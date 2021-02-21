Сегодня 7 комитетов парламента Грузии заслушают 6 кандидатов в министры

В комитетах парламента Грузии продолжается обсуждение вопроса об объявлении доверия правительству. В формате комитетов будут заслушаны кандидаты на посты министров образования, науки, культуры и спорта, по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, обороны, юстиции, внутренних дел, госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства и правительственная программа.

В 13:00 запланировано совместное заседание комитетов по образованию, науке и культуре, спорту и делам молодежи, по здравоохранению и социальным вопросам, а в 17:00 - совместное заседание комитетов по правам человека и гражданской интеграции, обороне и безопасности, по юридическим вопросам и процедурным вопросам и правилам.

22 февраля кандидаты на пост премьер-министра и министров встретятся с политическими группами - парламентским большинством и оппозицией. В этот же день парламент в формате пленарного заседания примет решение о выражении доверия правительству.

По информации «ИнтерпрессНьюс», в кабмине предполагаются следующие изменения: на должность министра обороны представлен замглавы Минобороны Джуаншер Бурчуладзе. Должность министра регионального развития и инфраструктуры покинула Майя Цкитишвили, которую сменит ее первый заместитель Ираклий Карселадзе. Все остальные министры остаются на своих должностях.