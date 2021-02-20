Ираклий Карселадзе: В 2021 году 150 населенных пунктов впервые получат централизованное водоснабжение

Сегодня, 20 февраля, в парламенте Грузии рассматривается вопрос о доверии правительству. В формате комитетов будут заслушаны кандидаты в министры окружающей среды и сельского хозяйства, экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры, финансов, иностранных дел. На совместных комитетских заседаниях также обсудят правительственную программу на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства», представленную кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как отметил кандидат в министры регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе на комитетском слушании в парламенте Грузии, «самой важной задачей для министерства, наряду с дорогами, является водоснабжение, канализация, системы, которые также жизненно важны, и 2020 год в этом тоже был очень продуктивным».

По его словам, только в 2019-2020 годах в результате инвестирования 500 миллионов лари были улучшены системы водоснабжения для 360 тысяч бенефициаров, и особенно примечательно, что впервые в истории круглосуточное водоснабжение осуществляется в Кутаиси, Чиатуре и Зугдиди.

Ираклий Карселадзе сообщил, что уже в 2021 году в результате инвестирования 349 миллионов лари в системы водоснабжения и канализации впервые получат централизованное водоснабжение 220 тысяч человек в 150 населенных пунктах страны.