Церцвадзе прогнозирует отмену всех ковид-ограничений в Грузии через две-три недели

«Комендантский час» и все другие ограничения, которые продолжают действовать в Грузии из-за пандемии коронавируса, скорее всего, будут отменены через две-три недели. Об этом глава клинической группы по управлению COVID-19, руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил в интервью Общественному вещателю.

«Это большое достижение, что показатель выявляемости опустился ниже 3%. Важно не потерять его. А так, снятие ограничений началось и закончится где-то через две-три недели», - сказал он.

Одновременно Церцвадзе допустил, что подход нового премьера к ковид-ограничениям будет отличаться, что повлияет на обозначенные им сроки. «Вы знаете, что сейчас в правительстве изменения. Мы пока не знаем, какой будет позиция нового руководства, насколько оно ускорит процесс или, наоборот, будет действовать осторожнее. Пока что мы не останавливаемся», - заявил профессор.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября 2020 года в Грузии были введены масштабные ограничения, направленные на превенцию распространения коронавируса, в том числе запрет на передвижение пешком и на автомобиле с 21:00 до 05:00.

Поскольку количество новых случаев заражения COVID-19 значительно сократилось, с 1 февраля ограничения начали поэтапно отменять. Правительство уже отменило запрет на регулярное авиасообщение, действующий с марта прошлого года. Также заработали крупные торговые центры и магазины, непродовольственные рынки. Восстановил работу общественный транспорт, возобновилась очная учеба в школах, открылись некоторые объекты питания. Пока по выходным все заведения, так же как магазины и муниципальный транспорт, не работают.

В стране остается в силе «комендантский час». Также закрыты горнолыжные курорты, казино, фитнес-центры, музеи и театры, развлекательные центры, не осуществляются междугородные пассажирские перевозки, запрещены массовые мероприятия.