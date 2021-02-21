В парламенте Грузии пройдет мероприятие, посвященное 100-летию первой Конституции

В Грузии за минувшие сутки выявлено 258 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения около 9,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,67%, средний за последние 14 дней - 2,6%, а за 7 дней - 2,5%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 268 355.

Более 51% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 132. В Имеретии выявили 35 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 19, в Гурии – 15, в Шида Картли и Кахетии – по 16, в Квемо Картли – 8, в Аджарии – 7. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 2 новых случаев заражения. В Мцхета-Мтианети выявлено 3 факта, а Самцхе-Джавахети – 5.

От ковида умерли еще 10 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 435.

Выздоровел 571 человек, их общее число выросло до 261 637.

В настоящее время в стране 3 257 активных случаев COVID-19. Из них 1 723 пациента (почти 53%) проходят лечение в больницах, 1 303 (более 40%) – на дому, а 231 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 344. К аппаратам ИВЛ подключены 96 человек. В карантинных пространствах размещены 328 граждан. 9 524 человек остаются в режиме самоизоляции.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.