 года, а также использовал фальшивый документ внутри страны. Кроме того, с 11 февраля до 13 июня 2020-го он систематически незаконно отслеживал журналиста телекомпании «Мтавари архи» Георгия Габуния и собирал информацию о нём.
Гуциев признан виновным по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 151 (преследование), статья 157 (посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные), статья 344 (незаконное пересечение государственной границы Грузии) и статья 362 (использование поддельных удостоверения личности или иных официальных документов).
- Гражданина России задержали в Тбилиси в июне прошлого года. Гендиректор «Мтавари архи» Ника Гварамия тогда заявил, что задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Позже Гварамия заявил, что Магомед Гуциев (Васамбек Боков) не является киллером. По его информации, задержан лишь один член группы, посланной ликвидировать скандального журналиста.
- В СГБ Грузии после задержания россиянина подтвердили, что речь шла о подготовке заказного убийства. «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», – было сказано в заявлении СГБ Грузии.
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия предложила Африке 300 миллионов доз вакцины «Спутник V»
Россия предложила африканским странам 300 миллионов доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщает AP News со ссылкой на заявление рабочей группы, учрежденной Африканским союзом. Там высказали надежду, что российский препарат будет доступен в 54 странах континента уже в мае.
Ранее Африканский союз договорился о поставках 270 миллионов доз от компаний AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson, однако крупные партии в этот регион еще не завозили. Местные представители здравоохранения жалуются на неравенство в этом отношении с богатыми странами, которые сумели обеспечить себя вакциной.
Африканские государства добиваются вакцинации 60 процентов населения, чтобы пресечь распространение коронавируса. В противном случае, опасаются эксперты, COVID-19 может закрепиться в качестве постоянно действующего очага в некоторых районах Африки, население которой составляет сейчас 1,3 миллиарда человек.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стратегия России по вакцинации от COVID-19 вызывает недоумение. Она высказала удивление, "почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз, но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения".
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